Administracja Donalda Trumpa wstrzymuje płatności za zabiegi korekty płci młodych pacjentów

W czwartek administracja Donalda Trumpa podjęła kroki zmierzające do wstrzymania federalnych płatności dla szpitali oferujących opiekę związaną z tranzycją płciową dla młodych pacjentów. Decyzja ta zapowiada kolejną batalię prawną dotyczącą praw osób transpłciowych.

Publikacja: 18.12.2025 20:01

Sekretarz ds. zdrowia Robert F. Kennedy uważa, że zabiegi wspomagające korektę płci są „błędem w sztuce lekarskiej”, a nie medycyną

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kroki podjęła administracja Donalda Trumpa dotyczące płatności za opiekę związaną z tranzycją płciową dla młodych pacjentów?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje wstrzymania federalnych płatności z programów Medicare i Medicaid?
  • Jakie stanowisko zajmują demokraci wobec proponowanej decyzji administracji?
  • Które szpitale zaprzestały przepisywania blokerów dojrzewania i terapii hormonalnej z powodu nowych regulacji?
  • Jakie są kluczowe argumenty przedstawiane przez sekretarza zdrowia odnośnie do opieki afirmacji płci?
  • Jakie wyjątki przewiduje nowa polityka dotycząca opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych?

Wstrzymanie płatności z programów Medicare i Medicaid uderzyłoby w kluczowy element finansowania placówek medycznych i stanowiłoby eskalację działań administracji mających na celu ograniczenie usług medycznych dla transpłciowych dzieci i młodzieży.

Praktycznie każdy szpital w Stanach Zjednoczonych uczestniczy w programach Medicare i Medicaid. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Szpitali, te programy finansują co najmniej połowę pobytów pacjentów w 96 proc. placówek medycznych.

Nowa polityka nie wchodzi w życie natychmiast - szpitale świadczące opiekę afirmującą płeć mogą na razie kontynuować udział w programach Medicare i Medicaid.

– Kobiety w USA stają się konserwatywne, ponieważ liberalna lewica wypowiedziała wojnę ich większośc
rozmowa
Historyk ustroju: Rządy Donalda Trumpa mogą być katharsis dla świata Zachodu
Demokraci zapowiadają sprzeciw

W przypadku finalizacji tej polityki, niemal pewne jest jej zakwestionowanie w sądzie.

Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James (Demokratka) nazwała posunięcie administracji "nagannym", dodając: - Wykorzystam każde narzędzie, jakie mam do dyspozycji, aby walczyć z tą propozycją i chronić Amerykanów transpłciowych oraz ich rodziny.

Dotychczasowe wysiłki administracji Trumpa zmierzające do ograniczenia opieki związanej z tranzycją dla młodzieży doprowadziły już ponad 20 placówek do zaprzestania przepisywania blokerów dojrzewania i terapii hormonalnej pacjentom transpłciowym lub ogłoszenia planów zakończenia takich usług. Wśród nich znalazły się Children's Hospital Los Angeles i Children's Hospital of Philadelphia.

Trump wiąże paracetamol stosowany w ciąży z autyzmem. „Znaleźliśmy odpowiedź"
Polityka
Trump wiąże paracetamol stosowany w ciąży z autyzmem. „Znaleźliśmy odpowiedź"

Sekretarz ds. zdrowia: To nie jest medycyna. To błąd w sztuce lekarskiej

 - Tak zwana opieka afirmacji płci wyrządziła trwałe szkody fizyczne i psychologiczne bezbronnym młodym ludziom – powiedział sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. podczas wydarzenia ogłaszającego nową politykę. - To nie jest medycyna. To błąd w sztuce lekarskiej.

- Mamy dość pseudonauki napędzanej ideologicznymi dążeniami – dodał Kennedy.

Głos obrońców praw

- Te przepisy mają na celu całkowite odcięcie medycznie niezbędnej opieki od dzieci, bez względu na to, gdzie w tym kraju mieszkają - powiedziała Kelley Robinson, prezeska Human Rights Campaign. - To administracja Trumpa dyktuje, kto zrealizuje receptę, a czyja wizyta zostanie odwołana - dodała.

Dominik Tarczyński na przedwyborczym wiecu Donalda Trumpa w Salem w Wirginii
Polityka
Wybory prezydenckie w USA 2024. Dominik Tarczyński: Donald Trump wygrał głosami Polaków

Szczegóły proponowanych regulacji

Administracja proponuje wprowadzenie zasady, zgodnie z którą szpitale nie będą mogły otrzymywać płatności z Medicare lub Medicaid za jakiekolwiek usługi lub procedury medyczne, jeśli świadczą opiekę w procesie zmiany płci dla młodzieży. Dotyczyłoby to przepisywania blokerów dojrzewania, terapii hormonalnych oraz procedur chirurgicznych, które administracja nazywa „procedurami odrzucającymi płeć”.

Wyjątki w ramach nowej polityki obejmowałyby leczenie dzieci z "medycznie weryfikowalnymi" zaburzeniami rozwoju płciowego lub w celach medycznych niezwiązanych z tranzycją.

Osobna propozycja opublikowana w czwartek uniemożliwiłaby stanowym planom Medicaid pokrywanie opieki wiązanej z tranzycją płci nieletnich. Medicaid obejmuje ponad połowę dzieci w Stanach Zjednoczonych.

Nowe przepisy są konsekwencją wydanego w styczniu dekretu prezydenckiego, w którym Trump nakazał Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej położyć kres opiece w procesie zmiany płci dla młodzieży.

Rozporządzenie wyraźnie sugeruje wykorzystywanie warunków uczestnictwa w programach Medicare i Medicaid do egzekwowania tej polityki. Grupy aktywistów i stany złożyły pozwy kwestionujące rozporządzenie wykonawcze i inne działania administracji Trumpa mające na celu wstrzymanie opieki afirmującej płeć dzieci. Sędzia federalny tymczasowo wstrzymał wykonanie rozporządzenia wykonawczego.

