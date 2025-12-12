Łukaszenko zwalnia więźniów politycznych. „Uwzględniono życzenia strony polskiej”

Portal Reform.news podał, że o planowanym uwolnieniu więźniów dowiedział się z kilku źródeł.

Uwolnienie odbywa się w ramach polsko-amerykańskich negocjacji z reżimem w Mińsku. Według informacji Reform.news zwolnieni zostaną deportowani z Białorusi do Polski.

Według źródeł, od początku tygodnia w Mińsku przebywa zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej Chris Smith. Dołączył do niego specjalny wysłannik prezydenta USA na Białoruś John Coale, który w czwartek spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowy rozpoczęły się dziś, 12 grudnia, w Pałacu Niepodległości i będą kontynuowane jutro. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Łukaszenko chwali Trumpa

Na początku spotkania Łukaszenka pogratulował Coale'owi nominacji na specjalnego wysłannika USA na Białoruś.