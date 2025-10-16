Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?

Aktualizacja: 16.10.2025 19:37 Publikacja: 16.10.2025 19:19
Prezydent Donald Trump
Foto: Reuters, Evelyn Hockstein
„Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin, po jej zakończeniu”.
Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że Putin może wieczorem czasu moskiewskiego odbyć rozmowę z którymś z przywódców światowych, jednak nie ujawnił, z kim dokładnie.
Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była „bardzo owocna”.
„Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym— jak powiedział — ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” - napisał prezydent USA.
Według jego relacji rozmowa w znacznej części poświęcona była kontaktom handlowym między obydwoma państwami po zakończeniu wojny na Ukrainie.
Obaj politycy ustalili, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie wysokich ranga doradców Trumpa i Putina, a następnie oni sami spotkają się w Budapeszcie, by spróbować zakończyć tę „niechlubną” wojnę między Rosją a Ukrainą.
„Jutro spotkam się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym, gdzie omówimy moją rozmowę z prezydentem Putinem oraz wiele innych spraw. Uważam, że rozmowa telefoniczna przyniosła znaczący postęp” - zakończył Trump.
Wynik tej zapowiadanej przez Trumpa wymiany zdań może mieć istotne znaczenie dla piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim, podczas którego mają być omawiane możliwości przekazania przez Stany Zjednoczone nowych, zaawansowanych systemów uzbrojenia. Trump zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach zasugerował, że rozważa wysłanie do Ukrainy pocisków Tomahawk, zdolnych pokonać dystans przekraczający 1600 km. W rozmowie z dziennikarzami Trump przyznał, że ukraiński przywódca chciałby otrzymać właśnie te rakiety.
- Prezydent (Zełenski – red.) przyjedzie w piątek i wiem, co ma do powiedzenia. Chce broni. Chciałby mieć Tomahawki – powiedział Trump dziennikarzom we wtorek, odnosząc się do planowanej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie.
Wcześniej Trump stwierdził, że „w zasadzie podjął już decyzję” w sprawie pocisków dla Ukrainy, ale zastrzegł, że broń ta stanowiłaby "nowy etap agresji" i że chciałby najpierw uzyskać stanowisko Kremla.
W rozmowie z Putinem miałby jasno zaznaczyć, że jeśli ten nie zdecyduje się zakończyć wojny, Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na dostarczenie tych pocisków. - Czy Rosja chce, żeby Tomahawki śmigały w ich kierunku? Nie sądzę - stwierdził Trump.
Poza możliwością dostawy pocisków Tomahawk, rozmowy mają również objąć kwestie dotyczące innych systemów dalekiego zasięgu, w tym obowiązujących ograniczeń ze strony USA odnośnie ich zastosowania wewnątrz terytorium Federacji Rosyjskiej.
Administracja prezydenta Joe Bidena zdecydowała się przekazać Ukrainie system rakiet taktycznych Army Tactical Missile System, który może wystrzeliwać pociski na odległość około 320 kilometrów. Jednak podczas kadencji Trumpa Pentagon nadał sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi prawo do zablokowania użycia tej broni wobec celów w Rosji.
Stany Zjednoczone już od miesięcy dostarczają Ukrainie informacje wywiadowcze, które umożliwiają ataki na strategiczną infrastrukturę energetyczną głęboko na terytorium Rosji, w tym rafinerie, rurociągi i elektrownie – jak informował „Financial Times”.
Od czasu sierpniowego spotkania Trumpa z Putinem na Alasce, prezydent USA wyrażał niezadowolenie z powodu braku porozumienia i nierealizowania zakończenia konfliktu na Ukrainie przez rosyjskiego lidera. Trump rozważał wprowadzenie surowych sankcji wobec Rosji, co popierają Zełenski oraz część republikańskiego Kongresu, lecz na razie wstrzymuje się z tą decyzją.
