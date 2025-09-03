Aktualizacja: 03.09.2025 05:36 Publikacja: 03.09.2025 05:18
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Foto: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS
Parada wojskowa została zorganizowana w Pekinie w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Azji. 2 września 1945 roku, o godzinie 9:00, na pokładzie stojącego na kotwicy w Zatoce Tokijskiej pancernika USS „Missouri”, Cesarstwo Japonii podpisało akt bezwarunkowej kapitulacji.
Gośćmi honorowymi na paradzie w Pekinie byli przywódcy Rosji i Korei Północnej – Władimir Putin i Kim Dzong Un (ten drugi przybył do Pekinu z córką Ju Ae, którą południowokoreański wywiad uważa za jego prawdopodobną sukcesorkę). Łącznie na paradę przybyli przywódcy ok. 30 państw – z Europy przyjechali do Moskwy prezydent Serbii Aleksandar Vučić i premier Słowacji Robert Fico.
Xi zwracając się do obserwujących paradę na Placu Tiananmen podkreślił, że chiński naród „stoi twardo po dobrej stronie historii”.
Prezydent Chin wezwał do „wyplenienia korzeni wojny”, tak aby historia II wojny światowej nie powtórzyła się. Zapewnił, że chiński naród nie boi się walki, ale dodał, że Chiny chcą podążać ścieżką „pokojowego rozwoju i pracować ręka w rękę z mieszkańcami wszystkich krajów, by budować wspólną przyszłość ludzkości”.
- Chiński naród, kosztem wielkiego poświęcenia, wniósł ogromny wkład w uratowanie ludzkiej cywilizacji i zapewnienie światowego pokoju – podkreślał Xi Jinping. Przywódca Chin mówił też, że „tylko traktując innych jako równych, żyjąc w harmonii, wspierając się nawzajem, wszystkie kraje i narody mogą zapewnić sobie wspólne bezpieczeństwo i wykorzenić przyczyny wojny oraz zapobiec powtarzaniu się historycznych tragedii”.
- Odrodzenia narodu chińskiego nie da się powstrzymać, a szlachetny cel pokojowego rozwoju ludzkiej cywilizacji musi zwyciężyć - zakończył swoje przemówienie prezydent Chin.
W czasie parady Chiny zaprezentowały swoją broń rakietową, czołgi i drony, a także śmigłowce i myśliwce. Parada, która miała być pokazem siły Chin, trwała ok. 70 minut. W kulminacyjnym momencie wypuszczono w powietrze 80 tysięcy gołębi pokoju i kolorowe balony.
Chiny zaprezentowały m.in. po raz pierwszy swój czołg czwartej generacji z autonomiczną wieżą.
Zebrani na placu Tiananmen mogli również obserwować pociski międzykontynentalne DongFeng-5C zdolne przenosić głowice atomowe, przeciwokrętowe pociski hipersoniczne YJ-15 oraz drony podwodne AJX 002.
Chiny zaprezentowały też pociski pośredniego zasięgu Dongfeng (DF)-26D określane jako „Zabójcy Guam”. Nazwa nawiązuje do wyspy Guam – terytorium nieinkorporwanego USA na Pacyfiku, które jest bazą dla amerykańskich operacji wojskowych w tym rejonie. Pocisk Dongfeng-26D ma być zaprojektowany tak, aby był w stanie przełamać obronę zapewnianą przez zestawy przeciwrakietowe Thaad i Patriot. Broń ta mogłaby być wykorzystywana do ataków np. na grupę uderzeniową lotniskowca USA lub bazy amerykańskie w rejonie Pacyfiku.
Do tego, co działo się w Moskwie, odniósł się prezydent USA Donald Trump. Prezydent USA przypomniał, że w czasie II wojny światowej „wielu Amerykanów zginęło” walcząc o to, by China uwolniła się spod rządów obcych najeźdźców. „Mam nadzieję, że zostaną stosownie uhonorowani i upamiętnieni za ich odwagę i poświęcenie”. Trump przesłał też pozdrowienia dla Władimira Putina i Kim Dzong Una, z którymi - jak napisał - Xi Jinping „spiskuje przeciw Ameryce”.
Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami Trump stwierdził, że nie postrzega parady jako wyzwania rzucanego USA i podkreślił swoje „bardzo dobre relacje z Xi”.
Komentarza ws. parady wojskowej w Pekinie odmówił rzecznik japońskiego rządu. Zaznaczył jedynie, że państwa, które są dwoma największymi gospodarkami Azji, budują „konstruktywne relacje”.
Źródło: rp.pl
