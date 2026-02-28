Umowa z OpenAI została zawarta tego samego dnia, w którym prezydent Donald Trump poinformował, że wszystkie agencje rządu federalnego muszą zaprzestać korzystania z narzędzi AI firmy Anthropic. Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył natomiast, że spółka zostanie uznana za „ryzyko dla łańcucha dostaw” w związku z jej odmową ustąpienia w negocjacjach z Pentagonem dotyczących ograniczeń w wykorzystywaniu jej systemów AI w autonomicznych systemach uzbrojenia oraz w masowej inwigilacji obywateli USA.

Wypowiedź Altmana sugeruje, że Pentagon zgodził się na podobne ograniczenia w odniesieniu do modeli OpenAI.

Pentagon wybiera OpenAI. AI w wojskowych systemach objętych tajemnicą

„Dwie z naszych najważniejszych zasad bezpieczeństwa to zakaz krajowej masowej inwigilacji oraz zasada odpowiedzialności człowieka za użycie siły, w tym w przypadku autonomicznych systemów uzbrojenia. Departament Obrony zgadza się z tymi zasadami, odzwierciedla je w prawie i polityce oraz uwzględniliśmy je w naszej umowie” – napisał Altman na platformie X. „Zbudujemy również techniczne zabezpieczenia, aby mieć pewność, że nasze modele działają zgodnie z założeniami, czego również oczekiwał Departament Obrony” – dodał.