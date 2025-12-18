Aktualizacja: 18.12.2025 20:59 Publikacja: 18.12.2025 15:19
Europejski Bank Centralny zdecydował o utrzymaniu kluczowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie, stwierdzając w swoim komunikacie: „Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ inflacja zmierza do ustabilizowania się wokół naszego celu na poziomie 2 proc.”.
EBC dokonał również rewizji w górę prognoz wzrostu gospodarczego dla strefy euro. Wzrost gospodarczy ma być silniejszy niż w projekcjach z września, napędzany zwłaszcza popytem krajowym. Prognozy wzrostu podwyższono do 1,4 proc. w 2025 r., 1,2 proc. w 2026 r. oraz 1,4 proc. w 2027 r., przy czym w 2028 r. oczekuje się utrzymania wzrostu na poziomie 1,4 proc.
– Decyzja EBC była nudna, tak jak powinna być. Prognozy wskazują teraz, że inflacja wróci do 2 proc. do 2028 r. (zarówno ogólna, jak i bazowa), w dużej mierze zgodnie z oczekiwaniami. EBC jest w dobrym miejscu. Gospodarka? Jeszcze nie całkiem – ocenia Frederik Ducrozet, szef działu analiz firmy Pictet Wealth Management.
EBC dokonał ośmiu obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych od czasu rozpoczęcia cyklu luzowania w połowie 2024 r. Od momentu, gdy bank centralny wstrzymał obniżki w lipcu, jego szefowa Christine Lagarde często opisywała politykę pieniężną w strefie euro jako znajdującą się „w dobrym miejscu”. Inflacja wyniosła 2,1 proc. w październiku i listopadzie, a przez cały rok utrzymywała się na poziomie lub blisko celu banku na poziomie 2 proc. Gospodarka nie przegrzewa się ani się nie kurczy: w trzecim kwartale wzrosła o 0,3 proc., co daje roczną stopę wzrostu na poziomie 1,4 proc. Kiepska koniunktura w Niemczech została zrekompensowana siłą gospodarek państw Europy Południowej, takich jak Grecja i Hiszpania.
– Dzisiejszy komunikat prasowy EBC sugeruje, że siła ostatnich danych gospodarczych nie zmieniła oceny decydentów co do perspektyw polityki pieniężnej. Zmiany stóp procentowych na początku przyszłego roku wydają się niezwykle mało prawdopodobne, ale uważamy, że obniżki są bardziej prawdopodobne niż podwyżki później w 2026 r. W miarę jak będziemy wchodzić głębiej w 2026 rok, uważamy, że utrzymujący się umiarkowany wzrost i inflacja poniżej celu sprawią, że obniżki stóp procentowych powrócą do agendy. Wstępnie zaplanowaliśmy dwie obniżki w 2026 r., co obniżyłoby stopę depozytową do 1,5 proc. – twierdzi Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
