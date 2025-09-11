Aktualizacja: 11.09.2025 14:24 Publikacja: 11.09.2025 13:28
Rządzący Białorusią Aleksander Łukaszenko
Amerykańscy dyplomaci poinformowali, że zwolnieni wraz z negocjatorami znajdują się w drodze na Litwę.
Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał rządzącego Białorusią Aleksandra Łukaszenkę do zwolnienia przetrzymywanych, których określił mianem „zakładników”.
„Delegacja pod przewodnictwem USA, z Johnem Coale'em (zastępcą wysłannika prezydenta Trumpa ds. Ukrainy – red.), jest w drodze do Wilna po negocjacjach w Mińsku, ze zwolnionymi 52 więźniami różnych narodowości” – oświadczył rzecznik ambasady USA na Litwie.
Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że wśród uwolnionych więźniów są Polacy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wkrótce oficjalnie poinformować, kto został zwolniony z białoruskich więzień.
Prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował w mediach społecznościowych, że 52 uwolnionych bezpiecznie przekroczyło granicę Litwy, zostawiając za sobą „drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach”. Polityk zaznaczył, że wśród zwolnionych jest sześciu obywateli Litwy. „Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za nieustanne wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych” – napisał w serwisie X Nausėda dodając przy tym, że w białoruskich więzieniach pozostaje ponad tysiąc więźniów politycznych. „Nie możemy spocząć, dopóki nie odzyskają wolności!” – oświadczył.
Białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA podała, że kwestia uwolnienia pewnej liczby skazańców była omawiana podczas spotkania Aleksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA Johnem Cole'em.
Podczas spotkania wysłannik Trumpa, John Cole, przekazał Łukaszence list z życzeniami urodzinowymi (białoruski przywódca urodził się 30 sierpnia 1954 r.) oraz prezent – spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu. W liście Trump wspomniał też o zwycięstwie białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki w US Open.
Na spotkaniu w Mińsku przedstawiciel USA poinformował, że Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Belavię, narodowe białoruskie linie lotnicze, które w 2021 r. otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej i lotnisk Unii Europejskiej.
W mediach społecznościowych na kanale Puł Pierwogo, zbliżonym do służb prasowych władz Białorusi, poinformowano, że na wniosek prezydenta USA i innych przywódców państw, Aleksander Łukaszenko „w geście dobrej woli” podjął decyzję o ułaskawieniu szeregu cudzoziemców „skazanych za szpiegostwo, działalność ekstremistyczną i terrorystyczną oraz inne przestępstwa popełnione na terenie Republiki Białorusi”. Według tego źródła, Łukaszenko skorzystał z prawa łaski wobec sześciu obywateli Litwy, dwóch Polaków, dwóch Łotyszy, dwóch Niemców, Francuza i obywatela Wielkiej Brytanii.
Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, we Francji, Hiszpanii i przy UNESCO, powiedział na antenie TVN24, że wśród więźniów zwolnionych przez Białoruś nie ma Andrzeja Poczobuta. Podobne informacje – powołując się na źródło w Kancelarii Prezydenta – podał Polsat News.
Andrzej Poczobut – dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi – został w marcu 2021 r. aresztowany przez białoruskie służby, a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej. W 2024 r. Poczobut nie został uwzględniony w największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a państwami Zachodu, choć na wniosek USA z polskiego aresztu przekazany Rosjanom został rosyjski szpieg Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
