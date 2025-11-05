Reklama
Nowojorczycy nie posłuchali Donalda Trumpa. Zohran Mamdani nowym burmistrzem

Wbrew apelowi Donalda Trumpa, by nowojorczycy w wyborach burmistrza Nowego Jorku poparli byłego gubernatora stanu Nowy Jork, polityka Partii Demokratycznej Andrew Cuomo, nowym burmistrzem zostanie urodzony w Ugandzie i określający się jako demokratyczny socjalista 34-letni Zohran Mamdani.

Publikacja: 05.11.2025 05:49

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Wtorek, 4 listopada, był pierwszym poważnym wyborczym testem dla Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej od czasu powrotu do Białego Domu Donalda Trumpa. Powody do zadowolenia ma Partia Demokratyczna – oprócz zwycięstwa Mamdaniego w Nowym Jorku, jej sukcesem są także zwycięstwa 46-letniej Abigail Spanberger, która została gubernator Wirginii oraz 53-letniej Mikie Sherrill, nowej gubernator New Jersey. 

W Nowym Jorku frekwencja w wyborach burmistrza była najwyższa od co najmniej 1969 roku. Mamdani, polityczny outsider, który jeszcze niedawno był mało znanym członkiem stanowej legislatury, dzięki zwycięstwu staje się jednym z ważniejszych polityków Partii Demokratycznej. Urodzony w Ugandzie polityk jest pierwszym muzułmaninem, który będzie rządził największym amerykańskim miastem. W pokonanym polu zostawił doświadczonego, establishmentowego polityka, 67-letniego Andrew Cuomo, który startował w wyborach jako kandydat niezależny, po tym jak latem przegrał w organizowanych przez partię prawyborach z Mamdanim. W czasie kampanii wyborczej Cuomo, który w 2021 roku odszedł z urzędu gubernatora w atmosferze skandalu, oskarżony o molestowanie seksualne, przedstawiał swojego demokratycznego rywala jako radykalnego, lewicowego polityka, którego obietnice wyborcze są niemożliwe do spełnienia. 

Jakie obietnice wyborcze złożył Zohran Mamdani

W kampanii wyborczej Mamdani obiecał, że doprowadzi do zamrożenia wysokości czynszów w Nowym Jorku, wprowadzi darmowe przejazdy środkami transportu publicznego. Mamdani obiecał też darmowe żłobki i przedszkola dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do pięciu lat, czemu towarzyszyć ma wzrost wynagrodzeń dla pracowników placówek zapewniających opiekę dzieciom. Polityk chce również uruchomić sieć należących do miasta sklepów spożywczych, które nie będą musiały płacić czynszu ani podatku od nieruchomości, co ma umożliwić im obniżenie cen. 

Mamdani zapowiadał też podniesienie podatku od osób prawnych do poziomu 11,5 proc., co ma przynieść wpływy rzędu 5 miliardów dolarów. Ponadto polityk zapowiedział, że nałoży 2-procentowy podatek na najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku – tych, którzy zarabiają więcej niż milion dolarów rocznie. 

W przededniu wyborów Cuomo uzyskał poparcie od Donalda Trumpa, który apelował do wyborców, by nie głosowali na kandydata Partii Republikańskiej na burmistrza, Curtisa Sliwę, ponieważ sondaże wskazywały, że nie ma on żadnych szans na zwycięstwo. Trump groził, że w przypadku zwycięstwa Mamdaniego, którego określał mianem „komunisty”, pozbawi Nowy Jork większości środków przekazywanych miastu z budżetu federalnego. 

- Przyjaciele obaliliśmy polityczną dynastię. Przyszłość jest w naszych rękach – mówił Mamdani przemawiając w wyborczy wieczór do swoich zwolenników. - Niech dzisiejsza noc będzie ostatnią, gdy wymawiam nazwisko Cuomo, życzę mu wszystkiego najlepszego, ale tylko w życiu prywatnym. Nowy Jorku – dzisiaj zdobyłeś mandat dla zmian – dodał. 

Mamdani jest przedstawicielem lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej, z kolei Spanberger i Sherrill są przedstawicielkami partyjnego centrum. Zwycięstwo tej pierwszej oznacza, że Partia Republikańska traci stanowisko gubernatora w Wirginii (urząd ten sprawował dotychczas Glenn Youngkin, we wtorkowych wyborach kandydatką Partii Republikańskiej na gubernatora była dotychczasowa wicegubernator, Winsome Earle-Sears). Ta druga pokonała kandydata Partii Republikańskiej Jacka Ciattarellego, dzięki czemu Partia Demokratyczna utrzymała urząd gubernatora stanu New Jersey (dotychczas był nim Phil Murphy).  

- Wysyłamy sygnał światu, że w 2025 roku Wirginia wybrała pragmatyzm ponad partyjniactwo – mówiła Spanberger w czasie wyborczego wieczoru. - Postawiliśmy naszą wspólnotę ponad chaosem – dodała. 

„Partia Demokratyczna wróciła” - skomentował wyniki wyborów w serwisie X lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries. 

Tymczasem Partia Republikańska zamierza przedstawiać nowego burmistrza Nowego Jorku jako nowe oblicze Partii Demokratycznej, licząc na to, że jego radykalizm będzie zrażał umiarkowanych wyborców. 

Sam Trump we wpisie w serwisie Truth Social porażki wyborcze Partii Republikańskiej zrzucił na karb trwającego w Stanach Zjednoczonych od ponad miesiącu shutdownu. Zwrócił też uwagę, że jego nazwiska nie było na kartach wyborczych. 

Na wynik wyborów w Wirginii mógł wpłynąć trwający shutdown, będący efektem impasu w Senacie, gdzie Partia Demokratyczna blokuje przyjęcie ustawy zapewniającej finansowanie administracji, domagając się utrzymania dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla najmniej zamożnych Amerykanów. Trump groził, że wykorzysta shutdown do zwalniania pracowników federalnych – tymczasem w Wirginii, stanie graniczącym z Dystryktem Kolumbia, na terenie którego znajduje się Waszyngton, mieszka wielu pracowników federalnych. 

Więcej informacji wkrótce

