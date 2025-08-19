Netanjahu pisze do Macrona: Prezydencie Macron, antysemityzm to rak

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Benjamin Netanjahu skomentował działania dyplomatyczne Emmanuela Macrona?

Jakie są zarzuty premiera Izraela wobec postawy Francji w kontekście antysemityzmu?

Jakie wydarzenia w Strefie Gazy miały wpływ na międzynarodową reakcję dotyczącą uznania Palestyny? Jakie państwa formalnie uznały już Palestynę i które rozważają taki krok w przyszłości?

Premier Izraela Beniamin Netanjahu skrytykował prezydenta Emmanuela Macrona w liście, do którego dotarła Agence France-Presse we wtorek, 19 sierpnia, obwiniając decyzję francuskiego przywódcy o uznanie państwa palestyńskiego za podsycanie antysemityzmu.

„W ostatnich latach antysemityzm rozprzestrzenił się we francuskich miastach. Od czasu pańskich publicznych wypowiedzi atakujących Izrael i sugerujących uznanie państwa palestyńskiego – antysemityzm nasilił się” – napisał Netanjahu. „Po barbarzyńskim ataku Hamasu na ludność Izraela 7 października 2023 r. ekstremiści Hamasu i radykałowie ze skrajnej lewicy rozpoczęli kampanię zastraszania, wandalizmu i przemocy wobec Żydów w całej Europie. We Francji ta kampania nasiliła się na waszych oczach” - czytamy dalej.

Netanjahu wspomniał następnie o kilku przykładach antysemickich ataków odnotowanych we Francji w ostatnich miesiącach, pisząc, że „to nie są odosobnione incydenty – to epidemia. Wasze wezwanie do utworzenia państwa palestyńskiego wzmogło ten ogień antysemityzmu”.