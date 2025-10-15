Aktualizacja: 15.10.2025 09:09 Publikacja: 15.10.2025 09:00
Prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Foto: EPA/YURI GRIPAS / POOL
– Czy Rosjanie chcą, by Tomahawki poleciały w ich stronę? Nie sądzę – mówił niedawno amerykański prezydent.
„Broń, której przekazania Waszyngton odmawia, wcześniej czy później i tak wysyłał do Ukrainy (…). Ale w takiej ilości, przy której nie mogła ona odegrać znaczącej roli na wojnie” – amerykańskie media podsumowują dotychczasową politykę Białego Domu (przede wszystkim za czasów prezydenta Joe Bidena).
To pod koniec jego prezydentury Kijów poprosił o Tomahawki, by móc sięgnąć rosyjskiego zaplecza. Biały Dom oczywiście kategorycznie odmówił. Ale temat tych pocisków powrócił po roku. – Możliwe, że porozmawiam z Putinem. Możliwe, że powiem: słuchaj, jeśli tej wojny nie da się uregulować, to wyślę im Tomahawki – powiedział już w październiku Trump.
– (Przekazanie Tomahawków) doprowadzi do zniszczenia relacji między naszymi państwami – odpowiadał mu zaocznie Władimir Putin.
Czytaj więcej
W niedzielę Władimir Putin znowu ostrzegł, że dostarczenie pocisków Tomahawk na Ukrainę „zniszczy...
Kreml co najmniej od półtorej dekady publicznie pokazuje, że boi się Tomahawków. Jego gwałtowny sprzeciw wobec budowania w Rumunii i Polsce elementów amerykańskiej obrony przeciwrakietowej formalnie uzasadniany był tym, że z umieszczanych u nas wyrzutni teoretycznie można wystrzeliwać też pociski kierowane (choć nikt tego nie próbował i nie do tego zostały zaprojektowane).
Od czasu wojny w Iraku w 1991 roku Tomahawki powszechnie uznawane są za bardzo groźną broń. Część tej opinii zawdzięczają amerykańskiemu sposobowi ich użycia w masowych salwach. Wystrzelone naraz kilkadziesiąt pocisków bardzo trudno zniszczyć, a same powodują ogromne straty. Podobną taktykę stosują Rosjanie przeciw Ukrainie. Ze względu na skromniejsze możliwości ich analogiczne pociski Iskandery i Kalibry wystrzeliwane są najwyżej po kilka, za to lecą na Ukrainę w tłumie dronów – przeciążających obronę przeciwlotniczą i dających im ochronę.
Tymczasem „Financial Times” informuje, że Kijów mógłby otrzymać 20-50 Tomahawków, co starczyłoby na 1-2 salwy. Ich skutki byłyby niszczące, ale w perspektywie wojny bez zasadniczego znaczenia. – Taka broń nie wpływa na sytuację na froncie, bo nikt nimi nie strzela po okopach. Te pociski służą do atakowania zaplecza przeciwnika, i to głębokiego. Tam mają rolę do odegrania – mówi jeden z ukraińskich byłych wojskowych.
Według różnych źródeł amerykański pocisk ma zasięg 1300-2500 km. Bez problemu mógłby dolecieć do kompleksu fabryk zbrojeniowych w rosyjskim Tatarstanie, gdzie produkowane są drony Gerań (modyfikacja irańskich Szahidów). Groźny byłby również dla lotnisk rosyjskich Su-34 (z których wystrzeliwane są hipersoniczne Kindżały i „bomby kierowane” niszczące umocnienia na froncie). Teoretycznie znajdują się one w zasięgu ukraińskich dronów, ale te mają zbyt małe głowice bojowe, by przebić betonowe schrony dla samolotów, zbudowane po pierwszych atakach na lotniska. Tomahawk zaś przenosi prawie pół tony ładunku wybuchowego i zniszczyłby je.
Czytaj więcej
Biały Dom sugeruje, że prezydent Donald Trump może wydać zgodę na uderzenia amerykańskimi rakieta...
Ale pocisków musiałoby być dużo, a tak nie będzie. Nie wiadomo, ile ich obecnie ma sama armia amerykańska – prawdopodobnie ok. 4,1 tys. Choć analitycy nie mogą doliczyć się ok. 2,5 tys. wyprodukowanych wcześniej pocisków. „Tomahawki są drogie i dlatego nie są masowo produkowane” – wyjaśnia w internecie jeden z europejskich ekspertów.
Wiadomo, że w ostatnich latach amerykańska armia zamawiała ich coraz mniej (w 2024 – 34, w 2025 – 22), dopiero w przyszłym roku dostanie więcej.
Nie wiadomo, ile pocisków może dostać Ukraina, jak i nie wiadomo, z czego mogłaby wystrzeliwać te, które otrzyma. Obecnie odpalane są one przede wszystkim z okrętów, co oczywiście uniemożliwia ich wykorzystanie przez ukraińską armię, która nie ma takich jednostek. Naziemnych wyrzutni jest nie więcej niż dziesięć i wszystkie rozmieszczone są w amerykańskich bazach na Pacyfiku w obawie przed konfliktem z Chinami. Z tego też powodu Pentagon nie chce oddawać Kijowowi zbyt wielu pocisków.
Nadzieją dla Ukrainy jest jednak amerykański Korpus Piechoty Morskiej, który ma własne, nieduże wyrzutnie Tomahawków o nazwie LRF (można z nich wystrzeliwać tylko po jednym pocisku), a który właśnie postanowił zrezygnować z nich.
„Marines” nie chcą jednak oddać pojazdów, na których są zamontowane wyrzutnie. „Nie ma problemu, system startowy pocisku można zamontować praktycznie na każdym podwoziu na kółkach” – pisze w internecie jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych.
Dodatkowo właśnie w tych dniach na wystawie sprzętu wojskowego w USA amerykańska korporacja Oshkosh zaprezentowała nowy pojazd, na którym można zamontować cztery wyrzutnie Tomahawk. Nie wiadomo jednak, kiedy i ile mogłaby ich wyprodukować i czy Kijów mógłby je dostać.
Gdyby Kijów otrzymał w końcu i pociski, i coś, z czego można je wystrzelić, pojawia się kolejny problem: jak i w co celować. – Nigdy nie dostawaliśmy od Amerykanów danych wywiadowczych dotyczących tyłowych jednostek rosyjskich. Zaczęliśmy otrzymywać je latem, jakoś w lipcu-sierpniu – mówi ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan.
Pentagon zaczął je przekazywać po zaostrzeniu przez prezydenta Trumpa jego retoryki wobec Putina, właśnie na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy też rozpoczęła się ukraińska kampania powietrznych ataków na rosyjskie rafinerie, która doprowadziła do wyłączenia ok. 1/4-1/3 ich zdolności produkcyjnych.
Czytaj więcej
Rosyjski lider nie chce zrezygnować z podbicia Ukrainy, mimo że na własnym zapleczu ma coraz więk...
– (Teraz Amerykanie) pokazują Kremlowi, że możemy dostać zarówno dane wywiadowcze, jak i jeszcze Tomahawki. A co USA chcą tym osiągnąć w Moskwie, to wie pewnie tylko Trump – dodaje Switan.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Czy Rosjanie chcą, by Tomahawki poleciały w ich stronę? Nie sądzę – mówił niedawno amerykański prezydent.
„Broń, której przekazania Waszyngton odmawia, wcześniej czy później i tak wysyłał do Ukrainy (…). Ale w takiej ilości, przy której nie mogła ona odegrać znaczącej roli na wojnie” – amerykańskie media podsumowują dotychczasową politykę Białego Domu (przede wszystkim za czasów prezydenta Joe Bidena).
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezydent USA Donald...
Izraelska armia poinformowała o otwarciu ognia w północnej części Strefy Gazy w związku z pojawieniem się podejr...
Według danych Sądu Najwyższego Rosji, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób skazanych na konfiskatę majątku w...
W najbliższy piątek w Białym Domu najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donal...
Rosyjski lider nie chce zrezygnować z podbicia Ukrainy, mimo że na własnym zapleczu ma coraz większe problemy go...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas