Aktualizacja: 11.09.2025 16:19 Publikacja: 11.09.2025 16:14
Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenko i John Coal, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa
Foto: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via Reuters
W czwartek Mińsk odwiedził John Coal, jeden z przedstawicieli prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Wracał na Litwę już z 52 więźniami politycznymi, których Aleksander Łukaszenko uwolnił na prośbę Amerykanów. Wyszli na wolność, ale natychmiast zostali pozbawieni swojej ojczyzny – wywieziono ich z kraju, do którego nie będą mogli powrócić przynajmniej za rządów dyktatora. Mińsk informował, że wśród uwolnionych jest 14 obcokrajowców, w tym dwóch obywateli Polski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na liście „ułaskawionych” przez Łukaszenkę nie ma polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Media białoruskie informowały natomiast o uwolnieniu m.in. jednego z liderów białoruskiej opozycji demokratycznej, Mikoły Statkiewicza, skazanego na 14 lat łagrów i uwięzionego jeszcze w 2020 r. Dowiadujemy się także, że będąc na granicy białorusko-litewskiej, odmawiał on opuszczenia Białorusi.
Zatrzymanie polskiego zakonnika, drony wlatujące od strony Białorusi w polską przestrzeń powietrzną, zamknięcie granicy polsko-białoruskiej, wizyta przedstawiciela Trumpa w Mińsku, uwolnienie kolejnych więźniów politycznych – to wszystko wydarzenia z ostatnich dni. Dziwny zbieg okoliczności. Aleksander Łukaszenko rozpoczął własną grę z Donaldem Trumpem, którą Moskwa próbuje torpedować rękami swoich ludzi w Mińsku. A być może Łukaszenko, robiąc krok do przodu w relacjach z Zachodem, w obawie przed Putinem robi krok wstecz, próbując udowodnić mu swoją lojalność.
Tak czy inaczej, możemy mówić o dużym przełomie, bo po czerwcowym uwolnieniu 14 więźniów politycznych, w tym męża liderki wolnej Białorusi Siarhieja Cichanouskiego, dyktator zdecydował się na uwolnienie kolejnych znanych opozycjonistów. W zamian Aleksander Łukaszenko otrzymał od Donalda Trumpa w prezencie spinki z wizerunkiem Białego Domu. Ale nie tylko. Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone wcześniej na białoruską linię lotniczą Belavia. Donald Trump już kilkakrotnie nazywał Łukaszenkę „świetnym prezydentem” i sugerował, że czeka na uwolnienie wszystkich 1300 więźniów politycznych. Być może dyktator w najbliższym czasie zdecyduje się na kolejne kroki w tym kierunku. Białoruska opozycja demokratyczna w Wilnie i Warszawie już zastanawia się nad tym, jak pomóc setkom uwięzionych opozycjonistów, którzy niebawem mogą zostać zmuszeni do opuszczenia Białorusi.
Propaganda Łukaszenki przekonuje, że dyktator „ułaskawia” więźniów politycznych „z powodów humanitarnych”. W rzeczywistości robi to wyłącznie we własnym interesie, walcząc o względy Donalda Trumpa. W Mińsku liczą na to, że dyktatura Łukaszenki wyjdzie z izolacji i powróci handel z Zachodem na pełnych obrotach. Oczekują też, że pod presją USA ugnie się również Bruksela i poluzuje wprowadzone w ostatnich latach sankcje. Ciekawe, którędy do USA polecą białoruskie samoloty, skoro przestrzeń powietrzna UE wciąż pozostaje zamknięta.
Przywódca, który wypycha przeciwników za granicę, nie zamierza przeprowadzać demokratycznych reform ani luzować represji. Już teraz próbuje odnaleźć swoje miejsce w powojennej układance i wydłużyć swoje rządy na kolejne lata.
Źródło: rp.pl
