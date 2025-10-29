Czytaj więcej Historia świata Migawki z Ameryki Północnej Po niemal 40 latach od ostatniej wizyty w Nowym Jorku widzimy zmiany w Wielkim Jabłku. Miasto wsp...

34-letni Mamdani nie jest zupełnym nowicjuszem na scenie politycznej, zasiadał już w Zgromadzeniu Stanowym Nowego Jorku. Nie był jednak postacią szerzej znaną. Podobnie jak Wilson, zbudował poparcie mieszkańców dzięki bezpośredniemu przekazowi w mediach społecznościowych i – ku zaskoczeniu wielu – wygrał prawybory z Andrew Cuomo, doświadczonym demokratą centrowym, byłym gubernatorem z rodziny politycznie aktywnej (jego ojciec Mario Cuomo był szanowanym gubernatorem).

Cuomo, który teraz startuje w wyborach jako kandydat niezależny, jest przez wiele osób postrzegany jako osoba kontrowersyjna. Podczas pandemii zarzucano mu, że zataił liczbę zgonów w domach opieki dla starszych, które – na jego zarządzenie – musiały przyjmować pacjentów z COVID-19, aby zwolnić miejsca w szpitalach. To przyczyniło się do większej śmiertelności rezydentów.

Ostatecznie musiał zrezygnować ze stanowiska w sierpniu 2021 r., gdy został oskarżony przez 11 kobiet o molestowanie seksualne. Niedawno pojawiły się też podejrzenia, że układał się z Donaldem Trumpem, aby wyeliminować obecnego burmistrza Erica Adamsa z wyścigu.

Rosnące napięcia społeczne w miastach sprzyjają młodym politykom

Burmistrz Seattle Harrell i jego sztab starali się przedstawić Wilson jako radykalną lewicową działaczkę, która przywróci politykę z około 2020 roku, niepopularną w dwóch ostatnich wyborach w mieście. Wielokrotnie przypominali jej przychylne słowa o ruchu na rzecz ograniczenia finansowania policji. Podobną retorykę stosuje Cuomo wobec Mamdaniego, twierdząc, że jego agenda jest utopijna, i przypominając jego krytyczne słowa wobec nowojorskiej policji, za które młody socjaldemokrata wielokrotnie przepraszał.

Kandydatów takich jak Mamdani i Wilson ostro krytykują przede wszystkim zwolennicy Donalda Trumpa i ruchu MAGA. Ich socjalistyczne programy są przedstawiane jako dowód, że mogliby „wykończyć gospodarczo swoje miasta” i że w tym kierunku zmierza Partia Demokratyczna. Z tego powodu centrowi demokraci w Nowym Jorku długo podchodzili do Mamdaniego z dystansem, podczas gdy od dawna wspierali go lewicowi politycy tacy jak senator Bernie Sanders czy kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez.