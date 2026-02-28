Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły w sobotę ataki na Iran, wciągając Bliski Wschód w ponowną konfrontację militarną. Prezydent Donald Trump zapowiedział zniszczenie arsenału rakietowego Teheranu i uniemożliwienie mu rozwoju broni nuklearnej.

Reklama Reklama

Ataki na Bliskim Wschodzie. Reakcje świata na naloty USA i Izraela na Iran

„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA. Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa..” – poinformował prezydent Karol Nawrocki.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna..” – przekazał premier Donald Tusk.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła rozwój wydarzeń jako „niezwykle niebezpieczny”. Poinformowała, że rozmawiała rano z ministrem spraw zagranicznych Izraela. „Ochrona ludności cywilnej i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego to priorytet” – napisała w serwisie X.