Trump o operacji w Iranie: Mogę atakować długo albo zakończyć ataki w 2-3 dni

Prezydent Donald Trump w rozmowie z portalem Axios wyjaśniał, jakie ma plany wobec rozpoczętej dziś wspólnie z Izraelem operacji skierowanej przeciwko reżimowi w Iranie.

W krótkiej rozmowie telefonicznej z rezydencji Mar-a-Lago Trump stwierdzi, że „może iść na całość” i przejąć kontrolę nad Iranem, albo zakończyć operację w ciągu dwóch, trzech dni i powiedzieć Irańczykom „do zobaczenia za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swoje programy nuklearne i rakietowe”.

- W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat – dodał Donald Trump.

Trump nie wyklucza rozwiązania dyplomatycznego

Wypowiedzi prezydenta po raz pierwszy pokazują, jak wyobraża sobie zakończenie konfliktu — i sugerują, że mimo załamania rozmów nuklearnych USA–Iran w Genewie nadal nie wyklucza drogi dyplomatycznej.