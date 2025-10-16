Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?

Z tego artykułu się dowiesz: Jaki wpływ może mieć rozmowa Trumpa z Putinem na możliwe zmiany polityczne?

„Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin, po jej zakończeniu”.

Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że Putin może wieczorem czasu moskiewskiego odbyć rozmowę z którymś z przywódców światowych, jednak nie ujawnił, z kim dokładnie.

Rozmowa Trump-Putin: „Bardzo owocna”

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była „bardzo owocna”.

„Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym— jak powiedział — ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” - napisał prezydent USA.