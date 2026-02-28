Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ponad 200 ofiar w Iranie. Eksplozje w Kuwejcie, Dosze i Dubaju

W sobotę późnym popołudniem nastąpiła kolejna fala izraelskich ataków, Iran podjął działania odwetowe. Irańskie media donoszą, że w atakach amerykańsko-izraelskich zginęło 201 osób, a 747 zostało rannych.

Publikacja: 28.02.2026 18:38

Skutki uderzenia iranskiego drona w budynek w stolicy Bahrajnu, Manamie

Skutki uderzenia iranskiego drona w budynek w stolicy Bahrajnu, Manamie

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

W sobotę rano izraelskim atakiem na Iran – jak twierdzi Izrael, prewencyjnym – rozpoczęła się izraelsko-amerykańska operacja Ryczący Lew.

Armia izraelska twierdzi, że przeprowadziła „największy przelot wojskowy” w swojej historii. Siły Obronne Izraela poinformowały, że około 200 myśliwców zaatakowało irańskie systemy rakietowe i obrony powietrznej w zachodnim i środkowym Iranie.

Określiły tę operację jako „największy przelot wojskowy w historii” swoich sił powietrznych. Wojsko poinformowało, że myśliwce zrzuciły jednocześnie setki bomb, celując w około 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet, w kilku lokalizacjach w Iranie.

„Ataki na systemy obronne pozwoliły na zwiększenie przewagi powietrznej izraelskich sił powietrznych nad irańskim terytorium powietrznym i poważnie osłabiły potencjał ofensywny irańskiego reżimu – wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Dym nad bazą USA w Bahrajnie
Konflikty zbrojne
Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela. Zapowiedziano „brak pobłażliwości”
Reklama
Reklama

Dodano, że jeden z ataków był wymierzony w wyrzutnię rakiet ziemia-ziemia w Tebrizie w zachodnim Iranie.

Po południu nastąpił kolejny nalot Izraela na cele w Iranie, Teheran odpowiedział rakietami.  

Rośnie liczba ofiar w Iranie, Izrael zgłasza dziesiątki lekko rannych

Irańskie media donoszą, że w atakach amerykańsko-izraelskich zginęło 201 osób, a 747 zostało rannych.

Według irańskich źródeł, w wyniku uderzenia izraelskich rakiet w szkołę dla dziewcząt w Minab w południowym Iranie, zginęło co najmniej 57 uczennic. Inne źródła podają, że ofiar jest 85, ponad 100 osób odniosło obrażenia. 

Czytaj więcej

Jerzy Haszczyński: Pierwsza wielka wojna Donalda Trumpa. Masa wątpliwości
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Pierwsza wielka wojna Donalda Trumpa. Masa wątpliwości

Izraelskie służby ratunkowe z kolei zgłosiły 94 rannych, w tym nastolatka lekko rannego odłamkami oraz innych poszkodowanych w wyniku eksplozji. Organizacja poinformowała, że do tej pory udzieliła pomocy medycznej 89 rannym w stanie lekkim.

Reklama
Reklama

Amerykańskie wojsko:  Żadnych ofiar

Siły zbrojne USA nie poniosły żadnych strat w walkach po tym, jak Iran odpowiedział na amerykańsko-izraelskie ataki setkami pocisków i dronów, poinformowało Centralne Dowództwo USA.

Nie ma doniesień o ofiarach ani obrażeniach w walkach po stronie USA. Uszkodzenia instalacji amerykańskich były minimalne i nie wpłynęły na operacje.

Atak na budynki mieszkalne w stolicy Bahrajnu, ranni w Kuwejcie, eksplozje w Dosze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu potwierdziło, że  kilka budynków mieszkalnych w stolicy, Manamie, zostało zaatakowanych dronami lub rakietami.

Krążące w sieci nagranie pokazuje irański dron uderzający w wieżowiec w Manamie.

Ministerstwo Zdrowia Kuwejtu poinformowało, że 12 osób zostało rannych „w związku z wydarzeniami w regionie”, ale wszystkie przypadki są pod kontrolą medyczną. „Trzech członków sił zbrojnych zostało rannych odłamkami spadającymi na bazę lotniczą Ali al-Salem” – dodano. Irańskie drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, powodując niegroźne obrażenia u kilkorga pracowników.

Reklama
Reklama

Pięciogwiazdkowy hotel Fairmont w Dubaju stanął w płomieniach po tym, co zostało uznane za irański atak odwetowy.  Władze emiratu Dubaj  potwierdziły później, że doszło do incydentu w budynku w ekskluzywnej dzielnicy Palm Jumeirah. Nie wiadomo, ile było ofiar. Nie jest też jasne, czy budynek został trafiony pociskiem rakietowym, czy dronem.

Po zamknięciu lotnisk dziesiątki tysięcy turystów zagranicznych [ [- wśród nich 50 tysięcy Rosjan -||– wśród nich 50 tysięcy Rosjan –||interpunkcja||Wtrącenie należy wydzielić półpauzami, a nie dywizami.]] utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na lotnisku w Dubaju utknął m.in. minister obrony Włoch wraz z rodziną.  Minister Guido Crosetto opuścił Rzym w piątek wieczorem na pokładzie cywilnego samolotu, aby dołączyć do rodziny, która już przebywała na wakacjach w Dubaju. Miał wrócić do Włoch w sobotę po południu.

W Dosze słychać było kilka fal eksplozji.  Katar ogłosił zawieszenie wszystkich imprez publicznych, zgromadzeń i rozrywek w hotelach i obiektach turystycznych do odwołania. Wstrzymano również wszystkie uroczystości, które hotele i obiekty turystyczne zazwyczaj organizują dla firm, instytucji rządowych i  społeczeństwa podczas trwającego właśnie ramadanu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1466
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1466
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Prezydent USA Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone rozpoczęły „poważne operacje bojowe” w Iranie
Konflikty zbrojne
Demokraci w Kongresie liczą głosy. Chcą ograniczenia uprawnień Trumpa do użycia sił zbrojnych
Dym nad Teheranem po ataku Izraela i USA
Konflikty zbrojne
Izrael i USA zaatakowały Iran: Trump poinformował o celach ataku. Zaatakowano amerykańskie bazy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Dym nad bazą USA w Bahrajnie
Konflikty zbrojne
Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela. Zapowiedziano „brak pobłażliwości”
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama