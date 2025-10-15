Aktualizacja: 15.10.2025 11:33 Publikacja: 15.10.2025 11:04
Pete Hegseth
Foto: REUTERS/Yves Herman
– Siła ognia – to właśnie nadchodzi – powiedział Pete Hegseth, przemawiając przed spotkaniem ministrów obrony NATO w Brukseli. Dodał, że zobowiązania podjęte przez państwa europejskie wkrótce przełożą się na zdolności Ukrainy.
Zakupy broni realizowane są w ramach nowej inicjatywy o nazwie Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – Priorytetowa Lista Wymagań Ukrainy), w której już zadeklarowano dwa miliardy dol. na sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Więcej informacji na temat dalszego wsparcia ma być przekazanych przez państwa NATO w środę.
Czytaj więcej
Przy okazji dyskusji wokół przekazania Ukrainie przez USA pocisków Tomahawk – broni, która, jak s...
Ukraina chce, aby państwa europejskie mogły kupować dla niej zaawansowane pociski dalekiego zasięgu Tomahawk w ramach tego mechanizmu, jednak decyzja w tej sprawie należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma naciskać na uzyskanie dostępu do amerykańskich Tomahawków – które umożliwiłyby atakowanie celów w głębi terytorium Rosji, potencjalnie obejmując zasięgiem Moskwę – podczas piątkowego spotkania z Trumpem w Białym Domu.
Trump wcześniej sugerował, że może być skłonny przekazać Ukrainie Tomahawki, ponieważ traci cierpliwość do Władimira Putina. – Nie wiem, dlaczego on dalej toczy tę wojnę. Ta wojna była dla niego taka zła. Wchodzi w cztery lata wojny, którą powinien wygrać w tydzień. Wkrótce będzie czwarty rok, stracił półtora miliona żołnierzy, prawdopodobnie więcej, na pewno w rannych, bez nóg i rąk – mówił
Czytaj więcej
Donald Trump cały czas sugeruje, że przekaże ukraińskiej armii pociski dalekiego zasięgu. Eksperc...
Choć pociski są jednym z kluczowych tematów dotyczących wzmocnienia obrony Ukrainy, sprawa ta nie znalazła się w środowej agendzie rozmów w Brukseli. – To kwestia dwustronna – powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, odnosząc się do bezpośrednich rozmów między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi.
Ministrowie obrony NATO już zobowiązali się do przekazania Ukrainie większej liczby dronów. Wielka Brytania zapowiedziała dostawę 100 tysięcy dronów, a Holandia przekaże 90 milionów euro (104 miliony dol.) na stworzenie własnych urządzeń.
Niedawne wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną państw NATO – z których najpoważniejsze doprowadziło do pierwszego w tej wojnie użycia broni przez samoloty NATO, które zestrzeliły rosyjskie drony nad Polską w zeszłym miesiącu – skłoniły Europę do refleksji nad reakcją sojuszu.
Tomahawki dla Ukrainy?
Foto: Infografika PAP
Rosja twierdzi, że jej drony nie wleciały celowo nad terytorium Polski i że jej samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej NATO. – Jeśli NATO zostanie zagrożone, zareagujemy, i musimy odpowiedzieć na eskalację Putina naszą siłą – powiedział w środę brytyjski minister obrony John Healey.
Healey zapowiedział, że brytyjskie samoloty będą nadal operować w polskiej przestrzeni powietrznej do końca roku, nazywając rosyjskie wtargnięcia „lekkomyślnymi, niebezpiecznymi i całkowicie nie do przyjęcia”. Z kolei holenderski minister obrony Ruben Brekelmans stwierdził, że Europa potrzebuje lepszego rozwiązania niż myśliwce, aby odstraszać Rosję.
– Byłem bardzo dumny, że nasze holenderskie F-35 były w stanie zestrzelić kilka dronów Shahed nad Polską – powiedział Brekelmans, odnosząc się do amerykańskich myśliwców, które należą do najbardziej zaawansowanych w arsenale NATO.
Czytaj więcej
W nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie be...
– Oczywiście musimy też wyciągnąć z tego wnioski. F-35 nie są najefektywniejszym sposobem zwalczania dronów i musimy znaleźć znacznie skuteczniejsze metody, by to robić – dodał. – Rosyjskie zagrożenie coraz bardziej dotyka terytorium NATO – kontynuował.
Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen ostrzegł, że Rosja nadal będzie stanowiła zagrożenie dla Europy nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie. – Rosja faktycznie prowadzi rozbudowę swojego potencjału militarnego w ramach przygotowań do drugiej fazy potencjalnej agresji… istnieją realne zagrożenia dla NATO po zakończeniu wojny ukraińskiej – powiedział.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Siła ognia – to właśnie nadchodzi – powiedział Pete Hegseth, przemawiając przed spotkaniem ministrów obrony NATO w Brukseli. Dodał, że zobowiązania podjęte przez państwa europejskie wkrótce przełożą się na zdolności Ukrainy.
Zakupy broni realizowane są w ramach nowej inicjatywy o nazwie Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – Priorytetowa Lista Wymagań Ukrainy), w której już zadeklarowano dwa miliardy dol. na sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Więcej informacji na temat dalszego wsparcia ma być przekazanych przez państwa NATO w środę.
Donald Trump cały czas sugeruje, że przekaże ukraińskiej armii pociski dalekiego zasięgu. Eksperci uważają, że b...
Europa stawia na technologie krytyczne – kluczowe dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców.
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezydent USA Donald...
Izraelska armia poinformowała o otwarciu ognia w północnej części Strefy Gazy w związku z pojawieniem się podejr...
Według danych Sądu Najwyższego Rosji, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób skazanych na konfiskatę majątku w...
W najbliższy piątek w Białym Domu najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donal...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas