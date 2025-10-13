Będzie rozmowa Trump-Zełenski o Tomahawkach. Ale najpierw telefon do Putina

Aktualizacja: 13.10.2025 22:29 Publikacja: 13.10.2025 20:57
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski podczas ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu, sierpień 2025
Foto: PAP/EPA
Informację potwierdziły wiarygodne źródła związane z organizacją wizyty. Spotkanie miałoby być okazją do rozmów na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy, a szczególnie dyskusji o dostawie zaawansowanych pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.
Zełenski zapowiedział, że podczas wizyty przedstawi Trumpowi cały pakiet propozycji dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Planuje także spotkania z przedstawicielami firm z branży zbrojeniowej i energetycznej oraz być może z członkami Kongresu USA. Głównym celem rozmów ma być wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz rozwój zdolności do rażenia celów na dużą odległość.
Rakiety Tomahawk mogą być finansowane na trzy sposoby, w tym poprzez program PURL, dużą umowę ze Stanami Zjednoczonymi, oraz poprzez wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Według niego finansowanie za pomocą zamrożonych rosyjskich aktywów to „dobra opcja”, ale konieczne jest znalezienie rozwiązania.
- Jak dotąd, w zasadzie, większość ludzi jest pozytywnie nastawiona do tego mechanizmu, ale jeśli najpierw pojawi się rozwiązanie polityczne, wiadomo, jak to się robi – najpierw rozwiązanie polityczne, a potem ładowanie wszystkich innych mechanizmów. I tutaj musimy podjąć decyzję nieco szybciej, moim zdaniem – powiedział Zełenski.
Prezydent USA, Donald Trump, zapowiedział, że zanim podejmie decyzję o przekazaniu Ukrainie dalekosiężnych rakiet manewrujących Tomahawk, zamierza bezpośrednio porozmawiać z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump ujawnił, że temat przekazania tej broni poruszył już w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim.
Trump powiedział, że broń ta stanowiłaby "nowy etap agresji" i że chciałby najpierw uzyskać stanowisko Kremla. Jego zdaniem przekazanie Ukrainie Tomahawków wywołałoby poważne konsekwencje i wymagałoby wyważonego podejścia. W rozmowie z Putinem miałby jasno zaznaczyć, że jeśli ten nie zdecyduje się zakończyć wojny, Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na dostarczenie tych pocisków. - Czy Rosja chce, żeby Tomahawki śmigały w ich kierunku? Nie sądzę - stwierdził Trump.
Prezydent USA podkreślił, że rozmowa z Putinem to kluczowy etap strategii, mającej na celu złagodzenie napięć i uniknięcie nieprzewidzianej eskalacji. Przyznał, że Tomahawki są potężnym narzędziem ofensywnym i wyraził nadzieję na zakończenie wojny. Zapowiedział jednocześnie, że możliwe jest zarówno podjęcie decyzji o dostarczeniu Tomahawków, jak i zaniechanie tego kroku, w zależności od rozwoju sytuacji.
Rakiety Tomahawk, zdolne do rażenia celów głęboko na terytorium Rosji, w tym Moskwy, budzą zaniepokojenie Kremla, który podkreśla, że niektóre wersje tych pocisków mogą być uzbrojone w głowice jądrowe.
Putin nie przyznał, że broń ta, użyta przeciw rosyjskim wojskom, będzie stanowić dla nich poważne wyzwanie. Skupił się na obawach o stosunki rosyjsko-amerykańskie. – To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły – oświadczył Putin w nagraniu, opublikowanym w niedzielę na stronach Kremla.
