Parada wojskowa została zorganizowana w Pekinie w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Azji. 2 września 1945 roku, o godzinie 9:00, na pokładzie stojącego na kotwicy w Zatoce Tokijskiej pancernika USS „Missouri”, Cesarstwo Japonii podpisało akt bezwarunkowej kapitulacji.

Xi Jinping w Pekinie: Odrodzenia narodu chińskiego nie da się powstrzymać

Gośćmi honorowymi na paradzie w Pekinie byli przywódcy Rosji i Korei Północnej – Władimir Putin i Kim Dzong Un (ten drugi przybył do Pekinu z córką Ju Ae, którą południowokoreański wywiad uważa za jego prawdopodobną sukcesorkę). Łącznie na paradę przybyli przywódcy ok. 30 państw – z Europy przyjechali do Moskwy prezydent Serbii Aleksandar Vučić i premier Słowacji Robert Fico.

Xi zwracając się do obserwujących paradę na Placu Tiananmen podkreślił, że chiński naród „stoi twardo po dobrej stronie historii”.