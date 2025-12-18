Administracja Donalda Trumpa wstrzymuje płatności za zabiegi korekty płci młodych pacjentów

Aktualizacja: 18.12.2025 21:19 Publikacja: 18.12.2025 20:01
Sekretarz ds. zdrowia Robert F. Kennedy uważa, że zabiegi wspomagające korektę płci są „błędem w sztuce lekarskiej”, a nie medycyną
Wstrzymanie płatności z programów Medicare i Medicaid uderzyłoby w kluczowy element finansowania placówek medycznych i stanowiłoby eskalację działań administracji mających na celu ograniczenie usług medycznych dla transpłciowych dzieci i młodzieży.
Praktycznie każdy szpital w Stanach Zjednoczonych uczestniczy w programach Medicare i Medicaid. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Szpitali, te programy finansują co najmniej połowę pobytów pacjentów w 96 proc. placówek medycznych.
Nowa polityka nie wchodzi w życie natychmiast - szpitale świadczące opiekę afirmującą płeć mogą na razie kontynuować udział w programach Medicare i Medicaid.
W przypadku finalizacji tej polityki, niemal pewne jest jej zakwestionowanie w sądzie.
Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James (Demokratka) nazwała posunięcie administracji "nagannym", dodając: - Wykorzystam każde narzędzie, jakie mam do dyspozycji, aby walczyć z tą propozycją i chronić Amerykanów transpłciowych oraz ich rodziny.
Dotychczasowe wysiłki administracji Trumpa zmierzające do ograniczenia opieki związanej z tranzycją dla młodzieży doprowadziły już ponad 20 placówek do zaprzestania przepisywania blokerów dojrzewania i terapii hormonalnej pacjentom transpłciowym lub ogłoszenia planów zakończenia takich usług. Wśród nich znalazły się Children's Hospital Los Angeles i Children's Hospital of Philadelphia.
- Tak zwana opieka afirmacji płci wyrządziła trwałe szkody fizyczne i psychologiczne bezbronnym młodym ludziom – powiedział sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. podczas wydarzenia ogłaszającego nową politykę. - To nie jest medycyna. To błąd w sztuce lekarskiej.
- Mamy dość pseudonauki napędzanej ideologicznymi dążeniami – dodał Kennedy.
- Te przepisy mają na celu całkowite odcięcie medycznie niezbędnej opieki od dzieci, bez względu na to, gdzie w tym kraju mieszkają - powiedziała Kelley Robinson, prezeska Human Rights Campaign. - To administracja Trumpa dyktuje, kto zrealizuje receptę, a czyja wizyta zostanie odwołana - dodała.
Administracja proponuje wprowadzenie zasady, zgodnie z którą szpitale nie będą mogły otrzymywać płatności z Medicare lub Medicaid za jakiekolwiek usługi lub procedury medyczne, jeśli świadczą opiekę w procesie zmiany płci dla młodzieży. Dotyczyłoby to przepisywania blokerów dojrzewania, terapii hormonalnych oraz procedur chirurgicznych, które administracja nazywa „procedurami odrzucającymi płeć”.
Wyjątki w ramach nowej polityki obejmowałyby leczenie dzieci z "medycznie weryfikowalnymi" zaburzeniami rozwoju płciowego lub w celach medycznych niezwiązanych z tranzycją.
Osobna propozycja opublikowana w czwartek uniemożliwiłaby stanowym planom Medicaid pokrywanie opieki wiązanej z tranzycją płci nieletnich. Medicaid obejmuje ponad połowę dzieci w Stanach Zjednoczonych.
Nowe przepisy są konsekwencją wydanego w styczniu dekretu prezydenckiego, w którym Trump nakazał Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej położyć kres opiece w procesie zmiany płci dla młodzieży.
Rozporządzenie wyraźnie sugeruje wykorzystywanie warunków uczestnictwa w programach Medicare i Medicaid do egzekwowania tej polityki. Grupy aktywistów i stany złożyły pozwy kwestionujące rozporządzenie wykonawcze i inne działania administracji Trumpa mające na celu wstrzymanie opieki afirmującej płeć dzieci. Sędzia federalny tymczasowo wstrzymał wykonanie rozporządzenia wykonawczego.
