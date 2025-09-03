Wszyscy wiedzą, dlaczego Rosja potrzebuje Chin. Bez ich wsparcia trudno byłoby jej prowadzić wojnę z Ukrainą. A dlaczego Chiny potrzebują Rosji?

Odpowiem chińską metaforą. Otóż jeden z chińskich analityków powiedział kilka lat temu, że Rosja jest dla Chin połową nieba – w kwestii bezpieczeństwa. To bardzo ładna metafora. Można ją odczytywać niemal dosłownie, ale można też metaforycznie. Odczytując ją dosłownie można spojrzeć na granicę rosyjsko-chińską, ok. 4 200 km, a gdy doda się do tego państwa Azji Środkowej (dawne republiki ZSRR) to wyjdzie, że jest to połowa całej granicy Chin. Z kolei rozumiejąc to zdanie metaforycznie należy zauważyć, że Rosja gwarantuje Chinom spokój od północy. To jest bardzo ważne zarówno politycznie, jak i psychologicznie. Do tego dochodzi broń atomowa. Rosja ma nadal największy jej arsenał na świecie. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Rosja ma 5459 głowic, USA – 5177. Chiny mają ich ok. 600. Z tej perspektywy Rosja jest dla Chin atomową polisą ubezpieczeniową. Gdyby stało się coś naprawdę złego, wówczas Rosja ma potencjał pozwalający na zniszczenie Stanów Zjednoczonych, Chińczycy są pod tym względem dużo słabsi. Poza tym to właśnie z północnego-wschodu Rosji te atomowe głowice uderzałyby w Stany Zjednoczone. Koszmarem strategicznym Chin jest Rosja, która porozumiałaby się z Zachodem. Dziś oczywiście do tego koszmaru jest daleko, ale szczyt na Alasce na pewno niepokój w Pekinie wzbudził. Więc obecny szczyt w Pekinie można odczytywać trochę jako przypomnienie Putinowi, gdzie znajduje się patron.

Ale to nie koniec korzyści, jakie Chiny mają z Rosji. Jest jeszcze wiązanie sił w Europie. Wang Yi, szef MSZ Chin mówił wprost w czasie spotkania z szefową europejskiej dyplomacji Kają Kallas, że gdy skończy się wojna rosyjsko-ukraińska, wówczas Stany wezmą się za Chiny. Z punktu widzenia chińskiego ma to naprawdę głęboki sens, by walczyć z Zachodem do ostatniego Rosjanina.

Poza tym – choć jest to mniej ważne niż kwestie bezpieczeństwa – Rosja jest składem surowcowym dla Chin. Dzięki Rosji Chińczycy mają dostęp do wielkiego rezerwuaru surowców, który jest niezagrożony przez flotę amerykańską. Porównując to do sytuacji USA, choć może przed prezydenturą Donalda Trumpa, Rosja jest Kanadą Chin.

Broń atomowa na świecie Foto: PAP

A czy hipotetycznie możliwy jest scenariusz, w którym Chiny mogłyby w przyszłości sięgnąć po rosyjskie terytorium? W przeszłości mówiło się o cichej kolonizacji Syberii przez Chiny. Czy groźba konfliktu o ziemię wisi nad oboma krajami?

Nad Rosją i Chinami wisi mit takiej groźby. To jest mit z lat 90., mówiący o tym, że Chińczycy przenoszą się do Rosji. To wywołało wówczas w Rosji panikę. Pisało się o milionach Chińczyków na Syberii, ale potem okazało się to bzdurą. Bo tak naprawdę tych Chińczyków było w całej Rosji pół miliona, i to 15 lat temu, a dziś jest ich jeszcze mniej. Powód jest banalny: Chiny są bogatsze od Rosji. To jest dość wyraźne. Ponadto to nigdy nie był cel ich emigracji, ponieważ Chińczycy, owszem, chętnie by emigrowali, choć dziś może mniej chętnie, ponieważ się bogacą, ale na Zachód, nie do Rosji. Kto normalny chciałby migrować do Rosji, a już zwłaszcza na Syberię? (śmiech).