Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiły alarm w związku ze zmasowanym atakiem Rosji. Pociski nadlatują od wschodu, północy i południa.
Sąd wymierzył karę 15 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia trzem agentom FSB Federacji Rosyjskiej, którzy korygowali wrogie ataki na obwód chmielnicki. Skazani to była deputowana rady lokalnej, jej 43-letni syn i 38-letnia córka.
„W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.” - poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Stołeczne służby poinformowały, że do ataków doszło w dziewięciu miejscach. Zniszczone zostały m.in. wielopiętrowe bloki mieszkalne. W niektórych dzielnicach miasta nie ma prądu.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie d...
