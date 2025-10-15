Kreml co najmniej od półtorej dekady publicznie pokazuje, że boi się Tomahawków. Jego gwałtowny sprzeciw wobec budowania w Rumunii i Polsce elementów amerykańskiej obrony przeciwrakietowej formalnie uzasadniany był tym, że z umieszczanych u nas wyrzutni teoretycznie można wystrzeliwać też pociski kierowane (choć nikt tego nie próbował i nie do tego zostały zaprojektowane).

Kijów mógłby otrzymać 20-50 Tomahawków, co starczyłoby na 1-2 salwy

Od czasu wojny w Iraku w 1991 roku Tomahawki powszechnie uznawane są za bardzo groźną broń. Część tej opinii zawdzięczają amerykańskiemu sposobowi ich użycia w masowych salwach. Wystrzelone naraz kilkadziesiąt pocisków bardzo trudno zniszczyć, a same powodują ogromne straty. Podobną taktykę stosują Rosjanie przeciw Ukrainie. Ze względu na skromniejsze możliwości ich analogiczne pociski Iskandery i Kalibry wystrzeliwane są najwyżej po kilka, za to lecą na Ukrainę w tłumie dronów – przeciążających obronę przeciwlotniczą i dających im ochronę.

Tymczasem „Financial Times” informuje, że Kijów mógłby otrzymać 20-50 Tomahawków, co starczyłoby na 1-2 salwy. Ich skutki byłyby niszczące, ale w perspektywie wojny bez zasadniczego znaczenia. – Taka broń nie wpływa na sytuację na froncie, bo nikt nimi nie strzela po okopach. Te pociski służą do atakowania zaplecza przeciwnika, i to głębokiego. Tam mają rolę do odegrania – mówi jeden z ukraińskich byłych wojskowych.

Ile pocisków ma USA, a ile mogłaby dostać Ukraina i w co wycelować

Według różnych źródeł amerykański pocisk ma zasięg 1300-2500 km. Bez problemu mógłby dolecieć do kompleksu fabryk zbrojeniowych w rosyjskim Tatarstanie, gdzie produkowane są drony Gerań (modyfikacja irańskich Szahidów). Groźny byłby również dla lotnisk rosyjskich Su-34 (z których wystrzeliwane są hipersoniczne Kindżały i „bomby kierowane” niszczące umocnienia na froncie). Teoretycznie znajdują się one w zasięgu ukraińskich dronów, ale te mają zbyt małe głowice bojowe, by przebić betonowe schrony dla samolotów, zbudowane po pierwszych atakach na lotniska. Tomahawk zaś przenosi prawie pół tony ładunku wybuchowego i zniszczyłby je.