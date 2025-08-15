Park specjalizuje się w ekonomicznych aspektach zmian klimatycznych. Ile nas kosztuje ocieplenie klimatu, które sami prokurujemy? Jakie są ukryte skutki zmian, kto na nich cierpi najbardziej? Oczywiście, chcąc się z pożytkiem wypowiadać na ten temat, Park musi przywołać ogólny obraz: Ziemia z roku na rok coraz bardziej się nagrzewa: w poszczególnych rejonach wzrasta liczba dni w roku z temperaturą przekraczającą 32 stopnie Celsjusza. Oto pierwszy walor „Niewidzialnego pożaru”: pokazuje, że np. emisje CO2 per capita w Anglii to 5,2 tony na rok, w Indiach tylko 1,7 tony, za to w Ameryce 15, w Rosji 12, w Korei Południowej też 12, w Kanadzie 14. Ale wszyscy wiedzą, że kraje rozwinięte puszczają do atmosfery o wiele za dużo gazów cieplarnianych.