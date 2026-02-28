Ponad 200 ofiar w Iranie. Eksplozje w Kuwejcie, Dosze i Dubaju

W sobotę rano izraelskim atakiem na Iran – jak twierdzi Izrael, prewencyjnym – rozpoczęła się izraelsko-amerykańska operacja Ryczący Lew.

Armia izraelska twierdzi, że przeprowadziła „największy przelot wojskowy” w swojej historii. Siły Obronne Izraela poinformowały, że około 200 myśliwców zaatakowało irańskie systemy rakietowe i obrony powietrznej w zachodnim i środkowym Iranie.

Określiły tę operację jako „największy przelot wojskowy w historii” swoich sił powietrznych. Wojsko poinformowało, że myśliwce zrzuciły jednocześnie setki bomb, celując w około 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet, w kilku lokalizacjach w Iranie.

„Ataki na systemy obronne pozwoliły na zwiększenie przewagi powietrznej izraelskich sił powietrznych nad irańskim terytorium powietrznym i poważnie osłabiły potencjał ofensywny irańskiego reżimu – wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie” – czytamy w oświadczeniu.