Chodzi o sprawę o sygn. C-422/24 Storstockholms Lokaltrafik. To przedsiębiorstwo transportu publicznego w Sztokholmie wyposaża swoich kontrolerów w kamery nasobne służące do nagrywania pasażerów podczas kontroli biletów. Ma to zapobiegać groźbom i aktom przemocy, a także wspierać weryfikowanie tożsamości pasażerów zobowiązanych do uiszczenia opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu.
Używane przez szwedzkich kontrolerów kamery nasobne rejestrowały obraz i dźwięk. Nagrania początkowo były automatycznie kasowane po dwóch minutach, a następnie po minucie. Kontrolerzy byli jednak zobowiązani do zatrzymania procesu usuwania nagrania, jeśli nakładają na pasażera karę, albo jeśli słyszą od niego groźby. W takim wypadku system zachowywał nagranie rozpoczęte minutę przed zatrzymaniem usuwania przez kontrolera.
Szwedzki urząd ochrony danych nałożył na Storstockholms Lokaltrafik administracyjną sankcję pieniężną, zarzucając mu naruszenie wielu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Uznał między innymi, że kamery nasobne umożliwiały zbieranie danych osobowych bezpośrednio od nagrywanych osób, którym nie podano wystarczających informacji o tym procederze, wbrew obowiązkowi z art. 13 RODO.
Jednak przedsiębiorstwo zaprzeczyło, jakoby naruszyło obowiązek informacyjny. Utrzymuje, że pozyskiwało dane pośrednio (tj. w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą). A taki sposób skutkuje powstaniem obowiązku informacyjnego w innym momencie i wiąże się z innym jego zakresem, co określono w art. 14 RODO. Kara była więc nieuzasadniona.
Szwedzki sąd rozpatrujący powstały spór zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym o to, który artykuł RODO powinien mieć zastosowanie w sytuacji używania kamer nasobnych.
W dzisiejszym wyroku Trybunał uznał, że skoro dane pozyskiwane przy użyciu kamer nasobnych są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoba ta musi otrzymać pewne informacje niezwłocznie.
- Uznanie, że zbieranie danych ma charakter „bezpośredni” nie wymaga bowiem ani tego, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała dane świadomie, ani żadnego konkretnego działania z jej strony. W związku z tym dane pochodzące z obserwacji osoby, która jest ich źródłem, należy uznać za zebrane bezpośrednio od niej – stwierdził TSUE.
Przypadek pośredniego pozyskiwania danych zachodzi wtedy, gdy administrator nie znajduje się w bezpośrednim kontakcie z osobą, której dane dotyczą, i uzyskuje dane z innego źródła.
W przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, obowiązek poinformowania można wypełnić na różne sposoby i kilkutorowo. Najważniejsze informacje mogą zostać umieszczone na znaku ostrzegawczym. Pozostałe mogą zostać podane osobie, której dane dotyczą, w sposób „odpowiedni i kompletny, w miejscu łatwo dostępnym”.
Już w 2024 r. Prezes polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że choć rozstrzygnięcie wydane w tej sprawie dotyczy szwedzkich przepisów, może mieć wpływ na stosowanie prawa w Polsce (kamery nasobne są stosowane również przez policję i kontrolerów w naszym kraju) i rekomendował polskiemu rządowi przystąpienie do postępowania przed TSUE.
Jego zdaniem Polska powinna przedstawić Trybunałowi stanowisko, że w przypadku przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przy użyciu monitoringu wizyjnego, w tym kamery nasobnej, zastosowanie będzie miał art. 13 RODO. Czyli dokładnie takie, jakie ostatecznie przyjął TSUE.
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela; b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania; d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią; e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. 2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2. 4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
