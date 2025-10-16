Doradca Putina o rozmowie Trump-Putin: Putin ostrzegł Trumpa, a Rosja wciąż chce pokoju

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były tematy ostatniej rozmowy telefonicznej między Putinem a Trumpem?

Jakie stanowisko Rosja zajmuje w kwestii konfliktu na Ukrainie?

Jakie planowane są kolejne kroki w relacjach dyplomatycznych między USA a Rosją?

Jak Putin i Trump ocenili możliwość dostaw amerykańskich rakiet Tomahawk na Ukrainę?

Jak Rosja i USA odnoszą się do historii swoich stosunków oraz bieżącej konfrontacji?

Jakie jest stanowisko Rosji w kwestii normalizacji sytuacji w Strefie Gazy?

Przywódcy Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump, odbyli w tym roku ósmą rozmowę telefoniczną, trwającą prawie dwie i pół godziny. Według doradcy prezydenta Rosji, Jurija Uszakowa, rozmowa była „merytoryczna, niezwykle szczera i poufna”.

Zapowiedział, że Moskwa i Waszyngton „bezzwłocznie” rozpoczną przygotowania do kolejnego spotkania przywódców Rosji i USA, które mogłoby się odbyć w Budapeszcie. Według doradcy prezydenta Rosji, jest to „naprawdę bardzo ważny moment”.

Uszakow o spotkaniu Trump-Putin

Przygotowania do spotkania przywódców rozpoczną się w najbliższych dniach od rozmowy telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

- W miarę postępów prac przedstawicieli, ministra spraw zagranicznych Rosji i sekretarza stanu USA, prawdopodobnie stanie się jasne, kiedy uda się zorganizować sam szczyt – powiedział Uszakow.