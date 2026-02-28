Z tego artykułu dowiesz się: Co przewiduje agencja Fitch w kontekście wzrostu gospodarczego Polski do 2027 roku?

Jakie są prognozy dla deficytu finansów publicznych i długu publicznego Polski?

W jaki sposób sytuacja polityczna w Polsce wpływa na konsolidację fiskalną?

Kiedy analitycy przewidują możliwe zmiany ratingu Polski przez agencję Fitch?

Decyzja Fitch była spodziewana przez ekonomistów. – Perspektywa ratingu została obniżona do negatywnej we wrześniu 2025 r., a według metodologii agencji ratingowych minimalny czas na kolejny ruch [obniżenie ratingu albo podniesienie perspektywy – red.] to 1-2 lata – zauważa Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. – Agencja przygląda się kondycji i perspektywom polskiej gospodarki. One od ostatniego przeglądu nie uległy istotnym zmianom, więc nie było podstaw, aby cokolwiek zmieniać – dodaje.

Reklama Reklama

Zresztą w podobnym tonie w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tuż po wrześniowej obniżce perspektywy wypowiadał się Milan Trajkovic, główny analityk Fitch na Polskę. – Fitch zazwyczaj utrzymuje perspektywę przez okres od roku do dwóch lat. Obniżka ratingu na przykład za sześć miesięcy jest mało prawdopodobna, chyba że zobaczymy dalsze pogorszenie sytuacji fiskalnej lub makroekonomicznej – mówił.

Silny wzrost gospodarczy atutem w ocenie Fitch

O pogorszeniu sytuacji makroekonomicznej nie ma mowy. Wręcz przeciwnie: w trzecim kwartale 2025 r. PKB Polski urósł realnie o 3,8 proc. r/r, w czwartym o 4 proc. – najmocniej od trzech lat. Zresztą agencja Fitch w komunikacie po piątkowej decyzji ratingowej podkreśla dobre wyniki i perspektywy naszego wzrostu. Agencja wyraźnie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. – do 3,6 proc. r/r (z 3,2 proc. według poprzednich szacunków). W 2027 r. nasza gospodarka ma rosnąć wolniej – o 2,9 proc. r/r – acz nadal powyżej prognozowanej mediany dla krajów z grupy ratingowej „A” (2,4 proc.).