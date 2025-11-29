06:49 Alarm przeciwlotniczy dla całej Ukrainy

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiły alarm w związku ze zmasowanym atakiem Rosji. Pociski nadlatują od wschodu, północy i południa.

06:43 Za współpracę z FSB była deputowana z obwodu chmielnickiego została skazana na 15 lat więzienia

Sąd wymierzył karę 15 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia trzem agentom FSB Federacji Rosyjskiej, którzy korygowali wrogie ataki na obwód chmielnicki. Skazani to była deputowana rady lokalnej, jej 43-letni syn i 38-letnia córka.

06:34 Polska poderwała myśliwce

„W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.” - poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

06:29 W nocy doszło do ataków na Kijów

Stołeczne służby poinformowały, że do ataków doszło w dziewięciu miejscach. Zniszczone zostały m.in. wielopiętrowe bloki mieszkalne. W niektórych dzielnicach miasta nie ma prądu.

06:28 Podsumowanie piątkowych wydarzeń