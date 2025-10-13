Będzie rozmowa Trump-Zełenski o Tomahawkach. Ale najpierw telefon do Putina

Informację potwierdziły wiarygodne źródła związane z organizacją wizyty. Spotkanie miałoby być okazją do rozmów na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy, a szczególnie dyskusji o dostawie zaawansowanych pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

Zełenski zapowiedział, że podczas wizyty przedstawi Trumpowi cały pakiet propozycji dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Planuje także spotkania z przedstawicielami firm z branży zbrojeniowej i energetycznej oraz być może z członkami Kongresu USA. Głównym celem rozmów ma być wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz rozwój zdolności do rażenia celów na dużą odległość.

Zełenski o możliwościach finansowania Tomahawków dla Ukrainy

Rakiety Tomahawk mogą być finansowane na trzy sposoby, w tym poprzez program PURL, dużą umowę ze Stanami Zjednoczonymi, oraz poprzez wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Według niego finansowanie za pomocą zamrożonych rosyjskich aktywów to „dobra opcja”, ale konieczne jest znalezienie rozwiązania.