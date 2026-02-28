Badania na zwierzętach wykazały, że kofeina może obniżać stan zapalny w mózgu
Zaburzenia lękowe i depresyjne dotyczą milionów ludzi na całym świecie. Choć ich objawy kojarzone są głównie ze sferą emocjonalną, badania naukowe coraz wyraźniej pokazują, że u podstaw leżą również procesy fizjologiczne zachodzące w mózgu. Jednym z nich jest neurozapalenie, czyli reakcja układu odpornościowego, która może prowadzić do uszkodzeń komórek mózgowych.
Wyniki najnowszego badania zostały opublikowane w „Translational Psychiatry”, a ich omówieniem zajął się portal PsyPost. Jak przyznają autorzy analizy, stan zapalny w obrębie mózgu oddziałuje bezpośrednio na neuroprzekaźniki, które odpowiadają za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Gdy ich działanie zostaje zakłócone, pojawiają się problemy z nastrojem, motywacją oraz pamięcią. Z uwagi na to, że leki stosowane na tego typu zaburzenia nie są skuteczne w każdym przypadku, naukowcy coraz częściej poszukują alternatywnych substancji. Okazuje się, że jedną z nich potencjalnie mogłaby być kofeina, która występuje w kawie, ale też herbacie i czekoladzie.
Objawy i stopnie nasilenia depresji
Kofeina działa przede wszystkim poprzez blokowanie receptorów adenozyny. W normalnych warunkach adenozyna odpowiada za wywoływanie uczucia senności oraz spowalnianie aktywności neuronów. Zablokowanie tych receptorów powoduje wzrost czujności oraz wpływa na uwalnianie innych substancji chemicznych, takich jak dopamina i serotonina, które odpowiadają za regulację nastroju i odczuwanie przyjemności. Kofeina wykazuje również właściwości przeciwutleniające, co oznacza, że może neutralizować wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek.
Zespół badaczy z Universidade Federal Fluminense w Brazylii przeszukał naukowe bazy danych, koncentrując się na badaniach testujących kofeinę w modelach lęku i depresji u gryzoni. Ostatecznie naukowcy znaleźli 17 kwalifikujących się eksperymentów – 6 z tych badań koncentrowało się na lęku, a 11 na depresji. Objawy lęku i depresji były wywoływane poprzez różne formy stresu, zarówno krótkotrwałego, jak i przewlekłego. Następnie podawano zwierzętom kofeinę i obserwowano ich zachowanie.
Jakie były wyniki tych eksperymentów? Naukowcy zauważyli znaczną poprawę u zwierząt wykazujących zachowania lękowe. Gryzonie, które wcześniej unikały otwartych przestrzeni, zaczynały je eksplorować, co wskazywało na zmniejszenie poziomu niepokoju. Jednocześnie poprawie uległy funkcje poznawcze, w tym zdolność rozpoznawania znanych obiektów. Naukowcy przyjrzeli się również zmianom fizycznym w mózgach gryzoni. Okazało się, że kofeina obniżyła poziom cytokin prozapalnych, ograniczając tym samym reakcję zapalną w mózgu. Dodatkowo zmniejszyła stres oksydacyjny oraz wzmocniła naturalne mechanizmy antyoksydacyjne organizmu.
Podobne korzyści zaobserwowano w przypadku gryzoni z objawami depresji. Po podaniu kofeiny zwierzęta odzyskały motywację oraz zainteresowanie bodźcami, które wcześniej utraciły. Badacze zauważyli, że zmiany behawioralne ściśle wiązały się ze zmniejszeniem stanu zapalnego mózgu. W tym przypadku kofeina również obniżyła poziom szkodliwych cytokin, a dodatkowo zmniejszyła aktywację mikrogleju, czyli komórek odpornościowych mózgu, w ten sposób zmniejszając ryzyko uszkodzenia tkanki nerwowej.
Autorzy przeglądu podkreślają, że większość analizowanych badań przeprowadzono na dorosłych samcach gryzoni. Oznacza to, że wyniki nie uwzględniają różnic wynikających z płci, wieku czy odmiennych reakcji organizmu na stres. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest brak standaryzacji dawek kofeiny w poszczególnych eksperymentach, co utrudnia bezpośrednie porównanie wyników i jednoznaczne określenie optymalnej ilości tej substancji.
