Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?

Dzień przed planowanym przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu, prezydent USA Donald Trump nawiązał telefoniczny kontakt z Władimirem Putinem. „Sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” - napisał Trump.

Aktualizacja: 16.10.2025 19:37 Publikacja: 16.10.2025 19:19

Prezydent Donald Trump

Prezydent Donald Trump

Foto: Reuters, Evelyn Hockstein

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki wpływ może mieć rozmowa Trumpa z Putinem na możliwe zmiany polityczne?
  • Jakie były kluczowe tematy rozmowy pomiędzy Trumpem a Putinem?

  • Jakie znaczenie mogło mieć potencjalne wsparcie militarne USA dla Ukrainy?
  • Jakie ograniczenia dotyczące użycia broni mogą być związane z polityką USA?
  • Jakie były wcześniejsze próby rozwiązania konfliktu na Ukrainie przez Trumpa?

„Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin, po jej zakończeniu”.

Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że Putin może wieczorem czasu moskiewskiego odbyć rozmowę z którymś z przywódców światowych, jednak nie ujawnił, z kim dokładnie.

Rozmowa Trump-Putin: „Bardzo owocna”

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była  „bardzo owocna”.

„Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym— jak powiedział — ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” - napisał prezydent USA.

Reklama
Reklama

Według jego relacji rozmowa w znacznej części poświęcona była kontaktom handlowym między obydwoma państwami po zakończeniu wojny na Ukrainie.  

Czytaj więcej

Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
USA zapowiadają „siłę ognia” dla Ukrainy

Obaj politycy ustalili, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie wysokich ranga doradców Trumpa i Putina, a następnie oni sami spotkają się w Budapeszcie, by spróbować zakończyć tę „niechlubną” wojnę między Rosją a Ukrainą.

„Jutro spotkam się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim﻿ w Gabinecie Owalnym, gdzie omówimy moją rozmowę z prezydentem Putinem oraz wiele innych spraw. Uważam, że rozmowa telefoniczna przyniosła znaczący postęp” - zakończył Trump.

Tematyka rozmów i możliwe wsparcie militarne dla Ukrainy

Wynik tej zapowiadanej przez Trumpa wymiany zdań może mieć istotne znaczenie dla piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim, podczas którego mają być omawiane możliwości przekazania przez Stany Zjednoczone nowych, zaawansowanych systemów uzbrojenia. Trump zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach zasugerował, że rozważa wysłanie do Ukrainy pocisków Tomahawk﻿, zdolnych pokonać dystans przekraczający 1600 km. W rozmowie z dziennikarzami Trump przyznał, że ukraiński przywódca chciałby otrzymać właśnie te rakiety.

Prezydent (Zełenski – red.) przyjedzie w piątek i wiem, co ma do powiedzenia. Chce broni. Chciałby mieć Tomahawki – powiedział Trump dziennikarzom we wtorek, odnosząc się do planowanej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Cios dla Rosji. Przełomowa decyzja Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy

Wcześniej Trump stwierdził, że  „w zasadzie podjął już decyzję” w sprawie pocisków dla Ukrainy, ale zastrzegł,  że broń ta stanowiłaby "nowy etap agresji" i że chciałby najpierw uzyskać stanowisko Kremla. 

W rozmowie z Putinem miałby jasno zaznaczyć, że jeśli ten nie zdecyduje się zakończyć wojny, Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na dostarczenie tych pocisków. - Czy Rosja chce, żeby Tomahawki śmigały w ich kierunku? Nie sądzę - stwierdził Trump.

Rozmowy o ograniczeniach użycia broni USA

Poza możliwością dostawy pocisków Tomahawk, rozmowy mają również objąć kwestie dotyczące innych systemów dalekiego zasięgu, w tym obowiązujących ograniczeń ze strony USA odnośnie ich zastosowania wewnątrz terytorium Federacji Rosyjskiej.

Administracja prezydenta Joe Bidena﻿ zdecydowała się przekazać Ukrainie system rakiet taktycznych Army Tactical Missile System﻿, który może wystrzeliwać pociski na odległość około 320 kilometrów. Jednak podczas kadencji Trumpa Pentagon nadał sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi﻿ prawo do zablokowania użycia tej broni wobec celów w Rosji.

Stany Zjednoczone już od miesięcy dostarczają Ukrainie informacje wywiadowcze, które umożliwiają ataki na strategiczną infrastrukturę energetyczną głęboko na terytorium Rosji, w tym rafinerie, rurociągi i elektrownie – jak informował „Financial Times”.﻿

Reklama
Reklama

Fiasko  spotkania na Alasce

Od czasu sierpniowego spotkania Trumpa z Putinem na Alasce, prezydent USA wyrażał niezadowolenie z powodu braku porozumienia i nierealizowania zakończenia konfliktu na Ukrainie przez rosyjskiego lidera. Trump rozważał wprowadzenie surowych sankcji wobec Rosji, co popierają Zełenski oraz część republikańskiego Kongresu, lecz na razie wstrzymuje się z tą decyzją.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki wpływ może mieć rozmowa Trumpa z Putinem na możliwe zmiany polityczne?
  • Jakie były kluczowe tematy rozmowy pomiędzy Trumpem a Putinem?

  • Jakie znaczenie mogło mieć potencjalne wsparcie militarne USA dla Ukrainy?
  • Jakie ograniczenia dotyczące użycia broni mogą być związane z polityką USA?
  • Jakie były wcześniejsze próby rozwiązania konfliktu na Ukrainie przez Trumpa?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

„Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin, po jej zakończeniu”.

Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że Putin może wieczorem czasu moskiewskiego odbyć rozmowę z którymś z przywódców światowych, jednak nie ujawnił, z kim dokładnie.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump z makietą łuku triumfalnego
Polityka
Donald Trump buduje sobie pomnik i przebudowuje Biały Dom. „Koszmar pozłacanego rokoka”
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Sébastien Lecornu
Polityka
Francja: Rząd przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności. Uratowało go 18 głosów
Tino Chrupalla i Sławomir Cenckiewicz
Polityka
Szef AfD krytykuje Sławomira Cenckiewicza za obronę podejrzanego ws. Nord Stream
1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu
Polityka
1,3 mln żołnierzy USA groził brak wypłaty żołdu. Donald Trump podjął decyzję
Trump o Wenezueli: Rozważamy działania na lądzie
Polityka
Trump o Wenezueli: Rozważamy działania na lądzie
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie