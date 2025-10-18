Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Republikański kongresmen miał spędzić lata w więzieniu. Trump kazał go wypuścić

Prezydent USA Donald Trump poinformował o skróceniu kary więzienia byłemu republikańskiemu kongresmenowi George'owi Santosowi, skazanemu na siedem lat pozbawienia wolności za oszustwa i kradzież tożsamości. Ma zostać uwolniony natychmiast.

Publikacja: 18.10.2025 09:56

George Santos, zdjęcie archiwalne

George Santos, zdjęcie archiwalne

Foto: Reuters/Shannon Stapleton

Bartosz Lewicki

Santos, który został wydalony z Kongresu po krótkiej kadencji, przyznał się do zawyżania danych dotyczących zbiórek funduszy i fałszowania nazwisk darczyńców w celu uzyskania wsparcia finansowego Partii Republikańskiej w 2022 r.. Podczas swojej kampanii Santos fałszywie twierdził, że studiował na Uniwersytecie Nowojorskim, pracował w Goldman Sachs i Citigroup oraz że jego dziadkowie uciekli przed nazistami podczas II wojny światowej.

Mimo to został wybrany jako republikanin reprezentujący część Nowego Jorku i jego wschodnich przedmieść.

Za te przestępstwa Santosa skazano na 87 miesięcy więzienia, a w Kongresie spędził 11 miesięcy. 

Czytaj więcej

George Santos zasiada w Izbie Reprezentantów ledwie od stycznia
Polityka
USA: Krótka kariera kongresmena George’a Santosa

„Żarliwy apel” George'a Santosa do Donalda Trumpa

Na początku tygodnia Santos opublikował oświadczenie, które nazwał „żarliwym apelem do prezydenta Trumpa”, w którym pochwalił go i poprosił o „możliwość powrotu do mojej rodziny, moich przyjaciół i mojej społeczności”. Przyznał się do popełnienia błędów, dodał, że poniósł konsekwencje i bierze pełną odpowiedzialność.

Reklama
Reklama

Uzasadniając swoją decyzję o skróceniu kary wobec Santosa, Donald Trump stwierdził, że Santos był „straszliwie maltretowany” w więzieniu. „George Santos był w pewnym sensie »łobuzem«, ale w naszym kraju jest wielu łobuzów, którzy nie są zmuszani do odsiadywania siedmiu lat więzienia” – argumentował prezydent. „Dlatego właśnie podpisałem umorzenie kary, natychmiast zwalniając George’a Santosa z więzienia. Powodzenia, George, życzę Ci wspaniałego życia” – dodał w oświadczeniu, zamieszczonym w serwisie Truth Social. 

Uprawnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych do ułaskawień i unieważniania wyroków

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje prezydentowi szerokie uprawnienia do wydawania ułaskawień i unieważniania federalnych wyroków skazujących za przestępstwa lub zamiany kary w celu modyfikacji wyroków.

W swojej drugiej kadencji Trump szeroko korzystał z prawa do ułaskawienia. Pierwszego dnia po powrocie do urzędu ułaskawił około 1500 osób oskarżonych o atak na Kapitol Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 r., który był nieudaną próbą uniemożliwienia Kongresowi zatwierdzenia zwycięstwa byłego prezydenta Joe Bidena nad Trumpem w wyborach w 2020 r..

Czytaj więcej

Donald Trump na wiecu wyborczym
Prawo na świecie
Czy Donald Trump jako prezydent może się sam ułaskawić, czy też musi odbyć karę?

Trump udzielił również ułaskawienia kilku osobistościom politycznym, w tym byłemu gubernatorowi stanu Illinois Rodowi Blagojevichowi i byłemu członkowi Rady Miasta Cincinnati P. G. Sittenfeldowi (obaj z Partii Demokratycznej), a także byłemu przedstawicielowi Partii Republikańskiej Michaelowi Grimmowi z Nowego Jorku i byłemu gubernatorowi stanu Connecticut Johnowi Rowlandowi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump wymiar sprawiedliwości

Santos, który został wydalony z Kongresu po krótkiej kadencji, przyznał się do zawyżania danych dotyczących zbiórek funduszy i fałszowania nazwisk darczyńców w celu uzyskania wsparcia finansowego Partii Republikańskiej w 2022 r.. Podczas swojej kampanii Santos fałszywie twierdził, że studiował na Uniwersytecie Nowojorskim, pracował w Goldman Sachs i Citigroup oraz że jego dziadkowie uciekli przed nazistami podczas II wojny światowej.

Mimo to został wybrany jako republikanin reprezentujący część Nowego Jorku i jego wschodnich przedmieść.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Trump na spotkaniu z Zełenskim: Tomahawki mogą zostać odebrane przez Putina jako eskalacja
Polityka
Trump na spotkaniu z Zełenskim: Tomahawki mogą zostać odebrane przez Putina jako eskalacja
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Gen. He Weidong
Polityka
Chiny: Trzęsienie ziemi na szczycie armii. Czołowy generał wyrzucony z partii
Viktor Orbán i Władimir Putin
Polityka
Orbán rozmawiał z Putinem. Węgry przygotowują się do spotkania przywódców USA i Rosji
Donald Trump
Polityka
Tomahawki oddalają się od Ukrainy. Donald Trump zabrał głos po rozmowie z Władimirem Putinem
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
John Bolton
Polityka
Były współpracownik, który dziś krytykuje Donalda Trumpa, postawiony w stan oskarżenia
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie