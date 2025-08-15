Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych”: Wolno płonąca planeta

Lato tego roku nie jest w Polsce uciążliwe, ale na świecie będzie coraz bardziej gorąco i sucho. Potwierdza to „Niewidzialny pożar” koreańskiego ekonomisty R. Jisunga Parka.

Publikacja: 15.08.2025 16:50

„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych”: Wolno płonąca planeta

Foto: mat.pras.

Marek Oramus

Park specjalizuje się w ekonomicznych aspektach zmian klimatycznych. Ile nas kosztuje ocieplenie klimatu, które sami prokurujemy? Jakie są ukryte skutki zmian, kto na nich cierpi najbardziej? Oczywiście, chcąc się z pożytkiem wypowiadać na ten temat, Park musi przywołać ogólny obraz: Ziemia z roku na rok coraz bardziej się nagrzewa: w poszczególnych rejonach wzrasta liczba dni w roku z temperaturą przekraczającą 32 stopnie Celsjusza. Oto pierwszy walor „Niewidzialnego pożaru”: pokazuje, że np. emisje CO2 per capita w Anglii to 5,2 tony na rok, w Indiach tylko 1,7 tony, za to w Ameryce 15, w Rosji 12, w Korei Południowej też 12, w Kanadzie 14. Ale wszyscy wiedzą, że kraje rozwinięte puszczają do atmosfery o wiele za dużo gazów cieplarnianych.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Donald Trump znów, jak przed wojną w Ukrainie, traktuje Władimira Putina jak normalnego polityka, a
Plus Minus
Donald Trump wciąż fascynuje się Rosją. A Władimir Putin tylko na tym korzysta
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny
Plus Minus
„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny
Langer (Jakub Gierszał) nie jest już tym intrygującym szaleńcem z „Chyłki”, poprzedzającej najnowszy
Plus Minus
„Langer”: Niedopisana dekoratorka i mdły arystokrata
„Historie afgańskie”: Ludzki wymiar wojny
Plus Minus
„Historie afgańskie”: Ludzki wymiar wojny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
„Co z tobą?”: Hasło na jednej nodze
Plus Minus
„Co z tobą?”: Hasło na jednej nodze
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie