Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego chińskie satelity latały nad ukraińskim terytorium podczas rosyjskich ataków?

Co wskazuje na coraz bliższą współpracę wywiadowczą między Pekinem a Moskwą?

Jakie są możliwości chińskich satelitów Yaogan?

Gdy zapytano niedawno rzecznika rosyjskiego prezydenta, Dmitrija Pieskowa, czy Rosja otrzymuje informacje od chińskiego wywiadu, ten jednoznacznie temu nie zaprzeczył, udzielając wymijającej odpowiedzi.

Reklama Reklama

– Posiadamy własny potencjał, w tym i kosmiczny, który służy do wypełniania zadań w „specjalnej operacji wojskowej” (tak Kreml nazywa wojnę z Ukrainą – red.) – oświadczył Pieskow.

Wymijająca była również odpowiedź biura prasowego chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. „Nie znamy sytuacji, o której pan wspomina” – napisało w odpowiedzi na pytanie korespondenta ukraińskiej agencji Ukrinform, który pytał o to samo.

Chińskie satelity krążyły nad Lwowem w czasie rosyjskiego nalotu

Kilka dni wcześniej o takiej współpracy informował pracownik ukraińskiego wywiadu Ołeh Aleksandrow. – Istnieją dowody na współpracę na wysokim szczeblu między Chinami i Rosją, w zakresie satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dalszego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia. Jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów – powiedział, nie podając jednak żadnych szczegółów.