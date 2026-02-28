Teheran
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły w sobotę ataki na Iran, wciągając Bliski Wschód w ponowną konfrontację militarną. Prezydent Donald Trump zapowiedział zniszczenie arsenału rakietowego Teheranu i uniemożliwienie mu rozwoju broni nuklearnej.
Czytaj więcej
Rozpoczęliśmy prewencyjny atak przeciwko Iranowi - poinformował minister obrony Izraela. Przedtem...
„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA. Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa..” – poinformował prezydent Karol Nawrocki.
„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna..” – przekazał premier Donald Tusk.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła rozwój wydarzeń jako „niezwykle niebezpieczny”. Poinformowała, że rozmawiała rano z ministrem spraw zagranicznych Izraela. „Ochrona ludności cywilnej i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego to priorytet” – napisała w serwisie X.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, że „Iran nigdy nie może mieć pozwolenia na rozwój broni jądrowej i dlatego nieustannie wspiera wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania”.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły w sobotę ataki na Iran, które prezydent Donald Trump ok...
Szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że jest „głęboko zaniepokojone” dzisiejszymi atakami USA i Izraela na Iran. Wezwało wszystkie strony do „zachowania maksymalnej powściągliwości” oraz ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej.
„Atak jest opisywany przez Izrael jako uderzenie wyprzedzające, ale nie jest on zgodny z prawem międzynarodowym. Ataki prewencyjne wymagają wystąpienia bezpośredniego i rychłego zagrożenia” – przekazała minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide.
W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele instytucji europejskich, podkreślając konieczność deeskalacji i przestrzegania prawa międzynarodowego.
Czytaj więcej
W obliczu amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran nawet polityczni przeciwnicy marszałka Sejmu Wło...
Premier Malezji Anwar Ibrahim ocenił, że amerykańsko-izraelskie uderzenia „stawiają Bliski Wschód na krawędzi katastrofy”. Zaapelował do Waszyngtonu i Teheranu o „wybór dyplomatycznej drogi wyjścia zamiast dalszej eskalacji”.
„Nie pozwolimy nikomu wciągnąć kraju w przygody, które zagrażają jego bezpieczeństwu i jedności” – zapowiedział premier Libanu Nawaf Salam.
Prezydent Słowenii Nataša Pirc Musar napisała w serwisie X, że z „wielkim niepokojem” śledzi rozwój wydarzeń. – Jesteśmy świadkami poważnej eskalacji napięć regionalnych, która zagraża pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie – podkreśliła.
Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy w komunikacie opublikowanym w serwisie X stwierdziło, że „reżim w Teheranie miał wszelkie możliwości, by zapobiec scenariuszowi przemocy”. Dodano, że Kijów życzy „bezpieczeństwa, dobrobytu i wolności narodowi irańskiemu” oraz stabilności całemu regionowi.
Czytaj więcej
Trwający właśnie atak na Iran to zła wiadomość nie tylko Teheranu, ale i dla Warszawy. Za to bard...
„Rozjemca po raz kolejny pokazał swoją twarz” – skomentował Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji. „Wszystkie negocjacje z Iranem to operacja osłonowa. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować” – dodał.
Premier Australii Anthony Albanese zadeklarował, że jego kraj „popiera działania Stanów Zjednoczonych zmierzające do uniemożliwienia Iranowi pozyskania broni jądrowej”. W swoim wpisie zaznaczył również, że Australia „stoi po stronie odważnych Irańczyków w ich walce z uciskiem”.
Indyjskie ambasady w Izraelu i Iranie wydały komunikaty, w których zaleciły obywatelom Indii „zachowanie najwyższej ostrożności”, unikanie niekoniecznych podróży oraz bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa.
Prezydent USA Donald Trump zdaje się łagodzić podejście wobec Hawany. Zamiast zapowiadanych ostrych działań w sp...
Jestem tu tylko dlatego, że Jeffrey Epstein tak dobrze i tak długo ukrywał swoje zbrodnie przed wszystkimi - pow...
Większość obywateli USA nie podziela optymizmu prezydenta Donalda Trumpa w sprawie kondycji amerykańskiej gospod...
Dwa najnowsze sondaże wskazują, że Socjaldemokracja Danii premier Danii Mette Frederisken znajduje się na kursie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas