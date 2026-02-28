Rzeczpospolita
Pentagon blokuje Anthropic. OpenAI z kontraktem na systemy tajne

Prezes OpenAI Sam Altman ogłosił późnym wieczorem w piątek, że jego firma podpisała umowę z Pentagonem dotyczącą wykorzystania jej narzędzi sztucznej inteligencji w wojskowych systemach objętych klauzulą tajności, z zastrzeżeniami podobnymi do tych, o które wcześniej zabiegała konkurencyjna firma Anthropic – informuje CNN.

Publikacja: 28.02.2026 16:07

Spór o użycie AI w broni. OpenAI podpisuje porozumienie z Pentagonem

Spór o użycie AI w broni. OpenAI podpisuje porozumienie z Pentagonem

Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg

Urszula Lesman

Umowa z OpenAI została zawarta tego samego dnia, w którym prezydent Donald Trump poinformował, że wszystkie agencje rządu federalnego muszą zaprzestać korzystania z narzędzi AI firmy Anthropic. Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył natomiast, że spółka zostanie uznana za „ryzyko dla łańcucha dostaw” w związku z jej odmową ustąpienia w negocjacjach z Pentagonem dotyczących ograniczeń w wykorzystywaniu jej systemów AI w autonomicznych systemach uzbrojenia oraz w masowej inwigilacji obywateli USA.

Wypowiedź Altmana sugeruje, że Pentagon zgodził się na podobne ograniczenia w odniesieniu do modeli OpenAI.

Pentagon wybiera OpenAI. AI w wojskowych systemach objętych tajemnicą

„Dwie z naszych najważniejszych zasad bezpieczeństwa to zakaz krajowej masowej inwigilacji oraz zasada odpowiedzialności człowieka za użycie siły, w tym w przypadku autonomicznych systemów uzbrojenia. Departament Obrony zgadza się z tymi zasadami, odzwierciedla je w prawie i polityce oraz uwzględniliśmy je w naszej umowie” – napisał Altman na platformie X. „Zbudujemy również techniczne zabezpieczenia, aby mieć pewność, że nasze modele działają zgodnie z założeniami, czego również oczekiwał Departament Obrony” – dodał.

Altman poinformował, że firma wyśle do Pentagonu inżynierów pracujących bezpośrednio na miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo działania modeli.

„Apelujemy do Departamentu Obrony, aby zaoferował takie same warunki wszystkim firmom zajmującym się AI, ponieważ naszym zdaniem każdy powinien być gotów je zaakceptować. Wyraziliśmy również silne pragnienie deeskalacji sytuacji – odejścia od działań prawnych i administracyjnych na rzecz rozsądnych porozumień” – dodał Altman.

Spór o autonomiczną broń i masową inwigilację. Anthropic kontra Departament Obrony

Firma Anthropic poinformowała w piątek, że zamierza zaskarżyć decyzję o uznaniu jej za „ryzyko dla łańcucha dostaw” – określenie to zwykle stosowane jest wobec firm mających bezpośrednie powiązania z zagranicznymi przeciwnikami. Decyzja ta wymagałaby od wszystkich wykonawców współpracujących z wojskiem udowodnienia, że ich projekty wojskowe nie wykorzystują produktów Anthropic.

Nie jest jasne, czym dokładnie różni się umowa OpenAI z Pentagonem od warunków, których domagała się firma Anthropic.

