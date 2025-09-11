Rzeczpospolita
Białoruś uwolniła kilkudziesięciu więźniów. Wśród zwolnionych są Polacy

Po negocjacjach z udziałem strony amerykańskiej Białoruś uwolniła ponad 50 więźniów - podała ambasada USA na Litwie. Wśród zwolnionych są Polacy. Stany Zjednoczone zniosły sankcje na białoruską linię lotniczą.

Aktualizacja: 11.09.2025 14:24 Publikacja: 11.09.2025 13:28

Rządzący Białorusią Aleksander Łukaszenko

Rządzący Białorusią Aleksander Łukaszenko

Foto: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Jakub Czermiński

Amerykańscy dyplomaci poinformowali, że zwolnieni wraz z negocjatorami znajdują się w drodze na Litwę.

Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał rządzącego Białorusią Aleksandra Łukaszenkę do zwolnienia przetrzymywanych, których określił mianem „zakładników”.

Białoruś uwolniła ponad 50 więźniów. Wśród zwolnionych są Polacy

„Delegacja pod przewodnictwem USA, z Johnem Coale'em (zastępcą wysłannika prezydenta Trumpa ds. Ukrainy – red.), jest w drodze do Wilna po negocjacjach w Mińsku, ze zwolnionymi 52 więźniami różnych narodowości” – oświadczył rzecznik ambasady USA na Litwie.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że wśród uwolnionych więźniów są Polacy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wkrótce oficjalnie poinformować, kto został zwolniony z białoruskich więzień.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował w mediach społecznościowych, że 52 uwolnionych bezpiecznie przekroczyło granicę Litwy, zostawiając za sobą „drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach”. Polityk zaznaczył, że wśród zwolnionych jest sześciu obywateli Litwy. „Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za nieustanne wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych” – napisał w serwisie X Nausėda dodając przy tym, że w białoruskich więzieniach pozostaje ponad tysiąc więźniów politycznych. „Nie możemy spocząć, dopóki nie odzyskają wolności!” – oświadczył.

Białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA podała, że kwestia uwolnienia pewnej liczby skazańców była omawiana podczas spotkania Aleksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA Johnem Cole'em.

Podczas spotkania wysłannik Trumpa, John Cole, przekazał Łukaszence list z życzeniami urodzinowymi (białoruski przywódca urodził się 30 sierpnia 1954 r.) oraz prezent – spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu. W liście Trump wspomniał też o zwycięstwie białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki w US Open.

Na spotkaniu w Mińsku przedstawiciel USA poinformował, że Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Belavię, narodowe białoruskie linie lotnicze, które w 2021 r. otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej i lotnisk Unii Europejskiej.

Nieoficjalnie: Aleksander Łukaszenko na prośbę Donalda Trumpa ułaskawił dwóch Polaków

W mediach społecznościowych na kanale Puł Pierwogo, zbliżonym do służb prasowych władz Białorusi, poinformowano, że na wniosek prezydenta USA i innych przywódców państw, Aleksander Łukaszenko „w geście dobrej woli” podjął decyzję o ułaskawieniu szeregu cudzoziemców „skazanych za szpiegostwo, działalność ekstremistyczną i terrorystyczną oraz inne przestępstwa popełnione na terenie Republiki Białorusi”. Według tego źródła, Łukaszenko skorzystał z prawa łaski wobec sześciu obywateli Litwy, dwóch Polaków, dwóch Łotyszy, dwóch Niemców, Francuza i obywatela Wielkiej Brytanii.

Co z Andrzejem Poczobutem?

Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, we Francji, Hiszpanii i przy UNESCO, powiedział na antenie TVN24, że wśród więźniów zwolnionych przez Białoruś nie ma Andrzeja Poczobuta. Podobne informacje – powołując się na źródło w Kancelarii Prezydenta – podał Polsat News.

Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Andrzej Poczobut – dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi – został w marcu 2021 r. aresztowany przez białoruskie służby, a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej. W 2024 r. Poczobut nie został uwzględniony w największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a państwami Zachodu, choć na wniosek USA z polskiego aresztu przekazany Rosjanom został rosyjski szpieg Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Aleksander Łukaszenko

