Liczba mieszkań w uruchamianych inwestycjach deweloperskich skacze z miesiąca na miesiąc.
W listopadzie w Polsce ruszyła budowa 7966 mieszkań na sprzedaż – podał GUS. To o 38 proc. mniej niż w październiku i 30 proc. mniej niż rok wcześniej. To również najsłabszy wynik od kwietnia 2023 r.
Ostatnie dane o produkcji nie dają się określić jako prosty trend, jak pod koniec 2022 r., kiedy rynek wyraźnie hamował (wysokie stopy, spadek popytu) i na początku 2023 r. (prace nad „Bezpiecznym kredytem”), kiedy się rozpędzał. Tym razem, w otoczeniu spadających stóp, ale i bardzo wysokiej oferty lokali, poszczególne miesiące bardzo mocno się wahają.
W ciągu 11 miesięcy deweloperzy ruszyli z budową 120872 mieszkań, o 16,2 proc. mniej niż rok wcześniej.
– Po bardzo dobrych wynikach w październiku listopad przyniósł znaczne spowolnienie w zakresie nowych budów. Nie uważamy jednak, aby było to zwiastunem ogólnego osłabienia koniunktury, a raczej sezonowym wahnięciem. Słabsza miesięczna dynamika widoczna była choćby w czerwcu czy w sierpniu tego roku, a w kolejnych miesiącach wynik odbijał do pułapu ponad 11 tys. rozpoczynanych lokali – komentuje Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim Związku Firm Deweloperskich. – Do listopada deweloperzy rozpoczęli budowę 120,8 tys. lokali. Ponieważ historycznie, z powodu aury czy okresu świątecznego, grudzień jest jednym z miesięcy, w których obserwuje się najmniej startów nowych inwestycji, zakładamy, że łączna liczba zainicjowanych budów mieszkań w 2025 r. wyniesie w sektorze deweloperskim nie więcej niż 130 tys. lokali – dodaje.
PZFD prognozuje, że w 2026 r. będzie zbliżony pod względem inwestycji. – Na rynku będą się bowiem równoważyć pozytywne czynniki popytowe, w tym ostatni cykl obniżek stóp procentowych oraz podażowe w postaci najwyższej oferty dostępnych mieszkań w historii. Pierwsze odpowiedzi co do prawidłowości tej tezy poznamy jednak pod koniec I kwartału, gdy znane będą wyniki sektora w styczniu i lutym – mówi Kozierkiewicz.
Deweloperzy w listopadzie uzyskali pozwolenia na budowę 13818 lokali, o 13,6 proc. mniej niż w październiku i o 17,1 proc. mniej niż rok wcześniej. W ciągu 11 miesięcy przedsiębiorcy otrzymali zielone światło na budowę 151477 mieszkań, o 20 proc. mniej niż rok wcześniej.
– 20-proc. spadek świadczy o mniejszych możliwościach inwestorów, którzy borykali się z wyprzedażą istniejącej oferty i oczekiwali na poprawę popytu – ocenia Kozierkiewicz. – Pamiętajmy, że dane o liczbie pozwoleń są często wypadkową nastrojów panujących około 6-12 miesięcy wcześniej, gdyż zwyczajowo właśnie wtedy składany był wniosek. To właśnie dlatego w 2024 r. obserwowaliśmy bardzo dobry wynik. Był on bowiem częściowo napędzany programem „Bezpieczny kredyt” oraz wiarą w utrzymanie podobnego mechanizmu wsparcia rynkowego. Tegoroczny spadek jest rezultatem upadku tych oczekiwań i osłabienia rynkowej koniunktury w 2024 r., co skutkowało spadkiem popytu i w świetle wysokiej podaży mieszkań zahamowało starania inwestorów o nowe pozwolenia – dodaje.
W danych za kolejne okresy możemy zaobserwować wzrost. Deweloperzy składają wnioski chcąc zdążyć przed wejściem w życie przepisów obowiązujących ich do tworzenia doraźnych miejsc schronienia. Trwa też wyścig o „wuzetki” i decyzje lex deweloper w związku z reformą planistyczną.
Wciąż nie zachwycają wyniki segmentów budownictwa nakierowanych na najemców korzystających ze wsparcia państwa w kwestii czynszów.
W ciągu 11 miesięcy ruszyła budowa 2,4 tys. lokali społecznych czynszowych (spadek o 5 proc.), 900 lokali komunalnych (wzrost o 79 proc.) i 233 spółdzielczych (spadek o 62 proc.).
Wydano pozwolenia na budowę 3,0 tys. lokali społecznych czynszowych (wzrost o 66 proc.), 1,45 tys. komunalnych (spadek o 18 proc.) i 631 spółdzielczych (spadek o 51 proc.).
Polityka rządu zakłada wzmocnienie tych segmentów budownictwa. Podobne cele formułuje przyjęty niedawno plan Komisji Europejskiej mający na celu zwiększenie podaży dostępnych czynszowo i cenowo mieszkań we Wspólnocie.
