Kłopot w tym, że nikt poważny za tę sytuację nie obwinia wojskowych. Jest rzeczą absolutnie oczywistą, że odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wtargnięcia rosyjskich dronów nad Polskę ponosi ten, kto je wysłał, czyli Rosjanie. Jest też rzeczą oczywistą, że dowódcy i piloci, którzy podejmowali decyzje nad ranem 10 września, działali w stanie wyższej konieczności, broniąc bezpieczeństwa polskiego nieba. I nikt racjonalnie myślący nie może mieć pretensji do naszych dzielnych mundurowych za decyzje, które podejmowali, ani za działania, które były realizacją tych decyzji. Przypadki spadania fragmentów pocisków, resztek strąconych dronów, to niestety częsta sytuacja tam, gdzie dochodzi do działań zbrojnych. Zdarzają się sytuacje, że wystrzelony pocisk nie trafi w cel i spadnie na zabudowania.

Wiedzą o tym dobrze Izraelczycy, którzy chowają się do schronów podczas każdego ostrzału, choć dysponują najlepszym systemem przeciwlotniczym na świecie. Ale chowają się nie w obawie przed obcymi rakietami, ale przed spadającymi na ziemię szczątkami rakiet wroga i własnych rakiet przechwytujących. Wie o tym każdy, kto ma elementarną wiedzę o tym, jak wygląda współczesny świat.

Jak PiS i BBN użyły polskiej rakiety do ataku na rząd Donalda Tuska?

Obóz prawicowy użył opisanej przez nas historii do ataku na rząd. Osie były dwie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaczęło domagać się wyjaśnień, sugerując, że prezydent Karol Nawrocki był wprowadzany w błąd.

Z kolei posłowie opozycji zaczęli atakować wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego, twierdząc, że skompromitował Polskę, pokazując zdjęcie domu w Wyrykach podczas piątkowej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. – To jakaś g…burza. Bosacki mówił to, co wówczas wiedzieliśmy – tłumaczy „Rzeczpospolitej” jeden z ważnych polskich dyplomatów. – O tym, co mogło naprawdę spaść na ten dom, dowiedzieliśmy się we wtorek – zapewnia.