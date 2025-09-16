Aktualizacja: 16.09.2025 08:49 Publikacja: 16.09.2025 07:33
Rosyjski dron w rejonie wsi Czosnówka
Foto: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS
Kinga Klich: Zdecydowanie. Duża część narracji, które widzieliśmy o ukraińskiej winie, wciąganiu Polski do wojny, to były treści, które przeszły do nas z rosyjskich mediów, z rosyjskich kont w serwisie Telegram. My, jako Demagog, obserwowaliśmy to, ponieważ od rana uruchomiliśmy wewnętrzny monitoring m.in. kanałów w języku rosyjskim w serwisie Telegram. To są takie klisze, które krążą od lat, typowe antyukraińskie narracje. Gdy brakuje twardych danych, a nie każdy ma w każdym momencie dostęp do wszystkich informacji, te schematy są szybko wykorzystywane przez ludzi i zaczynają łączyć się z danym incydentem. Tak było w przypadku wtargnięcia rosyjskich dronów. Gdy nie do każdego dotarła informacja oficjalna, podana w różnych mediach społecznościowych przez Dowództwo Operacyjne Wojska Polskiego, że to były rosyjskie drony, to osoby pozbawione takiej informacji „dopisywały sobie” wyjaśnienie: „Aha, jakieś drony, nie wiemy czyje. Na pewno to jest prowokacja, żeby nas wciągnąć do wojny”. W pierwszych godzinach, gdy dochodzi do takiego incydentu, powstaje próżnia informacyjna. Zanim media, instytucje państwa zgromadzą wszystkie informacje, pojawiają się różnego rodzaju insynuacje czy spekulacje. I niestety jest to przestrzeń do zakrzywiania faktów. Zwłaszcza na tych platformach, na których jest „luźniejsza moderacja”, czyli takich jak X czy Telegram. Widzimy, że tam takie treści po prostu zalewają portale.
Czytaj więcej
Polska Agencja Prasowa może być filarem tarczy antydezinformacyjnej. Ma wszelkie możliwości i kom...
To jest bardzo trudne, ale według mnie możemy temu przeciwdziałać. Warto zwrócić uwagę na rolę, jaką pełni komunikacja strategiczna i współpraca na linii państwo – organizacje pozarządowe – media. Na ten moment skala tych działań jest bardzo mała, a mamy przecież różne metody przeciwdziałania dezinformacji. Istnieje przykładowo metoda opisywana jako prebunking (wyprzedzające uodpornianie na dezinformację). Wymaga to jednak zaangażowania wielu środków, wielu instytucji i mediów. Chodzi o informowanie ludzi zawczasu, że coś takiego może się wydarzyć. I tworzenie odporności społecznej w całym społeczeństwie.
Kinga Klich, szefowa działu przeciwdziałania dezinformacji w stowarzyszeniu Demagog
Tak. Badania pokazują, że to działa. Ludzie dzięki temu zdają sobie sprawę z tego, co może się zdarzyć. W próżni informacyjnej emocje wygrywają z faktami. Naszym zadaniem jest jak najszybciej wypełnić tę próżnię, przekazać zweryfikowane informacje. Ale to wymaga działania w dwóch trybach na raz. Jeden tryb to szybka reakcja. Jednoznaczne komunikaty. Co wiemy, czego nie wiemy, kiedy podamy dalsze informacje. A ten drugi tryb to właśnie prebunking, czyli uprzedzanie. Chodzi o wysłanie komunikatu: słuchajcie, w najbliższych godzinach mogą się pojawić takie i takie narracje. Instytucje powinny mieć gotowe szablony, infografiki, treści przeznaczone dla różnych kanałów komunikacji. W ten sposób możemy zwiększać odporność społeczeństwa. Chciałabym zwrócić również uwagę na to, jak ważne jest, żeby platformy społecznościowe reagowały na te fałszywe informacje. Dopóki dana treść jest obecna na platformie, to dezinformacja cały czas żyje swoim życiem.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
To jest bardzo ważne, powiedziałabym nawet, że to jest jeden z najważniejszych elementów. Nie możemy zakrzywiać rzeczywistości. Instytucje, które publikują informacje docierające do tysięcy, dziesiątek czy setek tysięcy osób, czyli właśnie instytucje publiczne, muszą podawać nawet niewygodne fakty. Rozumiem, że trzeba zastanowić się, jak taką informację zakomunikować, aby nie wywołać kolejnej fali fałszywych informacji. Tutaj warto wspierać się fact checkerami czy organizacjami, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym. Instytucje publiczne powinny postawić sobie cel, jakim jest zarządzanie ryzykiem informacyjnym, polegającym na analizowaniu jakie będą konsekwencje każdego komunikatu, ale też braku komunikatu. My często mierzymy się z tym, podobnie jak media, że nie możemy się doprosić o informacje, a jednocześnie widzimy, że zasięgi w mediach społecznościowych w oparciu o fałszywe informacje potrafią rosnąć dosłownie logarytmicznie, podwajać swoje zasięgi w ciągu kolejnych minut. Użyłabym porównania do bezpieczeństwa drogowego. Nie mamy możliwości, żeby wyeliminować wszystkie wypadki czy kolizje, ale możemy zmniejszać prawdopodobieństwo, że do wypadków dojdzie.
Chodzi o emocje. Ta narracja, która mówi o tym, że to jest wina Ukrainy, uderza przede wszystkim w lęk przed eskalacją konfliktu, przed wojną. Również w zmęczenie ciągłym mówieniem o wojnie w Ukrainie. Oraz w różnego rodzaju obawy ekonomiczne. I obawę, że nie możemy czuć się bezpiecznie w naszym kraju… I te emocje niestety sprzedają się szybciej…
Tu wychodzi narracja, która jest wzmacniana w mediach społecznościowych przez Rosję. Cała rosyjska propaganda opiera się na tym, żeby pokazywać, iż to nie oni są powodem konfliktu, że oni wręcz „ratują Ukrainę przed nazistami”. Albo, że chcą stworzyć w Europie lepszy świat – bez Ukrainy. Te narracje przenikają media społecznościowe, często pod płaszczykiem niewinnych komunikatów. Ta dezinformacja ma podkopywać pozycję Ukrainy, pokazywać, że Ukraińcy nie są naszymi partnerami, tylko chcą nas wciągnąć w wojnę. Rosyjska propaganda niejednokrotnie wykorzystuje różnego rodzaju resentymenty historyczne, jak na przykład kwestia Wołynia.
To jest dyskusja, która się toczy od bardzo dawna, dotycząca wolności słowa i wolności wypowiadania swoich opinii. Gdy zaczynała się pandemia COVID-19 Facebook podjął decyzję o tym, że będzie niektóre tezy automatycznie usuwał. I okazało się, że to tylko wzmacniało teorie spiskowe, wykorzystując takie rozumowanie: skoro to usuwają, to znaczy, że nie chcą, abyśmy coś wiedzieli. Tak samo jest w tym przypadku. To jest rozmowa o tym, na ile możemy zadawać takie pytania, czy stawiać różnego rodzaju tezy, które mogą zasiać ziarno niepewności w społeczeństwie, co potem sprawia, że ta rosyjska propaganda łatwiej drąży skałę. Dane z wieloletniego działania programu fact-checkingowego Mety wskazywały, że ludzie rzadziej klikają w treści, które zostały oznaczone jako fałszywe. Dlatego warto pokazywać użytkownikom, że coś jest fałszywe – a nie usuwać treści. Tym bardziej żałujemy, że Meta zdecydowała się zakończyć współpracę z fact-checkerami w USA, wprowadzając notki społecznościowe.
Kinga Klich, szefowa działu przeciwdziałania dezinformacji w stowarzyszeniu Demagog
My wychodzimy z założenia, że fakty się zawsze obronią. Rządzący powinni pokazać na przykład, co udało się uratować dzięki wykorzystaniu posiadanych obecnie środków zwalczania dronów. A rozmowa jest zawsze potrzebna, ponieważ właśnie dzięki dialogowi można wytłumaczyć osobom, które powątpiewają w skuteczność działania polskich władz, na co jesteśmy przygotowani. Pytanie tylko, czy my mamy przestrzeń na taką dyskusję w społeczeństwie? Czy nie jest tak, że jedna strona zabarykadowała się po swojej stronie, a druga po swojej?
Czytaj więcej
W poniedziałek wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami r...
Polaryzacja działa jak swego rodzaju wzmacniacz dezinformacji – odbiorcy konsumują informacje, które potwierdzają ich dotychczasowe przekonania. Brak zaufania do rządzących wynikający z polaryzacji przyczynia się do tworzenia teorii spiskowych. Jesteśmy przekonani, że nielubiana władza coś przed nami ukrywa. Rosyjska propaganda celowo wyostrza istniejące konflikty. Łatwiej jest wtedy po prostu zaszczepić ten przekaz, który rezonuje tylko w jedną stronę. I skutecznie blokuje dialog i kompromis. A właśnie to powoduje, że potem z faktami wiarygodnymi ciężej jest dotrzeć do tych różnych grup, które zabetonowały się na swoich pozycjach. Warto wspomnieć o tym, że polaryzacja czy rosyjska propaganda, która korzysta z polaryzacji podważają nasze zaufanie do instytucji i mediów.
My, jako Stowarzyszenie Demagog, przeciwstawiamy się każdej dezinformacji. Sprawdzamy pod tym kątem organizacje, media czy polityków od prawej do lewej strony. Uważamy, że prawda wybroni się poprzez skuteczne przedstawienie faktów, weryfikowanie informacji i edukację społeczeństwa. Edukacja poprzez przekazywanie: zanim udostępnisz, zatrzymaj się, sprawdź źródło, sprawdź autora, zobacz, dlaczego ktoś to udostępniał, czy zyska na tym, że to udostępnisz. Ta edukacja medialna jest taka ważna. I na to stawiamy w naszych codziennych działaniach. Gdybyśmy edukowali społeczeństwo i pokazywali, jak można samodzielnie sprawdzać, jeszcze mocniej edukowali, mamy szansę przeciwstawić się dezinformacji. Od nas pan nie usłyszy wezwania do korzystania z dezinformacji. Pokazujmy ludziom, jak się bronić i jak ją rozpoznawać.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kinga Klich: Zdecydowanie. Duża część narracji, które widzieliśmy o ukraińskiej winie, wciąganiu Polski do wojny, to były treści, które przeszły do nas z rosyjskich mediów, z rosyjskich kont w serwisie Telegram. My, jako Demagog, obserwowaliśmy to, ponieważ od rana uruchomiliśmy wewnętrzny monitoring m.in. kanałów w języku rosyjskim w serwisie Telegram. To są takie klisze, które krążą od lat, typowe antyukraińskie narracje. Gdy brakuje twardych danych, a nie każdy ma w każdym momencie dostęp do wszystkich informacji, te schematy są szybko wykorzystywane przez ludzi i zaczynają łączyć się z danym incydentem. Tak było w przypadku wtargnięcia rosyjskich dronów. Gdy nie do każdego dotarła informacja oficjalna, podana w różnych mediach społecznościowych przez Dowództwo Operacyjne Wojska Polskiego, że to były rosyjskie drony, to osoby pozbawione takiej informacji „dopisywały sobie” wyjaśnienie: „Aha, jakieś drony, nie wiemy czyje. Na pewno to jest prowokacja, żeby nas wciągnąć do wojny”. W pierwszych godzinach, gdy dochodzi do takiego incydentu, powstaje próżnia informacyjna. Zanim media, instytucje państwa zgromadzą wszystkie informacje, pojawiają się różnego rodzaju insynuacje czy spekulacje. I niestety jest to przestrzeń do zakrzywiania faktów. Zwłaszcza na tych platformach, na których jest „luźniejsza moderacja”, czyli takich jak X czy Telegram. Widzimy, że tam takie treści po prostu zalewają portale.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W ostatnich dniach wiele osób otrzymało alerty RCB związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W ni...
Jerzy Giedroyc uważał, że niepodległość naszych wschodnich sąsiadów gwarantuje niepodległość Polski, dlatego pow...
Patrycja Wiżgała i Łukasz Knapczyk z Lwówka Śląskiego po zaledwie dobie od narodzin syna Antosia zostali pozbawi...
Pomnik Stefana Starzyńskiego na placu Bankowym jest notorycznie zanieczyszczony. Problem, o którym pisaliśmy 15...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas