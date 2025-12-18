Administracja Donalda Trumpa wstrzymuje płatności za zabiegi korekty płci młodych pacjentów

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kroki podjęła administracja Donalda Trumpa dotyczące płatności za opiekę związaną z tranzycją płciową dla młodych pacjentów?

Jakie są potencjalne konsekwencje wstrzymania federalnych płatności z programów Medicare i Medicaid?

Jakie stanowisko zajmują demokraci wobec proponowanej decyzji administracji?

Które szpitale zaprzestały przepisywania blokerów dojrzewania i terapii hormonalnej z powodu nowych regulacji?

Jakie są kluczowe argumenty przedstawiane przez sekretarza zdrowia odnośnie do opieki afirmacji płci?

Jakie wyjątki przewiduje nowa polityka dotycząca opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych?

Wstrzymanie płatności z programów Medicare i Medicaid uderzyłoby w kluczowy element finansowania placówek medycznych i stanowiłoby eskalację działań administracji mających na celu ograniczenie usług medycznych dla transpłciowych dzieci i młodzieży.

Reklama Reklama

Praktycznie każdy szpital w Stanach Zjednoczonych uczestniczy w programach Medicare i Medicaid. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Szpitali, te programy finansują co najmniej połowę pobytów pacjentów w 96 proc. placówek medycznych.

Nowa polityka nie wchodzi w życie natychmiast - szpitale świadczące opiekę afirmującą płeć mogą na razie kontynuować udział w programach Medicare i Medicaid.