Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 17.08.2025 10:30 Publikacja: 15.08.2025 16:50
Foto: mat.pras.
Park specjalizuje się w ekonomicznych aspektach zmian klimatycznych. Ile nas kosztuje ocieplenie klimatu, które sami prokurujemy? Jakie są ukryte skutki zmian, kto na nich cierpi najbardziej? Oczywiście, chcąc się z pożytkiem wypowiadać na ten temat, Park musi przywołać ogólny obraz: Ziemia z roku na rok coraz bardziej się nagrzewa: w poszczególnych rejonach wzrasta liczba dni w roku z temperaturą przekraczającą 32 stopnie Celsjusza. Oto pierwszy walor „Niewidzialnego pożaru”: pokazuje, że np. emisje CO2 per capita w Anglii to 5,2 tony na rok, w Indiach tylko 1,7 tony, za to w Ameryce 15, w Rosji 12, w Korei Południowej też 12, w Kanadzie 14. Ale wszyscy wiedzą, że kraje rozwinięte puszczają do atmosfery o wiele za dużo gazów cieplarnianych.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Nawet przy terytorialnych ustępstwach Kijowa zawieszenie broni na ukraińskim froncie przyniosłoby Moskwie tyleż...
Książka szkockiego pisarza, poety i redaktora R. T. Andersona przypomina przepisy sprzed 200 lat i pokazuje, co...
Serialowa Polska kryminałem stoi. „Langer” przypomina jednak, że nie wszystkie produkcje są udane.
Gdy w 2021 r. talibowie wrócili do władzy w Afganistanie, Åsne Seierstad poczuła, że nie ma wyboru – musi tam wr...
„Co z tobą?” to gra inspirowana znanym w Polsce teleturniejem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas