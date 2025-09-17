Premier dodał, że chciałby, aby polscy żołnierze i oficerowie, a także Straż Graniczna „mogli mieć pełne zaufanie do państwa, do polityki państwowej”. – To zaufanie musi iść z dwóch stron. I wtedy będziemy bezpieczniejsi. Polska będzie niezwyciężona wtedy, kiedy będzie zjednoczona i wtedy, kiedy przede wszystkim, nasze wojsko, nasi żołnierze będą wiedzieli, że w każdej sytuacji i naród, i państwo stoją za nimi – podkreślił.

Wyniki badania zaufania do armii (IBRiS, wrzesień 2025) Foto: PAP

Donald Tusk: Jesteśmy od tego, by stać za wojskiem w sposób bezdyskusyjny

Szef rządu przypomniał, że przed rokiem doszło do zmian w polskich przepisach, które „brzmią jednoznacznie”. – Funkcjonariusz Straży Granicznej, żołnierz, policjant, kiedy ktoś atakuje naszą granicę, narusza nasze granice, atakuje nasze terytorium, kiedy ktoś z bronią w ręku, albo w samolocie, zagraża życiu naszych obywateli lub własności naszych obywateli, ten musi się liczyć z tym, że Wojsko Polskie otworzy ogień – mówił.

Tusk mówił o przepisach przyjętych przez Sejm w 2024 roku, na mocy których zwolniono funkcjonariuszy (żołnierzy, strażników granicznych, policjantów) z odpowiedzialności karnej za użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego nawet z naruszeniem zasad, jeśli działają w odpowiedzi na zagrożenia dla życia lub zdrowia, szczególnie przy ochronie granicy państwowej.