Trump o operacji w Iranie: Mogę atakować długo albo zakończyć ataki w 2-3 dni

Prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z portalem Axios, że rozważa kilka możliwych sposobów zakończenia operacji wojskowej Epicka Furia, czyli szeroko zakrojonej kampanii militarnej USA przeciwko Iranowi.

Publikacja: 28.02.2026 21:29

Prezydent Donald Trump w rozmowie z portalem Axios wyjaśniał, jakie ma plany wobec rozpoczętej dziś wspólnie z Izraelem operacji skierowanej przeciwko reżimowi w Iranie.

W krótkiej rozmowie telefonicznej z rezydencji Mar-a-Lago Trump stwierdzi, że  „może iść na całość i przejąć kontrolę nad Iranem, albo zakończyć operację w ciągu dwóch, trzech dni i powiedzieć Irańczykom do zobaczenia za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swoje programy nuklearne i rakietowe”.

- W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat – dodał Donald Trump.

Trump nie wyklucza rozwiązania dyplomatycznego

Wypowiedzi prezydenta po raz pierwszy pokazują, jak wyobraża sobie zakończenie konfliktu — i sugerują, że mimo załamania rozmów nuklearnych USA–Iran w Genewie nadal nie wyklucza drogi dyplomatycznej.

Portal Axios zauważa, że krótka operacja zakończona nowym ultimatum byłaby zupełnie innym scenariuszem niż obalenie irańskich władz, o którym mówili niektórzy politycy w USA i Izraelu. Ponadto Trump odczuwa też presję w kraju, również ze strony własnych zwolenników związanych z ruchem MAGA, aby uniknąć długotrwałej interwencji na Bliskim Wschodzie.

Trump wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na atak

Trump wskazał dwa główne powody rozpoczęcia operacji. Pierwszym było fiasko negocjacji prowadzonych przez jego wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Według prezydenta Iran raz zbliżał się do porozumienia, po czym się wycofywał, co jego zdaniem oznaczało brak realnej chęci zawarcia umowy.

Drugim powodem miały być działania Iranu z ostatnich dekad. Trump powiedział, że przygotowując piątkowe przemówienie, poprosił doradców o zestawienie ataków powiązanych z Iranem na świecie w ciągu ostatnich 25 lat. Według niego niemal co miesiąc dochodziło do jakiegoś zamachu lub ataku.

Widziałem, że co miesiąc robili coś złego, wysadzili coś w powietrze lub kogoś zabili – powiedział.

Spór o program nuklearny

Prezydent twierdził też, że Iran próbował odbudować część instalacji nuklearnych zniszczonych wcześniej przez USA i Izrael podczas ubiegłorocznej „12-dniowej wojny”. Niezależni analitycy zauważyli wprawdzie prace budowlane przy niektórych obiektach, ale nie potwierdzili, że Iran faktycznie wznowił program nuklearny.

Trump wielokrotnie podkreślał, że wcześniejsza operacja „Midnight Hammer”, która poważnie uszkodziła trzy irańskie obiekty nuklearne, umożliwiła obecne działania. Jego zdaniem bez tamtych uderzeń Iran mógłby już dziś mieć broń nuklearną, co uniemożliwiłoby atak.

Największa operacja od lat. Jak długo potrwa?

Według jednego z amerykańskich urzędników plan zakłada bombardowania trwające co najmniej pięć dni, choć — jak zaznaczył Trump — wszystko zależy od rozwoju sytuacji, w tym od losu najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, którego Izrael miał próbować zlikwidować wraz z innymi ważnymi przedstawicielami władz.

Izrael twierdzi, że próba eliminacji ajatollaha zakończyła się sukcesem, ciało Chameneiego zostało znalezione  w gruzach jego siedziby. Strona irańska zapewnia jednak, że przywódca jest cały i zdrowy. 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział w sobotę, że pojawiają się sygnały sugerujące śmierć Chameneiego po izraelskim ataku na jego kompleks. Trump dodał, że rozmawiał z Netanjahu po rozpoczęciu wspólnej operacji i że obaj politycy są zgodni co do dalszych działań.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała również, że Trump kontaktował się z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

