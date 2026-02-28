Rzeczpospolita
Naloty na cele w Iranie. Światowi przywódcy boją się najgorszego

Bliski Wschód stanął w obliczu pełnoskalowej konfrontacji militarnej po sobotnich atakach sił USA i Izraela na cele w Iranie. Na poranne naloty na irańskie miasta zareagowali światowi przywódcy.

Publikacja: 28.02.2026 12:20

Teheran

Foto: Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Przemysław Malinowski

Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły w sobotę ataki na Iran, wciągając Bliski Wschód w ponowną konfrontację militarną. Prezydent Donald Trump zapowiedział zniszczenie arsenału rakietowego Teheranu i uniemożliwienie mu rozwoju broni nuklearnej.

Czytaj więcej

Konflikty zbrojne
Izrael i USA zaatakowały Iran: Trump poinformował o celach ataku. Zaatakowano amerykańskie bazy

Ataki na Bliskim Wschodzie. Reakcje świata na naloty USA i Izraela na Iran

„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA. Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa..” – poinformował prezydent Karol Nawrocki.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna..” – przekazał premier Donald Tusk.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła rozwój wydarzeń jako „niezwykle niebezpieczny”. Poinformowała, że rozmawiała rano z ministrem spraw zagranicznych Izraela. „Ochrona ludności cywilnej i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego to priorytet” – napisała w serwisie X.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, że „Iran nigdy nie może mieć pozwolenia na rozwój broni jądrowej i dlatego nieustannie wspiera wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania”.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump o ataku na Iran: Zniszczymy ich rakiety i zrównamy z ziemią ich przemysł rakietowy

Szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że jest „głęboko zaniepokojone” dzisiejszymi atakami USA i Izraela na Iran. Wezwało wszystkie strony do „zachowania maksymalnej powściągliwości” oraz ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej.

„Atak jest opisywany przez Izrael jako uderzenie wyprzedzające, ale nie jest on zgodny z prawem międzynarodowym. Ataki prewencyjne wymagają wystąpienia bezpośredniego i rychłego zagrożenia” – przekazała minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele instytucji europejskich, podkreślając konieczność deeskalacji i przestrzegania prawa międzynarodowego.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński i Włodzimierz Czarzasty
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Donald Trump zdobywa punkty dla Włodzimierza Czarzastego, a nie dla PiS
Jak przywódcy reagują na atak USA i Izraela? „Bliski Wschód na krawędzi katastrofy”

Premier Malezji Anwar Ibrahim ocenił, że amerykańsko-izraelskie uderzenia „stawiają Bliski Wschód na krawędzi katastrofy”. Zaapelował do Waszyngtonu i Teheranu o „wybór dyplomatycznej drogi wyjścia zamiast dalszej eskalacji”.

„Nie pozwolimy nikomu wciągnąć kraju w przygody, które zagrażają jego bezpieczeństwu i jedności” – zapowiedział premier Libanu Nawaf Salam.

Prezydent Słowenii Nataša Pirc Musar napisała w serwisie X, że z „wielkim niepokojem” śledzi rozwój wydarzeń. – Jesteśmy świadkami poważnej eskalacji napięć regionalnych, która zagraża pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie – podkreśliła.

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy w komunikacie opublikowanym w serwisie X stwierdziło, że „reżim w Teheranie miał wszelkie możliwości, by zapobiec scenariuszowi przemocy”. Dodano, że Kijów życzy „bezpieczeństwa, dobrobytu i wolności narodowi irańskiemu” oraz stabilności całemu regionowi.

Czytaj więcej

Marek Kutarba: Atak na Iran to dla Polski zła wiadomość
Komentarze
„Rozjemca po raz kolejny pokazał swoją twarz” – skomentował Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji. „Wszystkie negocjacje z Iranem to operacja osłonowa. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować” – dodał.

Premier Australii Anthony Albanese zadeklarował, że jego kraj „popiera działania Stanów Zjednoczonych zmierzające do uniemożliwienia Iranowi pozyskania broni jądrowej”. W swoim wpisie zaznaczył również, że Australia „stoi po stronie odważnych Irańczyków w ich walce z uciskiem”.

Rakiety spadły na Iran. Indie ostrzegają swoich obywateli

Indyjskie ambasady w Izraelu i Iranie wydały komunikaty, w których zaleciły obywatelom Indii „zachowanie najwyższej ostrożności”, unikanie niekoniecznych podróży oraz bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa.

