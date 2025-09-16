Czy w nocy z 9 na 10 września mieliśmy do czynienia z dwoma atakami na Polskę – atakiem w przestrzeni powietrznej i atakiem w przestrzeni informacyjnej?

Kinga Klich: Zdecydowanie. Duża część narracji, które widzieliśmy o ukraińskiej winie, wciąganiu Polski do wojny, to były treści, które przeszły do nas z rosyjskich mediów, z rosyjskich kont w serwisie Telegram. My, jako Demagog, obserwowaliśmy to, ponieważ od rana uruchomiliśmy wewnętrzny monitoring m.in. kanałów w języku rosyjskim w serwisie Telegram. To są takie klisze, które krążą od lat, typowe antyukraińskie narracje. Gdy brakuje twardych danych, a nie każdy ma w każdym momencie dostęp do wszystkich informacji, te schematy są szybko wykorzystywane przez ludzi i zaczynają łączyć się z danym incydentem. Tak było w przypadku wtargnięcia rosyjskich dronów. Gdy nie do każdego dotarła informacja oficjalna, podana w różnych mediach społecznościowych przez Dowództwo Operacyjne Wojska Polskiego, że to były rosyjskie drony, to osoby pozbawione takiej informacji „dopisywały sobie” wyjaśnienie: „Aha, jakieś drony, nie wiemy czyje. Na pewno to jest prowokacja, żeby nas wciągnąć do wojny”. W pierwszych godzinach, gdy dochodzi do takiego incydentu, powstaje próżnia informacyjna. Zanim media, instytucje państwa zgromadzą wszystkie informacje, pojawiają się różnego rodzaju insynuacje czy spekulacje. I niestety jest to przestrzeń do zakrzywiania faktów. Zwłaszcza na tych platformach, na których jest „luźniejsza moderacja”, czyli takich jak X czy Telegram. Widzimy, że tam takie treści po prostu zalewają portale.

Z tego wynika, że do pewnego stopnia jesteśmy wobec całej sytuacji bezradni. Media czy instytucje państwa muszą najpierw informacje zweryfikować, zanim podadzą je do wiadomości publicznej. I tu powstaje ta informacyjna próżnia.

To jest bardzo trudne, ale według mnie możemy temu przeciwdziałać. Warto zwrócić uwagę na rolę, jaką pełni komunikacja strategiczna i współpraca na linii państwo – organizacje pozarządowe – media. Na ten moment skala tych działań jest bardzo mała, a mamy przecież różne metody przeciwdziałania dezinformacji. Istnieje przykładowo metoda opisywana jako prebunking (wyprzedzające uodpornianie na dezinformację). Wymaga to jednak zaangażowania wielu środków, wielu instytucji i mediów. Chodzi o informowanie ludzi zawczasu, że coś takiego może się wydarzyć. I tworzenie odporności społecznej w całym społeczeństwie.

To oznacza, że kiedy spodziewamy się, iż dojdzie do ataku dezinformacyjnego zaczynamy komunikować, że coś takiego może się wydarzyć?

Tak. Badania pokazują, że to działa. Ludzie dzięki temu zdają sobie sprawę z tego, co może się zdarzyć. W próżni informacyjnej emocje wygrywają z faktami. Naszym zadaniem jest jak najszybciej wypełnić tę próżnię, przekazać zweryfikowane informacje. Ale to wymaga działania w dwóch trybach na raz. Jeden tryb to szybka reakcja. Jednoznaczne komunikaty. Co wiemy, czego nie wiemy, kiedy podamy dalsze informacje. A ten drugi tryb to właśnie prebunking, czyli uprzedzanie. Chodzi o wysłanie komunikatu: słuchajcie, w najbliższych godzinach mogą się pojawić takie i takie narracje. Instytucje powinny mieć gotowe szablony, infografiki, treści przeznaczone dla różnych kanałów komunikacji. W ten sposób możemy zwiększać odporność społeczeństwa. Chciałabym zwrócić również uwagę na to, jak ważne jest, żeby platformy społecznościowe reagowały na te fałszywe informacje. Dopóki dana treść jest obecna na platformie, to dezinformacja cały czas żyje swoim życiem.