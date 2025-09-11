Prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował w mediach społecznościowych, że 52 uwolnionych bezpiecznie przekroczyło granicę Litwy, zostawiając za sobą „drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach”. Polityk zaznaczył, że wśród zwolnionych jest sześciu obywateli Litwy. „Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za nieustanne wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych” – napisał w serwisie X Nausėda dodając przy tym, że w białoruskich więzieniach pozostaje ponad tysiąc więźniów politycznych. „Nie możemy spocząć, dopóki nie odzyskają wolności!” – oświadczył.

Białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA podała, że kwestia uwolnienia pewnej liczby skazańców była omawiana podczas spotkania Aleksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA Johnem Cole'em.

Podczas spotkania wysłannik Trumpa, John Cole, przekazał Łukaszence list z życzeniami urodzinowymi (białoruski przywódca urodził się 30 sierpnia 1954 r.) oraz prezent – spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu. W liście Trump wspomniał też o zwycięstwie białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki w US Open.

Na spotkaniu w Mińsku przedstawiciel USA poinformował, że Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Belavię, narodowe białoruskie linie lotnicze, które w 2021 r. otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej i lotnisk Unii Europejskiej.