Obecnie w polskim wojsku służą tylko żołnierze zawodowi i ochotnicy. Czy to powinno się zmienić?
W Polsce pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 roku – od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 roku, z wcieleniami od 2 do 4 grudnia 2008 r., a zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.
Decyzję o zniesieniu poboru podjął ówczesny rząd PO-PSL, na czele którego stał obecny premier Donald Tusk. – Polska armia powinna być mniej liczna niż teraz, ale zawodowa, nowoczesna i lepiej wyposażona, czyli skuteczniejsza niż obecna – mówił zapowiadając zniesienie poboru premier.
Do zniesienia poboru doszło w czasie, gdy dominowało przekonanie, iż rolą Sił Zbrojnych będzie przede wszystkim udział w konfliktach toczących się daleko od granic Polski (tzw. armia ekspedycyjna), na co wskazywały doświadczenia pierwszej dekady XXI wieku, w czasie której polscy żołnierze uczestniczyli w operacji wojskowej, a potem misji stabilizacyjnej w Iraku, a także misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Do udziału w tego typu misjach Polska potrzebowała dużej liczby żołnierzy zawodowych.
Sytuacja zaczęła się zmieniać po 2014 roku, po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu w Donbasie, gdzie wyzwanie ukraińskiemu państwu rzucili wspierani przez Rosję separatyści, a po 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę, stało się jasne, że państwa europejskie, zwłaszcza te położone na flance wschodniej, muszą posiadać armie, które będą gotowe stawiać czoła ewentualnej rosyjskiej agresji.
W czasie rządów PiS zapadła decyzja, by armia zawodowa została powiększona do ok. 300 tysięcy żołnierzy. Wprowadzono też dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (na mocy Ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 roku), a obecny rząd wprowadził dodatkowo program dobrowolnych powszechnych szkoleń obronnych. Jak dotąd jednak nie zdecydowano się na odwieszenie w Polsce poboru.
Kilka dni temu wprowadzenie programu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Nieco wcześniej burzę we Francji wywołały słowa szefa Sztabu Generalnego gen. Fabiena Mandona, który przekonywał, że kraj musi być gotowy „tracić swoje dzieci” w związku z wojną szalejącą na Ukrainie. Gen. Mandon tłumaczył, w czasie spotkania z przedstawicielami francuskich władz lokalnych, że Francja posiada potencjał gospodarczy i demograficzny, by pokonać Rosję, ale brakuje jej „ducha”, by stawić czoła zagrożeniu. – Jeśli nasz kraj zawiedzie, ponieważ nie jest gotowy, by zaakceptować – bądźmy szczerzy – utratę swoich dzieci, (zaakceptować) cierpienie ekonomiczne, z powodu (zwiększonej) produkcji przemysłu obronnego, która będzie miała pierwszeństwo, wówczas jesteśmy zagrożeni – mówił gen. Mandon.
Wielu analityków obawia się, że w przypadku korzystnego dla Rosji zakończenia wojny z Ukrainą Moskwa szybko odbuduje swój potencjał wojskowy, korzystając z tego, że jej gospodarka została de facto przestawiona na tory wojenne, i zdecyduje się na agresję wobec jednego z państw NATO. Najczęściej w tym kontekście wskazuje się państwa bałtyckie.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – w Polsce należałoby przywrócić pobór do wojska.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 46,6 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 34,2 proc. respondentów.
19,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)
– Przywrócenie poboru częściej popierają mężczyźni (50 proc.) niż kobiety (43 proc.). W większym stopniu niż pozostali ten pomysł popierają osoby między 35 a 49 rokiem życia (52 proc.) oraz posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (58 proc.). Przywrócenie poboru za słuszne uważa częściej niż co druga osoba (53 proc.), której dochody przekraczają 7000 zł netto i sześciu na dziesięciu badanych z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Przeciw przywróceniu poboru jest 52,8 proc. najmłodszych ankietowanych (18-24 lata, przywrócenie poboru w tej grupie popiera 25,2 proc. badanych). Wśród respondentów w wieku 25-34 lata przeciw przywróceniu poboru jest 44,6 proc. badanych, za – 34,8 proc.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
