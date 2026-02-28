Reza Pahlawi
Reza Pahlawi, syn obalonego w 1979 r. przez rewolucję islamską szacha Mohameda Rezy Pahlawiego, od kilku tygodni występuje w roli ewentualnego przywódcy Iranu po obaleniu Islamskiej Republiki.
Tak go widzi część emigrantów politycznych, część uczestników brutalnie zdławionych protestów z przełomu grudnia i stycznia oraz część zagranicznych polityków i ekspertów.
Czytaj więcej
Reżim ajatollahów nigdy nie był tak słaby jak teraz, ale Donald Trump uznał, że stanowi bezpośred...
– Po raz pierwszy Irańczycy mają nowego prawdziwego lidera, Rezę Pahlawiego –
Reza Pahlawi jednoznacznie i z entuzjazmem poparł w sobotę amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, choć – mimo że jest znany z dobrych relacji z Izraelczykami – w swoim oświadczeniu wspomniał tylko o Ameryce i prezydencie Donaldzie Trumpie. Nazwał je „humanitarną interwencją”, której celem jest „aparat represji i jego machina zabijania”, a nie Iran i „jego wielki naród”.
Syn szacha stwierdził, że „nadejście pomocy” Trumpa to początek, dobić reżim muszą Irańczycy. „Zbliża się czas powrotu na ulice” – dodał.
Czytaj więcej
Trwający właśnie atak na Iran to zła wiadomość nie tylko Teheranu, ale i dla Warszawy. Za to bard...
Do przejęcia władzy aspiruje także Narodowa Rada Irańskiego Oporu (NCRI), której główną siłą są Mudżahedini Ludowi, organizacja lewicowo-islamska, niegdyś walcząca przeciw monarchii, a potem przeciw reżimowi ajatollahów. – Chcieliby przejąć władzę. Sami od lat mają już marzącą o tym przywódczynię Marjam Radżawi. Ale Irańczycy ich nie kochają, bo oni [w latach 80. w czasie wojny iracko-irańskiej] przeszli na stronę reżimu irackiego, wystąpili przeciw swojemu narodowi i zabijali irańskich żołnierzy. Nic teraz nie ugrają – mówił we wspomnianym wywiadzie Huszang Asadi.
NCRI przedstawia się jednak jako organizacja, która przekształci Iran w republikę demokratyczną. Marjam Radżawi ogłosiła w sobotę utworzenie rządu przejściowego, powołując się na ogłoszony w 2020 r. „10-punktowy plan przyszłości Iranu” (zwany też planem przekazania suwerenności narodowi irańskiemu). Jest w nim mowa o demokracji, pluralizmie, wolności słowa, oddzieleniu religii od państwa, autonomii dla mniejszości etnicznych, w tym Kurdów.
Czytaj więcej
Reżim w Iranie broni się najdrastyczniejszymi metodami. Wie, że to walka o wszystko.
W oświadczeniu Marjam Radżawi nie ma jednak oceny amerykańskiego ataku. – Nie chodzi w nim o to, czy się z tego cieszymy, czy też nie. Lecz o to, że wojna nieuchronnie szkodzi ludziom, zwłaszcza tym, którzy są bezbronni. Naród powinien o siebie zadbać, zwłaszcza o najsłabszych, dzieci, kobiety, a zwłaszcza osoby starsze. Ale oczywiście widzimy konkretną szansę na zmianę władzy w Iranie. Liczymy na naród irański w tej kwestii, liczymy na opór narodu irańskiego. Wierzymy, że zmiana reżimu nastąpi ze strony narodu irańskiego. Obecny reżim jest osłabiony przez tę wojnę – mówi „Rzeczpospolitej” mieszkający w Berlinie Dżawad Dabiran z komitetu spraw zagranicznych NCRI.
– Opór trwa – podkreśla Dabiran i podaje przykład sprzed kilku dni: – Liczący ponad 200 osób oddział Mudżahedinów Ludowych w poniedziałek przeprowadził operację militarną w centrum Teheranu, w pobliżu siedziby najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego „dokładnie tam, gdzie w sobotę spadły amerykańskie bomby”. Wieczorem pojawiły się niepotwierdzone doniesienia, że Chamenei mógł wtedy zginąć.
Tuż przed amerykańsko-izraelskimi atakami Marjam Radżawi ostro skrytykowała syna szacha. Stwierdziła, że jego celem jest system „neofaszystowski” w Iranie. Poszło o podejście do mniejszości etnicznych, które stanowią znaczną część obywateli Iranu.
– Reza Pahlawi określił Kurdów jako separatystów i zapowiedział, że przyszła armia irańska będzie ich zwalczała. Nie ma żadnych separatystów, oni chcą po prostu autonomii. Ojciec i dziadek Rezy Pahlawiego dokonywali masakr na mniejszościach, my z nimi blisko współpracujemy – mówi Dabiran. I dodaje: – Media rozdmuchały postać Rezy Pahlawiego do niebotycznych rozmiarów, a on nie ma w Iranie żadnych realnych struktur. Chce wrócić do starej dyktatury, a ludzie tego nie chcą.
Sam Pahlawi przedstawia się jako zwolennik demokratycznych rządów w Iranie. Na swojej stronie internetowej określa się też mianem „lidera powstania narodowego”.
Czytaj więcej
Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu od 1989 roku, zginął w izraelskim ataku - podał Reuters,...
Poparcie dla amerykańskiego ataku wyrażają też mieszkające na Zachodzie irańskie gwiazdy platform społecznościowych. I krytykują polityków amerykańskich z lewego skrzydła Partii Demokratycznej za to, że uznali wojnę za nielegalny akt agresji.
– Przestań pouczać nas, Irańczyków, na temat pokoju – napisała do burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego Masih Alinejad, mająca 8,7 mln obserwujących na Instagramie i prawie 800 tys. na portalu X.
– Byłeś cicho, gdy doświadczaliśmy masakry, gdy Republika Islamska wysyłała morderców do Nowego Jorku, by nas zabić, to siedź cicho i teraz – stwierdziła Alinejad. Jej zdaniem Mamdani sympatyzuje z reżimem, który wymordował w styczniu tysiące Irańczyków.
W 2025 r., pierwszym roku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, liczba składanych przez obywateli USA wnio...
Bliski Wschód stanął w obliczu pełnoskalowej konfrontacji militarnej po sobotnich atakach sił USA i Izraela na c...
Prezydent USA Donald Trump zdaje się łagodzić podejście wobec Hawany. Zamiast zapowiadanych ostrych działań w sp...
Jestem tu tylko dlatego, że Jeffrey Epstein tak dobrze i tak długo ukrywał swoje zbrodnie przed wszystkimi - pow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas