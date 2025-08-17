Aktualizacja: 17.08.2025 21:27 Publikacja: 17.08.2025 14:32
Demonstracja na ulicy Tel Awiwu
Foto: Reuters/Amir Cohen
Portal Times of Israel relacjonuje, że w Tel Awiwie rozłożono ogromną izraelską flagę z portretami uprowadzonych osób. Protestujący ustawili też rzędy pustych wózków dziecięcych z napisami „matka nigdy się nie poddaje”, mające symbolizować dzieci zabite przez bojowników Hamasu.
Przed rezydencją Netanjahu w Jerozolimie kilkadziesiąt osób miało ze sobą banery wzywające do „zakończenia wojny” i „sprowadzenia wszystkich do domu”. Trzymano zdjęcia porwanych, izraelskie flagi i żółte transparenty – symbol solidarności z zakładnikami. Demonstranci zablokowali też główne trasy komunikacyjne, m.in. autostradę łączącą Tel Awiw z Jerozolimą.
Protestujący obawiają się, że dalsze walki w Strefie Gazy mogą zagrozić zakładnikom. Izrael uważa, że około 20 osób wciąż żyje, a Hamas przetrzymuje szczątki około 30 innych. „Nie wygrywa się wojny ciałami zakładników” – skandowali protestujący.
Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych, główny organizator protestów, ogłosiło, że „setki tysięcy obywateli sparaliżują dziś kraj z jasnym żądaniem: uwolnijcie 50 zakładników, zakończcie wojnę”. Do akcji przyłączyły się również izraelska opozycja, część środowisk biznesowych oraz związki zawodowe, wzywające do strajku.
Protesty odbywają się w kilkudziesięciu punktach w całym Izraelu, między innymi przed domami polityków, kwaterami wojska i przy głównych autostradach, gdzie protestujący blokowali pasy ruchu i rozpalali ogniska. Niektóre restauracje i teatry w geście solidarności z protestującymi zostały zamknięte.
W wyniku izraelskiej kampanii w Strefie Gazy, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, jak wynika z informacji tamtejszego resortu zdrowia, zginęło ponad 60 tys. osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, brakuje żywności.
Demonstracje dotyczące sytuacji w Strefie Gazy organizowane są w Izraelu regularnie. Manifestanci nawołują rząd do zawarcia rozejmu z Hamasem, co, w ich ocenie, skutkowałoby uwolnieniem zakładników.
W niedzielę w Warszawie zorganizowano marsz solidarności z Palestyną. Przed godziną 15:00 marsz dotarł przed Sejm.
Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy
Foto: Infografika PAP
