Donald Trump
Przywódcy Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump, odbyli w tym roku ósmą rozmowę telefoniczną, trwającą prawie dwie i pół godziny. Według doradcy prezydenta Rosji, Jurija Uszakowa, rozmowa była „merytoryczna, niezwykle szczera i poufna”.
Zapowiedział, że Moskwa i Waszyngton „bezzwłocznie” rozpoczną przygotowania do kolejnego spotkania przywódców Rosji i USA, które mogłoby się odbyć w Budapeszcie. Według doradcy prezydenta Rosji, jest to „naprawdę bardzo ważny moment”.
Przygotowania do spotkania przywódców rozpoczną się w najbliższych dniach od rozmowy telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.
- W miarę postępów prac przedstawicieli, ministra spraw zagranicznych Rosji i sekretarza stanu USA, prawdopodobnie stanie się jasne, kiedy uda się zorganizować sam szczyt – powiedział Uszakow.
Budapeszt jako miejsce spotkanie zaproponował Trump, co Putin „natychmiast poparł”.
Putin powiedział prezydentowi USA, że rosyjskie siły zbrojne „mają pełną kontrolę nad inicjatywą strategiczną na całej linii kontaktu”. Podkreślił również, że Moskwa jest zainteresowana „osiągnięciem pokojowego, politycznego i dyplomatycznego rozwiązania” konfliktu. Według Uszakowa, Putin zauważył, że Rosja ma inicjatywę strategiczną, podczas gdy reżim w Kijowie ucieka się do metod terrorystycznych, na które Rosja jest zmuszona odpowiedzieć.
Trump ze swojej strony podkreślił potrzebę szybkiego zaprowadzenia pokoju na Ukrainie i stwierdził, że jest to najtrudniejszy do rozwiązania konflikt, ale jego zakończenie otworzy ogromne perspektywy współpracy.
- Pogląd, że konflikt rosyjsko-ukraiński okazał się najtrudniejszy do rozwiązania ze wszystkich działań pokojowych prezydenta USA, był widoczny w jego wypowiedziach podczas całej rozmowy – powiedział Uszakow.
Uszakow uważa, że Trump weźmie pod uwagę wszystkie punkty przedstawione mu dziś przez Putina podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim 17 października.
Putin i Trump rozmawiali również o możliwości dostarczenia przez Waszyngton rakiet Tomahawk do Kijowa.
Rosyjski przywódca stwierdził, że dostarczenie rakiet Tomahawk Ukrainie nie zmieni sytuacji na polu bitwy, ale ostrzegł, że ten ruch znacząco zaszkodzi stosunkom dwustronnym, „nie wspominając o perspektywach pokojowego rozwiązania”.
Putin zauważył, że obecna konfrontacja między Rosją a USA „wygląda paradoksalnie”, biorąc pod uwagę historię relacji między tymi dwoma krajami, zwłaszcza z okresu II wojny światowej.
- Obie strony mówiły o głębokiej wzajemnej sympatii między narodami obu krajów – stwierdził Uszakow.
Putin pogratulował Trumpowi również normalizacji sytuacji w Strefie Gazy. - Ta działalność pokojowa prezydenta USA została należycie doceniona na Bliskim Wschodzie, w samej Ameryce i w większości krajów na świecie – zauważył Uszakow.
Putin przedstawił również Trumpowi stanowisko Moskwy w sprawie rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie: „Rosja, kierując się zasadami, opowiadała się za kompleksowym rozwiązaniem na Bliskim Wschodzie, opartym na powszechnie uznanych międzynarodowych ramach prawnych, które zagwarantowałyby trwały pokój wszystkim narodom regionu”.
