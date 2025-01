Historyk ustroju: Rządy Donalda Trumpa mogą być katharsis dla świata Zachodu

Plus Minus: Co się stało w Ameryce?

W kulturze amerykańskiej funkcjonuje archetyp samotnego jeźdźca, który przybywa społeczności na pomoc. To outsider z wielkich westernów, jak „Jeździec znikąd” czy „Siedmiu wspaniałych ”, wezwany tylko po to, by zlikwidować zagrożenie, z którym miejscowi nie mogą sobie poradzić. Wiedzą, że to bohater nie z ich świata, ale jedyny potrafiący sprostać sytuacji przerastającej ich przywódców.