Ponad 200 ofiar w Iranie. Eksplozje w Kuwejcie, Dosze i Dubaju

Skutki uderzenia iranskiego drona w budynek w stolicy Bahrajnu, Manamie
W sobotę rano izraelskim atakiem na Iran – jak twierdzi Izrael, prewencyjnym – rozpoczęła się izraelsko-amerykańska operacja Ryczący Lew.
Armia izraelska twierdzi, że przeprowadziła „największy przelot wojskowy” w swojej historii. Siły Obronne Izraela poinformowały, że około 200 myśliwców zaatakowało irańskie systemy rakietowe i obrony powietrznej w zachodnim i środkowym Iranie.
Określiły tę operację jako „największy przelot wojskowy w historii” swoich sił powietrznych. Wojsko poinformowało, że myśliwce zrzuciły jednocześnie setki bomb, celując w około 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet, w kilku lokalizacjach w Iranie.
„Ataki na systemy obronne pozwoliły na zwiększenie przewagi powietrznej izraelskich sił powietrznych nad irańskim terytorium powietrznym i poważnie osłabiły potencjał ofensywny irańskiego reżimu – wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie” – czytamy w oświadczeniu.
Dodano, że jeden z ataków był wymierzony w wyrzutnię rakiet ziemia-ziemia w Tebrizie w zachodnim Iranie.
Po południu nastąpił kolejny nalot Izraela na cele w Iranie, Teheran odpowiedział rakietami.
Irańskie media donoszą, że w atakach amerykańsko-izraelskich zginęło 201 osób, a 747 zostało rannych.
Według irańskich źródeł, w wyniku uderzenia izraelskich rakiet w szkołę dla dziewcząt w Minab w południowym Iranie, zginęło co najmniej 57 uczennic. Inne źródła podają, że ofiar jest 85, ponad 100 osób odniosło obrażenia.
Izraelskie służby ratunkowe z kolei zgłosiły 94 rannych, w tym nastolatka lekko rannego odłamkami oraz innych poszkodowanych w wyniku eksplozji. Organizacja poinformowała, że do tej pory udzieliła pomocy medycznej 89 rannym w stanie lekkim.
Siły zbrojne USA nie poniosły żadnych strat w walkach po tym, jak Iran odpowiedział na amerykańsko-izraelskie ataki setkami pocisków i dronów, poinformowało Centralne Dowództwo USA.
Nie ma doniesień o ofiarach ani obrażeniach w walkach po stronie USA. Uszkodzenia instalacji amerykańskich były minimalne i nie wpłynęły na operacje.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu potwierdziło, że kilka budynków mieszkalnych w stolicy, Manamie, zostało zaatakowanych dronami lub rakietami.
Krążące w sieci nagranie pokazuje irański dron uderzający w wieżowiec w Manamie.
Ministerstwo Zdrowia Kuwejtu poinformowało, że 12 osób zostało rannych „w związku z wydarzeniami w regionie”, ale wszystkie przypadki są pod kontrolą medyczną. „Trzech członków sił zbrojnych zostało rannych odłamkami spadającymi na bazę lotniczą Ali al-Salem” – dodano. Irańskie drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, powodując niegroźne obrażenia u kilkorga pracowników.
Pięciogwiazdkowy hotel Fairmont w Dubaju stanął w płomieniach po tym, co zostało uznane za irański atak odwetowy. Władze emiratu Dubaj potwierdziły później, że doszło do incydentu w budynku w ekskluzywnej dzielnicy Palm Jumeirah. Nie wiadomo, ile było ofiar. Nie jest też jasne, czy budynek został trafiony pociskiem rakietowym, czy dronem.
Po zamknięciu lotnisk dziesiątki tysięcy turystów zagranicznych [ [- wśród nich 50 tysięcy Rosjan -||– wśród nich 50 tysięcy Rosjan –||interpunkcja||Wtrącenie należy wydzielić półpauzami, a nie dywizami.]] utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Na lotnisku w Dubaju utknął m.in. minister obrony Włoch wraz z rodziną. Minister Guido Crosetto opuścił Rzym w piątek wieczorem na pokładzie cywilnego samolotu, aby dołączyć do rodziny, która już przebywała na wakacjach w Dubaju. Miał wrócić do Włoch w sobotę po południu.
W Dosze słychać było kilka fal eksplozji. Katar ogłosił zawieszenie wszystkich imprez publicznych, zgromadzeń i rozrywek w hotelach i obiektach turystycznych do odwołania. Wstrzymano również wszystkie uroczystości, które hotele i obiekty turystyczne zazwyczaj organizują dla firm, instytucji rządowych i społeczeństwa podczas trwającego właśnie ramadanu.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
