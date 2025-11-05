Aktualizacja: 05.11.2025 09:16 Publikacja: 05.11.2025 08:32
Zohran Mamdani
Foto: REUTERS/Jeenah Moon
Największe amerykańskie miasto jest chore. Widziałem to latem zeszłego roku na własne oczy. Metro, tunele, infrastruktura w takim stanie, że aż strach jej używać. Ceny takie, że hamburger z frytkami może doprowadzić do bankructwa. Ale przede wszystkim walka o byt tak bezwzględna, że zostawia bezmiar ludzi bez dachu nad głową i w skrajnym stanie psychicznym. Bajeczne życie dla garstki bogaczy i codzienna walka o byt dla milionów.
Nowy Jork, ale także całe Stany Zjednoczone, nie chcą tak dłużej żyć. Do tej pory tylko Donald Trump dawał jednak nadzieję na wywrócenie stolika. W 2016 r. doszedł przecież do władzy wbrew establishmentowi Partii Republikańskiej. A jego obietnica „uczynienia ponownie Amerykę wielką” (MAGA) okazała się źródłem nadziei dla rzesz Amerykanów, którzy z coraz większym trudem łączą koniec z końcem.
Demokraci tego wołania o zmianę do tej pory nie rozumieli. Albo nie chcieli rozumieć. Najpierw postawili na Hillary Clinton, potem na Joe Bidena: polityków, którzy są uosobieniem mocno osadzonej w dotychczasowym układzie klasy politycznej. Odsunęli wizjonerów radykalnych zmian, Berniego Sandersa czy Alexandrię Ocasio-Cortez
34-letni Zohran Mamdani, pierwszy muzułmanin, który zostanie burmistrzem Nowego Jorku i w ogóle dużego miasta Ameryki, jest zaprzeczeniem tej strategii. Jego program to szok w warunkach amerykańskich. Darmowe autobusy, zamrożenie cen najmu mieszkań, darmowa opieka zdrowotna dla dzieci, ulgi podatkowe: to postawienie na pierwszym miejscu zwykłych ludzi a nie wielkiej finansjery. Promocja emigrantów jako źródła siły narodu – to rękawica rzucona prezydentowi grającemu na nacjonalistycznych nastrojach. Podobnie jak sama religia wyznawana przez Mamdaniego.
Czytaj więcej
Królestwo Hiszpanii idzie pod prąd. Cała Europa zaostrza politykę migracyjną, ale Madryt szeroko...
Nowy Jork jest inny od reszty Stanów Zjednoczonych, w szczególności konserwatywnego Środkowego Zachodu i południa. Nie ma więc pewności, czy rewolucja, którą uosabia Mamdani, okaże się zaraźliwa w całym kraju. Ale nie da się tego wykluczyć.
Sygnałów, że to możliwe, jest kilka. W ten wtorek okazało się, że po raz pierwszy Virginią będzie rządzić kobieta, demokratka Abigail Spanberger. Demokratom przypadł także tego dnia stan New Jersey.
Na rok przed wyborami do Kongresu notowania Trumpa są fatalne. 39 proc. Amerykanów darzy go wciąż zaufaniem, ale 58 proc. się od niego odwróciło – podaje „The Economist”. Tak szybkiego załamania poparcia nie notował żaden ze współczesnych prezydentów USA. Obietnica prezydenta dotycząca poprawy warunków życia nie spełniła się. Amerykanie wciąż oczekują rewolucyjnych zmian, ale najwyraźniej nie takich, jakie im zaoferował miliarder w Białym Domu.
Czytaj więcej
Skrajna prawica nie będzie rządzić Holandią. Partia Wolność Geerta Wildersa przegrała wybory. Jeś...
Nie da się jednak wykluczyć, że zwycięstwo Zohrana Mamdaniego okaże się też inspiracją dla wolnej Europy. Od Francji przez Wielką Brytanię, Hiszpanię i Polskę frustracja narasta, bo rządzący nie potrafili uosobić nadzieję na lepsze życie. I tu czuje się oczekiwanie na rewolucję. Nowy Jork pokazuje, że niekoniecznie musi mieć ona nacjonalistyczne i populistyczne barwy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Największe amerykańskie miasto jest chore. Widziałem to latem zeszłego roku na własne oczy. Metro, tunele, infrastruktura w takim stanie, że aż strach jej używać. Ceny takie, że hamburger z frytkami może doprowadzić do bankructwa. Ale przede wszystkim walka o byt tak bezwzględna, że zostawia bezmiar ludzi bez dachu nad głową i w skrajnym stanie psychicznym. Bajeczne życie dla garstki bogaczy i codzienna walka o byt dla milionów.
Ostatnio kontakty Donalda Tuska z nauczycielami nie układają się najlepiej. Bo co udaje się ugasić jeden pożar,...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Afera związana ze sprzedażą działki pod inwestycje związane z CPK członkowi rodziny związanej z Dawtoną szkodzi...
Dla premiera Donalda Tuska kultura – podobnie zresztą jak nauka – jest nieważna. To co najwyżej gadżet. Ważniejs...
Skrajna prawica nie będzie rządzić Holandią. Partia Wolność Geerta Wildersa przegrała wybory. Jeśli zwycięska D6...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Busan to próba znalezienia wspólnej drogi prowadzącej do rozwiązywani...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas