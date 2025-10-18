Aktualizacja: 18.10.2025 10:26 Publikacja: 18.10.2025 09:56
George Santos, zdjęcie archiwalne
Foto: Reuters/Shannon Stapleton
Santos, który został wydalony z Kongresu po krótkiej kadencji, przyznał się do zawyżania danych dotyczących zbiórek funduszy i fałszowania nazwisk darczyńców w celu uzyskania wsparcia finansowego Partii Republikańskiej w 2022 r.. Podczas swojej kampanii Santos fałszywie twierdził, że studiował na Uniwersytecie Nowojorskim, pracował w Goldman Sachs i Citigroup oraz że jego dziadkowie uciekli przed nazistami podczas II wojny światowej.
Mimo to został wybrany jako republikanin reprezentujący część Nowego Jorku i jego wschodnich przedmieść.
Za te przestępstwa Santosa skazano na 87 miesięcy więzienia, a w Kongresie spędził 11 miesięcy.
Na początku tygodnia Santos opublikował oświadczenie, które nazwał „żarliwym apelem do prezydenta Trumpa”, w którym pochwalił go i poprosił o „możliwość powrotu do mojej rodziny, moich przyjaciół i mojej społeczności”. Przyznał się do popełnienia błędów, dodał, że poniósł konsekwencje i bierze pełną odpowiedzialność.
Uzasadniając swoją decyzję o skróceniu kary wobec Santosa, Donald Trump stwierdził, że Santos był „straszliwie maltretowany” w więzieniu. „George Santos był w pewnym sensie »łobuzem«, ale w naszym kraju jest wielu łobuzów, którzy nie są zmuszani do odsiadywania siedmiu lat więzienia” – argumentował prezydent. „Dlatego właśnie podpisałem umorzenie kary, natychmiast zwalniając George’a Santosa z więzienia. Powodzenia, George, życzę Ci wspaniałego życia” – dodał w oświadczeniu, zamieszczonym w serwisie Truth Social.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje prezydentowi szerokie uprawnienia do wydawania ułaskawień i unieważniania federalnych wyroków skazujących za przestępstwa lub zamiany kary w celu modyfikacji wyroków.
W swojej drugiej kadencji Trump szeroko korzystał z prawa do ułaskawienia. Pierwszego dnia po powrocie do urzędu ułaskawił około 1500 osób oskarżonych o atak na Kapitol Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 r., który był nieudaną próbą uniemożliwienia Kongresowi zatwierdzenia zwycięstwa byłego prezydenta Joe Bidena nad Trumpem w wyborach w 2020 r..
Trump udzielił również ułaskawienia kilku osobistościom politycznym, w tym byłemu gubernatorowi stanu Illinois Rodowi Blagojevichowi i byłemu członkowi Rady Miasta Cincinnati P. G. Sittenfeldowi (obaj z Partii Demokratycznej), a także byłemu przedstawicielowi Partii Republikańskiej Michaelowi Grimmowi z Nowego Jorku i byłemu gubernatorowi stanu Connecticut Johnowi Rowlandowi.
Źródło: rp.pl
