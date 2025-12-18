Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje podjął Europejski Bank Centralny w sprawie stóp procentowych?

Dlaczego EBC zdecydował się na utrzymanie aktualnych poziomów stóp procentowych?

Jakie prognozy wzrostu gospodarczego przedstawiono dla strefy euro na najbliższe lata?

Jakie są przewidywania analityków dotyczące przyszłych zmian w polityce pieniężnej EBC?

Europejski Bank Centralny zdecydował o utrzymaniu kluczowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie, stwierdzając w swoim komunikacie: „Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ inflacja zmierza do ustabilizowania się wokół naszego celu na poziomie 2 proc.”.

Reklama Reklama

EBC dokonał również rewizji w górę prognoz wzrostu gospodarczego dla strefy euro. Wzrost gospodarczy ma być silniejszy niż w projekcjach z września, napędzany zwłaszcza popytem krajowym. Prognozy wzrostu podwyższono do 1,4 proc. w 2025 r., 1,2 proc. w 2026 r. oraz 1,4 proc. w 2027 r., przy czym w 2028 r. oczekuje się utrzymania wzrostu na poziomie 1,4 proc.

– Decyzja EBC była nudna, tak jak powinna być. Prognozy wskazują teraz, że inflacja wróci do 2 proc. do 2028 r. (zarówno ogólna, jak i bazowa), w dużej mierze zgodnie z oczekiwaniami. EBC jest w dobrym miejscu. Gospodarka? Jeszcze nie całkiem – ocenia Frederik Ducrozet, szef działu analiz firmy Pictet Wealth Management.