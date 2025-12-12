Łukaszenko zwalnia więźniów politycznych. „Uwzględniono życzenia strony polskiej”

Aktualizacja: 12.12.2025 17:23 Publikacja: 12.12.2025 16:08
Wysłannik USA John Coale i Aleksander Łukaszenko, 12 grudnia, Mińsk
Foto: Reuters
Portal Reform.news podał, że o planowanym uwolnieniu więźniów dowiedział się z kilku źródeł.
Uwolnienie odbywa się w ramach polsko-amerykańskich negocjacji z reżimem w Mińsku. Według informacji Reform.news zwolnieni zostaną deportowani z Białorusi do Polski.
Według źródeł, od początku tygodnia w Mińsku przebywa zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej Chris Smith. Dołączył do niego specjalny wysłannik prezydenta USA na Białoruś John Coale, który w czwartek spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowy rozpoczęły się dziś, 12 grudnia, w Pałacu Niepodległości i będą kontynuowane jutro. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.
Na początku spotkania Łukaszenka pogratulował Coale'owi nominacji na specjalnego wysłannika USA na Białoruś.
- To my teraz rządzimy Białorusią. Powiedzcie Trumpowi, że musimy coś z tym zrobić. I zrobimy to – zauważył dyktator. Pochwalił również działania Donalda Trumpa. - Mówią, że Trump lubi pochlebstwa. Ale ja nie robię tego dla pochlebstw. Chcę powiedzieć, że bardzo podoba mi się jego ostatnie zachowanie – stwierdził Łukaszenko.
Dodał, że między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią narosło wiele kwestii i problemów, które strony muszą omówić. - A może nawet rozwiązać niektóre kwestie – podsumował.
Łukaszenka spotkał się już dwukrotnie z delegacją USA. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu 2025 roku. Po rozmowach zwolniono 14 osób, w tym Sarhija Cichanouskiego, męża liderki białoruskiej opozycji, Swiatłany Cichanouskiej.
Zwolniono również dwóch obywateli Japonii, trzech obywateli Polski, dwóch obywateli Łotwy, a także obywateli Estonii, Szwecji i USA.
Kolejne rozmowy odbyły się jesienią. Wówczas Łukaszenka zadeklarował gotowość do omówienia z Donaldem Trumpem „globalnego porozumienia” dotyczącego poszczególnych więźniów. Tego samego dnia ogłoszono zwolnienie 52 więźniów. Łącznie ułaskawiono 38 Białorusinów i 14 cudzoziemców. Wśród nich było sześciu obywateli Litwy, po dwóch z Łotwy, Polski i Niemiec, jeden obywatel Francji i jeden Wielkiej Brytanii.
Najbardziej znaną osobą, która została zwolniona, był białoruski lider opozycji Nikołaj Statkiewicz. Postanowił on jednak nie opuszczać kraju. Jego los jest nieznany.
Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. W lutym 2023 roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku za „działalność szkodzącą interesom państwa”. Od tamtej pory trwa intensywna kampania na rzecz jego uwolnienia.
Polski rząd konsekwentnie domaga się jego zwolnienia. Białoruski reżim odmawiał negocjacji, mimo apeli z Brukseli i Warszawy.
Amnesty International prowadzi kampanię o uwolnienie Poczobuta jako więźnia sumienia, podkreślając represje wobec mniejszości polskiej. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy raportuje o jego pobycie w izolatce do lutego 2026 roku i braku leków. Wspólnota Polska organizuje akcje solidarności, w tym protesty i petycje.
