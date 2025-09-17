Aktualizacja: 17.09.2025 11:52 Publikacja: 17.09.2025 11:09
Uszkodzony dom w Wyrykach
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
W „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że dom w Wyrykach, który został uszkodzony w czasie, gdy w nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona kilkanaście razy, nie został uszkodzony przez szczątki zestrzelonego drona, lecz przez rakietę wystrzeloną przez polski myśliwiec F-16, w której doszło do awarii systemu naprowadzania. Rakieta nie eksplodowała po uderzeniu w dom (w związku z awarią nie doszło do uzbrojenia głowicy).
Po naszej publikacji BBN opublikował komunikat, z którego wynika, że „prezydent RP ani BBN nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie”. Jednak z informacji twórców „Podcastu Politycznego” w TVN24+ wynika, że 12 września oklauzulowana (czyli niejawna) notatka na temat tego, co stało się w nocy z 9 na 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została kilkanaście razy naruszona przez rosyjskie drony, została przekazana BBN. W notatce tej miała pojawić się informacja, że na dom w Wyrykach spadła rakieta, a nie rosyjski dron. W ostatnich dniach niejawne notatki w sprawie wydarzeń z nocy z 9 na 10 września wojsko miało przesyłać zarówno BBN-owi, jak i MON.
Czytaj więcej
Polskie wojsko to wojsko obdarzone niebywałym zaufaniem. (...) opublikowano dane, które wszystko...
TVN24 nie ujawnia, jak szczegółowe informacje przekazano BBN na temat tego, co stało się w Wyrykach. Jednak, zdaniem źródeł rządowych, notatka miała zawierać „wystarczającą wiedzę”.
Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w wydanym 16 września komunikacie podało, że „Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego”.
Dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska podkreśliła, że informacje te ma z jednego, związanego z obozem rządzącym źródła.
Tymczasem BBN zarzuca TVN24 dezinformację i podtrzymuje swoje wcześniejsze oświadczenie. „Obieg dokumentów niejawnych w BBN, a zwłaszcza ich treść, niej jest i nie będzie przedmiotem dyskusji publicznej” - czytamy też.
Prezydent Karol Nawrocki, który we wtorek przebywał z wizytą w Niemczech i Francji, mówił że o tym, co stało się w Wyrykach dowiedział się z mediów. Również towarzyszący prezydentowi przedstawiciel BBN mówił, że nie otrzymał takich informacji – podaje TVN24.
Informacji na temat tego, co stało się w Wyrykach nie miał – według TVN24 – wiceszef MSZ Marcin Bosacki, gdy na zwołanym na wniosek Polski nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiał zdjęcie zniszczonego domu w Wyrykach, mówiąc że został on uszkodzony przez rosyjski dron.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że na dom spadła rakieta z polskiego F-16, której użyto do zestrzelenia drona. – To była rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały – wskazuje jedno z naszych źródeł. – Był rosyjski nalot, strona polska się broniła – dodaje natychmiast.
W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów, uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większość dronów, których szczątki znaleziono, to drony typu Gerbera – czyli rosyjskie drony-wabiki mające odciągać ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania prawdziwych celów. Nie ma informacji, by którykolwiek dron, który wleciał nad terytorium Polski, przenosił głowicę bojową.
W związku z pojawieniem się dronów nad Polską, władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że dom w Wyrykach, który został uszkodzony w czasie, gdy w nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona kilkanaście razy, nie został uszkodzony przez szczątki zestrzelonego drona, lecz przez rakietę wystrzeloną przez polski myśliwiec F-16, w której doszło do awarii systemu naprowadzania. Rakieta nie eksplodowała po uderzeniu w dom (w związku z awarią nie doszło do uzbrojenia głowicy).
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Wierzę panu prezydentowi, że takich informacji nie miał - tak europoseł PiS Adam Bielan skomentował reakcję Ka...
Polskie wojsko to wojsko obdarzone niebywałym zaufaniem. (...) opublikowano dane, które wszystko mówią - wojsko...
- Bronię całej sytuacji, bronię polskiej armii, bronię decyzji, podejmowanych przez pilotów polskich czy holende...
Prezydent Karol Nawrocki po rozmowach z prezydentami Niemiec i Francji spotkał się z dziennikarzami w ambasadzie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas