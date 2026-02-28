Reklama

Kawa pomaga walczyć z lękiem? Odkryto nowe właściwości kofeiny

Kofeina może ograniczać objawy lęku i depresji poprzez redukcję stanu zapalnego w mózgu – takie wnioski płyną z najnowszej analizy przeprowadzonej przez naukowców z Brazylii. Wyniki badania rzucają nowe światło na potencjalne zastosowanie tej powszechnie spożywanej substancji.

Publikacja: 28.02.2026 15:00

Badania na zwierzętach wykazały, że kofeina może obniżać stan zapalny w mózgu

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób kofeina może oddziaływać na neuroprzekaźniki w mózgu?
  • Jak kofeina wpływa na zachowania lękowe w modelach zwierzęcych?
  • Jakie efekty działania kofeiny obserwowano w kontekście objawów depresji u gryzoni?

Zaburzenia lękowe i depresyjne dotyczą milionów ludzi na całym świecie. Choć ich objawy kojarzone są głównie ze sferą emocjonalną, badania naukowe coraz wyraźniej pokazują, że u podstaw leżą również procesy fizjologiczne zachodzące w mózgu. Jednym z nich jest neurozapalenie, czyli reakcja układu odpornościowego, która może prowadzić do uszkodzeń komórek mózgowych.

Zbadano wpływ napojów gazowanych na mózg nastolatków
Zdrowie
Picie napojów gazowanych przez nastolatków może mieć przykre konsekwencje?

Naukowcy wyjaśniają mechanizm działania kofeiny w mózgu

Wyniki najnowszego badania zostały opublikowane w „Translational Psychiatry”, a ich omówieniem zajął się portal PsyPost. Jak przyznają autorzy analizy, stan zapalny w obrębie mózgu oddziałuje bezpośrednio na neuroprzekaźniki, które odpowiadają za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Gdy ich działanie zostaje zakłócone, pojawiają się problemy z nastrojem, motywacją oraz pamięcią. Z uwagi na to, że leki stosowane na tego typu zaburzenia nie są skuteczne w każdym przypadku, naukowcy coraz częściej poszukują alternatywnych substancji. Okazuje się, że jedną z nich potencjalnie mogłaby być kofeina, która występuje w kawie, ale też herbacie i czekoladzie.

Objawy i stopnie nasilenia depresji

Foto: PAP

Kofeina działa przede wszystkim poprzez blokowanie receptorów adenozyny. W normalnych warunkach adenozyna odpowiada za wywoływanie uczucia senności oraz spowalnianie aktywności neuronów. Zablokowanie tych receptorów powoduje wzrost czujności oraz wpływa na uwalnianie innych substancji chemicznych, takich jak dopamina i serotonina, które odpowiadają za regulację nastroju i odczuwanie przyjemności. Kofeina wykazuje również właściwości przeciwutleniające, co oznacza, że może neutralizować wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek.

Wpływ kofeiny na procesy zapalne i komórki mózgu – wyniki badań na modelach zwierzęcych

Zespół badaczy z Universidade Federal Fluminense w Brazylii przeszukał naukowe bazy danych, koncentrując się na badaniach testujących kofeinę w modelach lęku i depresji u gryzoni. Ostatecznie naukowcy znaleźli 17 kwalifikujących się eksperymentów – 6 z tych badań koncentrowało się na lęku, a 11 na depresji. Objawy lęku i depresji były wywoływane poprzez różne formy stresu, zarówno krótkotrwałego, jak i przewlekłego. Następnie podawano zwierzętom kofeinę i obserwowano ich zachowanie.

Jakie były wyniki tych eksperymentów? Naukowcy zauważyli znaczną poprawę u zwierząt wykazujących zachowania lękowe. Gryzonie, które wcześniej unikały otwartych przestrzeni, zaczynały je eksplorować, co wskazywało na zmniejszenie poziomu niepokoju. Jednocześnie poprawie uległy funkcje poznawcze, w tym zdolność rozpoznawania znanych obiektów. Naukowcy przyjrzeli się również zmianom fizycznym w mózgach gryzoni. Okazało się, że kofeina obniżyła poziom cytokin prozapalnych, ograniczając tym samym reakcję zapalną w mózgu. Dodatkowo zmniejszyła stres oksydacyjny oraz wzmocniła naturalne mechanizmy antyoksydacyjne organizmu.

Związek między stresem a depresją jest dobrze udokumentowany naukowo.
Psychologia
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją: Uwaga na destrukcyjny dystres

Podobne korzyści zaobserwowano w przypadku gryzoni z objawami depresji. Po podaniu kofeiny zwierzęta odzyskały motywację oraz zainteresowanie bodźcami, które wcześniej utraciły. Badacze zauważyli, że zmiany behawioralne ściśle wiązały się ze zmniejszeniem stanu zapalnego mózgu. W tym przypadku kofeina również obniżyła poziom szkodliwych cytokin, a dodatkowo zmniejszyła aktywację mikrogleju, czyli komórek odpornościowych mózgu, w ten sposób zmniejszając ryzyko uszkodzenia tkanki nerwowej.

Autorzy przeglądu podkreślają, że większość analizowanych badań przeprowadzono na dorosłych samcach gryzoni. Oznacza to, że wyniki nie uwzględniają różnic wynikających z płci, wieku czy odmiennych reakcji organizmu na stres. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest brak standaryzacji dawek kofeiny w poszczególnych eksperymentach, co utrudnia bezpośrednie porównanie wyników i jednoznaczne określenie optymalnej ilości tej substancji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

