Łukaszenko zwalnia więźniów politycznych. „Uwzględniono życzenia strony polskiej”

W ciągu najbliższych kilku godzin Białoruś ma oficjalnie potwierdzić uwolnienie 150 więźniów politycznych. Lista więźniów nie jest jeszcze znana, wiadomo tylko, że podczas negocjacji strona amerykańska uwzględniła życzenia Polski. Czy to oznacza uwolnienie Andrzeja Poczobuta?

Publikacja: 12.12.2025 16:08

Wysłannik USA John Coale i Aleksander Łukaszenko, 12 grudnia, Mińsk

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Portal Reform.news podał, że o planowanym uwolnieniu więźniów dowiedział się z kilku źródeł.

Uwolnienie odbywa się w ramach polsko-amerykańskich negocjacji z reżimem w Mińsku. Według informacji Reform.news  zwolnieni zostaną deportowani z Białorusi do Polski.

Według źródeł, od początku tygodnia w Mińsku przebywa zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej Chris Smith. Dołączył do niego specjalny wysłannik prezydenta USA na Białoruś John Coale, który w czwartek spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką.  Rozmowy rozpoczęły się dziś, 12 grudnia, w Pałacu Niepodległości i będą kontynuowane jutro. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Łukaszenko chwali Trumpa

Na początku spotkania Łukaszenka pogratulował Coale'owi nominacji na specjalnego wysłannika USA na Białoruś.

- To my teraz rządzimy Białorusią. Powiedzcie Trumpowi, że musimy coś z tym zrobić. I zrobimy to – zauważył dyktator.  Pochwalił również działania Donalda Trumpa. - Mówią, że Trump lubi pochlebstwa. Ale ja nie robię tego dla pochlebstw. Chcę powiedzieć, że bardzo podoba mi się jego ostatnie zachowanie – stwierdził Łukaszenko. 

Dodał, że między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią  narosło wiele kwestii i problemów, które strony muszą omówić. -  A może nawet rozwiązać niektóre kwestie – podsumował.

Negocjacje USA-Białoruś

Łukaszenka spotkał się już dwukrotnie z delegacją USA. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu 2025 roku. Po rozmowach zwolniono 14 osób, w tym Sarhija Cichanouskiego, męża liderki białoruskiej opozycji, Swiatłany Cichanouskiej.

Zwolniono również dwóch obywateli Japonii, trzech obywateli Polski, dwóch obywateli Łotwy, a także obywateli Estonii, Szwecji i USA.

Kolejne rozmowy odbyły się jesienią. Wówczas Łukaszenka zadeklarował gotowość do omówienia z Donaldem Trumpem „globalnego porozumienia” dotyczącego poszczególnych więźniów. Tego samego dnia ogłoszono zwolnienie 52 więźniów. Łącznie ułaskawiono 38 Białorusinów i 14 cudzoziemców. Wśród nich było sześciu obywateli Litwy, po dwóch z Łotwy, Polski i Niemiec, jeden obywatel Francji i jeden Wielkiej Brytanii.

Najbardziej znaną osobą, która została zwolniona, był białoruski lider opozycji Nikołaj Statkiewicz. Postanowił on jednak nie opuszczać kraju. Jego los jest nieznany.

Polska czeka na uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. W lutym 2023 roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku za „działalność szkodzącą interesom państwa”. Od tamtej pory trwa intensywna kampania na rzecz jego uwolnienia.

Działaczka Związku Polaków na Białorusi oddział z Lidy Olga Lisica podczas akcji solidarnościowej z
Polski rząd konsekwentnie domaga się jego zwolnienia.  Białoruski reżim odmawiał negocjacji, mimo apeli z Brukseli i Warszawy.  

Amnesty International prowadzi kampanię o uwolnienie Poczobuta jako więźnia sumienia, podkreślając represje wobec mniejszości polskiej. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy raportuje o jego pobycie w izolatce do lutego 2026 roku i braku leków. Wspólnota Polska organizuje akcje solidarności, w tym protesty i petycje.

