Aktualizacja: 16.10.2025 22:07 Publikacja: 16.10.2025 20:37
Donald Trump
Foto: PAP/EPA
W czwartek wieczorem, na dzień przed przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu, Trump i Putin niespodziewanie połączyli się przez telefon. Rozmowa trwała dwie godziny. Ponoć była na tyle konstruktywna, że jej dalszym etapem będzie spotkanie delegacji obu krajów na poziomie szefów dyplomacji w przyszłym tygodniu. Potem, jeśli wszystko pójdzie dobrze, już sami przywódcy obu krajów mają spotkać się w Budapeszcie.
Nie jest łatwo rozstrzygnąć, czy chodzi faktycznie o przełom. Putin od ponad ćwierćwiecza oparł swoją strategię odbudowy rosyjskiej potęgi na zwodzeniu i oszukiwaniu zachodnich przywódców. Trumpem kieruje zaś niepowstrzymany narcyzm, który każe mu występować każdego dnia w świetle jupiterów. Podniecony sukcesem, jaki przynajmniej na razie osiągnął na Bliskim Wschodzie, chce jeszcze więcej pochwał za przywracanie pokoju na świecie.
Czytaj więcej
Przed szczytem na Alasce nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie broni...
Ale jest mimo wszystko możliwa i inna interpretacja. Po porażce szczytu na Alasce w sierpniu, amerykański przywódca zaczął wyraźnie zmieniać ton wobec Ukrainy. Co prawda Ameryka sama nie wznowiła dostaw broni dla Kijowa, ale Biały Dom zaczął nakłaniać europejskich sojuszników do zakupu amerykańskiego uzbrojenia z myślą o dostawach dla Ukrainy. Pojawiły się też sygnały o możliwym zaostrzeniu sankcji na kraje, które utrzymują import rosyjskich surowców. Coraz więcej wskazuje też na to, że Trump może zdecydować się na interwencję w Wenezueli. Obalenie reżimu Maduro oznaczałoby powrót na rynek kraju o największych zasobach ropy na świecie. I dalsze załamanie cen surowca, na którym opiera się rosyjska gospodarka. I bez tego Rosja balansuje zresztą na skraju recesji. Mimo gigantycznych strat nie udaje jej się przeprowadzić skutecznej ofensywy na ukraińskim froncie.
To jednak decyzja Trumpa o przekazaniu Tomahawków oznaczałaby przekroczenie Rubikonu przez Amerykę. To byłby sygnał dla innych aliantów, zaczynając od Niemiec, że trzeba przekazać Ukraińcom broń zdolną do zniszczenia celów głęboko w głębi Rosji.
Czytaj więcej
Jak długo można poważnie traktować prezydenta, który każdego dnia zmienia zdanie? To jest szaleńs...
Czy Putin jest już całkowicie owładnięty imperialnym fanatyzmem, za który płaci rosyjski naród, czy jednak pozostało u niego jeszcze trochę rozsądku? Tego dowiemy się już w najbliższych dniach. Albo krwawy dyktator będzie utrzymywał nadal maksymalistyczne cele i raz jeszcze nadzieje na pokój spełzną na niczym, a on sam będzie szykował sobie los, który spotkał Mikołaja II. Albo jednak z Moskwy wyjdą sygnały jakiegoś kompromisu. Tego ostatniego nie da się zupełnie wykluczyć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czwartek wieczorem, na dzień przed przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu, Trump i Putin niespodziewanie połączyli się przez telefon. Rozmowa trwała dwie godziny. Ponoć była na tyle konstruktywna, że jej dalszym etapem będzie spotkanie delegacji obu krajów na poziomie szefów dyplomacji w przyszłym tygodniu. Potem, jeśli wszystko pójdzie dobrze, już sami przywódcy obu krajów mają spotkać się w Budapeszcie.
Po dwóch latach rządów Donald Tusk musi mierzyć się z rozczarowaniem nawet części własnych wyborców. Czy uda mu...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Mimo że publicystyczne gromy za polityczne status quo sypią się najczęściej na głowę Donalda Tuska, przyzwoitość...
Wybory z 2023 r. miały uratować liberalną demokrację, lecz dziś rząd dusz ma prawica. Donald Tusk traci zdolność...
Brak Polski na kończącym konflikt w Gazie spotkaniu w Egipcie nie jest bez znaczenia. W spotkaniu uczestniczyło...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Mechanizm solidarności z krajami południa Europy stał się czołowym straszakiem polskiej polityki. Bez sensu.
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas