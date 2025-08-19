Netanjahu pisze do Macrona: Prezydencie Macron, antysemityzm to rak

Aktualizacja: 19.08.2025 21:53 Publikacja: 19.08.2025 18:27
Październik 2023. Macron udał się do Izraela, aby okazać solidarność i kontynuować prace nad uwolnieniem zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy
Foto: PAP/EPA
Premier Izraela Beniamin Netanjahu skrytykował prezydenta Emmanuela Macrona w liście, do którego dotarła Agence France-Presse we wtorek, 19 sierpnia, obwiniając decyzję francuskiego przywódcy o uznanie państwa palestyńskiego za podsycanie antysemityzmu.
„W ostatnich latach antysemityzm rozprzestrzenił się we francuskich miastach. Od czasu pańskich publicznych wypowiedzi atakujących Izrael i sugerujących uznanie państwa palestyńskiego – antysemityzm nasilił się” – napisał Netanjahu. „Po barbarzyńskim ataku Hamasu na ludność Izraela 7 października 2023 r. ekstremiści Hamasu i radykałowie ze skrajnej lewicy rozpoczęli kampanię zastraszania, wandalizmu i przemocy wobec Żydów w całej Europie. We Francji ta kampania nasiliła się na waszych oczach” - czytamy dalej.
Netanjahu wspomniał następnie o kilku przykładach antysemickich ataków odnotowanych we Francji w ostatnich miesiącach, pisząc, że „to nie są odosobnione incydenty – to epidemia. Wasze wezwanie do utworzenia państwa palestyńskiego wzmogło ten ogień antysemityzmu”.
Według niego „to nie jest dyplomacja – to jest ustępstwo. Nagradza to terroryzm Hamasu, wzmacnia jego odmowę uwolnienia zakładników, zachęca tych, którzy grożą francuskim Żydom, i podsyca nienawiść do Żydów szerzącą się na waszych ulicach”. Zauważył również, że prezydent USA Donald Trump „pokazał, że walka z antysemityzmem jest możliwa i konieczna. Chroni prawa obywatelskie amerykańskich Żydów, egzekwuje prawo, utrzymuje porządek publiczny i ściga przestępców antysemickich”.
„Prezydencie Macron, antysemityzm to rak. Rozprzestrzenia się, gdy przywódcy milczą. Cofa się, gdy przywódcy działają” – podsumował Netanjahu.
„Wzywam Pana do zastąpienia słabości stanowczością, ustępstw determinacją – i do uczynienia tego do konkretnej daty: żydowskiego Nowego Roku, 23 września 2025 r. Historia nie wybaczy wahania. Uhonoruje działanie” - zakończył swój list premier Izraela.
Pod koniec ubiegłego miesiąca Macron zapowiedział, że Francja formalnie uzna państwo palestyńskie podczas wrześniowego spotkania ONZ. Ogłaszając ten krok, Francja miała dołączyć do rosnącej listy państw uznających państwowość Palestyńczyków, co jest reakcją na działania odwetowe Izraela w Strefie Gazy.
Wojna rozpoczęła się, gdy terroryści z Hamasu wkroczyli do Izraela 7 października 2023 roku, zabijając 1200 osób i biorąc 251 zakładników. Natychmiastowy atak odwetowy Izraela na Strefę Gazy zamienił znaczną część enklawy w pustkowie, zabił ponad 60 000 Palestyńczyków, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.
W ostatnich tygodniach premier Beniamin Netanjahu powiedział, że rząd Izraela podjął decyzję o całkowitej okupacji Strefy Gazy, co wiąże się z nasileniem operacji wojskowych, także w tych rejonach, gdzie najprawdopodobniej przetrzymywani są izraelscy zakładnicy.
W ostatnią niedzielę tylko w Tel Awiwie 300 tysięcy osób protestowało przeciwko działaniom rządu Izraelskiego w Strefie Gazy, zagrażającym pozostałym przy życiu zakładnikom, ale także przeciwko głodzeniu pozostałych przy życiu mieszkańców enklawy.
Państwo Palestyńskie zostało proklamowane przez Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP) w 1988 roku. Zaraz po tym, szereg państw głównie z Bloku Wschodniego i krajów arabskich, jak również z tzw. Globalnego Południa, formalnie uznało ten byt. Obecnie, według ONZ, Palestynę uznaje ponad 140 państw. W 2012 roku państwo to zostało przyjęte jako obserwator do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W Unii Europejskiej Palestynę uznają obecnie następujące państwa: Polska, Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Szwecja (jako jedyne państwo UE uznało Palestynę już po przystąpieniu do Unii, w 2014 roku), Cypr oraz Malta (uznanie częściowe).
Coraz więcej państw Unii Europejskiej prowadzi konsultacje wewnętrzne i rozważa formalne uznanie – wśród nich wymienia się m.in. Belgię, Luksemburg, Słowenię oraz Portugalię.
Źródło: rp.pl
