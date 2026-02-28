Z tego artykułu dowiesz się: Kto został zgłoszony jako kandydat do KRS przez różne stowarzyszenia sędziowskie?

Jakie kontrowersje towarzyszą wyborowi członków Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce?

Jakie znaczenie ma skład Krajowej Rady Sądownictwa dla niezależności sądów w Polsce?

Listę opublikowało na portalu X Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, ale zaznaczono, że jest to wspólna lista popierana także przez Stowarzyszenie Sędziów Themis, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

27 lutego Sejm przyjął większością 237 głosów uchwałę w sprawie wyboru sędziów do KRS, w której zadeklarował, że uwzględni wyniki prawyborów dokonanych w środowisku sędziowskim. Kandydatów wskażą Zgromadzenia Ogólne, które mają się odbyć we wszystkich sądach.

– Krajowa Rada Sądownictwa to jedyny konstytucyjny organ, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Dlatego mamy pełne prawo do dokonania wyboru sędziowskich przedstawicieli do KRS, podobnie jak czynią to prezydent, posłowie i senatorowie w odniesieniu do swoich przedstawicieli – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Dorota Zabłudowska z „Iustitii”.