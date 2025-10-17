Do rozmowy Viktora Orbána z Władimirem Putinem doszło po ogłoszeniu, że w najbliższych tygodniach w Budapeszcie dojdzie do spotkania Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

W piątek rzecznik Putina poinformował, że do spotkania Trump – Putin może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ obie strony rozumieją, że „nie należy tego odkładać na później”.

Węgry gospodarzem szczytu Trump – Putin

Wczoraj Trump odbył z Putinem rozmowę telefoniczną, a dziś amerykański prezydent spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym – jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” – napisał prezydent USA.