Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były powody zawieszenia poboru do wojska w Polsce?

Jak wyglądają obecne plany dotyczące rozbudowy armii zawodowej?

W jakich grupach wiekowych dominują przeciwnicy powrotu poboru do wojska?

W Polsce pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 roku – od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 roku, z wcieleniami od 2 do 4 grudnia 2008 r., a zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.

Polska buduje obecnie armię zawodową liczącą ok. 300 tysięcy żołnierzy

Decyzję o zniesieniu poboru podjął ówczesny rząd PO-PSL, na czele którego stał obecny premier Donald Tusk. – Polska armia powinna być mniej liczna niż teraz, ale zawodowa, nowoczesna i lepiej wyposażona, czyli skuteczniejsza niż obecna – mówił zapowiadając zniesienie poboru premier.

Do zniesienia poboru doszło w czasie, gdy dominowało przekonanie, iż rolą Sił Zbrojnych będzie przede wszystkim udział w konfliktach toczących się daleko od granic Polski (tzw. armia ekspedycyjna), na co wskazywały doświadczenia pierwszej dekady XXI wieku, w czasie której polscy żołnierze uczestniczyli w operacji wojskowej, a potem misji stabilizacyjnej w Iraku, a także misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Do udziału w tego typu misjach Polska potrzebowała dużej liczby żołnierzy zawodowych.