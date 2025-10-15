– Siła ognia – to właśnie nadchodzi – powiedział Pete Hegseth, przemawiając przed spotkaniem ministrów obrony NATO w Brukseli. Dodał, że zobowiązania podjęte przez państwa europejskie wkrótce przełożą się na zdolności Ukrainy.

Zakupy broni realizowane są w ramach nowej inicjatywy o nazwie Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – Priorytetowa Lista Wymagań Ukrainy), w której już zadeklarowano dwa miliardy dol. na sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Więcej informacji na temat dalszego wsparcia ma być przekazanych przez państwa NATO w środę.

Decyzja o Tomahawkach w rękach Donalda Trumpa

Ukraina chce, aby państwa europejskie mogły kupować dla niej zaawansowane pociski dalekiego zasięgu Tomahawk w ramach tego mechanizmu, jednak decyzja w tej sprawie należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma naciskać na uzyskanie dostępu do amerykańskich Tomahawków – które umożliwiłyby atakowanie celów w głębi terytorium Rosji, potencjalnie obejmując zasięgiem Moskwę – podczas piątkowego spotkania z Trumpem w Białym Domu.