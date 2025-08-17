Rzeczpospolita
Protesty w Izraelu. Ludzie z żółtymi transparentami przed domem Beniamina Netanjahu

W kilku izraelskich miastach w niedzielę odbywają się manifestacje przeciwko polityce rządu Beniamina Netanjahu. Protestujący domagają się zawarcia porozumienia z Hamasem w sprawie zakończenia wojny i uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Publikacja: 17.08.2025 14:32

Demonstracja na ulicy Tel Awiwu

Foto: Reuters/Amir Cohen

Bartosz Lewicki

Portal Times of Israel relacjonuje, że w Tel Awiwie rozłożono ogromną izraelską flagę z portretami uprowadzonych osób. Protestujący ustawili też rzędy pustych wózków dziecięcych z napisami „matka nigdy się nie poddaje”, mające symbolizować dzieci zabite przez bojowników Hamasu. 

Manifestacje przed rezydencją Beniamina Netanjahu

Przed rezydencją Netanjahu w Jerozolimie kilkadziesiąt osób miało ze sobą banery wzywające do „zakończenia wojny” i „sprowadzenia wszystkich do domu”. Trzymano zdjęcia porwanych, izraelskie flagi i żółte transparenty – symbol solidarności z zakładnikami. Demonstranci zablokowali też główne trasy komunikacyjne, m.in. autostradę łączącą Tel Awiw z Jerozolimą.

Konflikty zbrojne
Strefa Gazy jest „piekłem na ziemi”. Lekarze mdleją z głodu

Protestujący obawiają się, że dalsze walki w Strefie Gazy mogą zagrozić zakładnikom. Izrael uważa, że około 20 osób wciąż żyje, a Hamas przetrzymuje szczątki około 30 innych. „Nie wygrywa się wojny ciałami zakładników” – skandowali protestujący.

Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych, główny organizator protestów, ogłosiło, że „setki tysięcy obywateli sparaliżują dziś kraj z jasnym żądaniem: uwolnijcie 50 zakładników, zakończcie wojnę”. Do akcji przyłączyły się również izraelska opozycja, część środowisk biznesowych oraz związki zawodowe, wzywające do strajku.

Protesty odbywają się w kilkudziesięciu punktach w całym Izraelu, między innymi przed domami polityków, kwaterami wojska i przy głównych autostradach, gdzie protestujący blokowali pasy ruchu i rozpalali ogniska. Niektóre restauracje i teatry w geście solidarności z protestującymi zostały zamknięte. 

Izraelski minister finansów Becalel Smotricz
Polityka
Izraelski minister ogłasza plan, który „pogrzebie” ideę państwa palestyńskiego

Strefa Gazy po atakach Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. 

W wyniku izraelskiej kampanii w Strefie Gazy, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, jak wynika z informacji tamtejszego resortu zdrowia, zginęło ponad 60 tys. osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, brakuje żywności. 

Demonstracje dotyczące sytuacji w Strefie Gazy organizowane są w Izraelu regularnie. Manifestanci nawołują rząd do zawarcia rozejmu z Hamasem, co, w ich ocenie, skutkowałoby uwolnieniem zakładników. 

W niedzielę w Warszawie zorganizowano marsz solidarności z Palestyną. Przed godziną 15:00 marsz dotarł przed Sejm. 

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy

Foto: Infografika PAP

