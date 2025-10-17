Aktualizacja: 17.10.2025 13:02 Publikacja: 17.10.2025 12:52
Viktor Orbán i Władimir Putin
Do rozmowy Viktora Orbána z Władimirem Putinem doszło po ogłoszeniu, że w najbliższych tygodniach w Budapeszcie dojdzie do spotkania Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
W piątek rzecznik Putina poinformował, że do spotkania Trump – Putin może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ obie strony rozumieją, że „nie należy tego odkładać na później”.
Wczoraj Trump odbył z Putinem rozmowę telefoniczną, a dziś amerykański prezydent spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym – jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” – napisał prezydent USA.
Jurij Uszakow przekazał, że czwartkowa rozmowa telefoniczna trwała ponad dwie godziny, a Putin miał argumentować, że Rosja posiada strategiczną przewagę w Ukrainie, co skłoniło „reżim w Kijowie” do uciekania się do aktów terroryzmu i wymusiło reakcję Moskwy. Putin ponownie podkreślił, że dostarczenie Ukrainie przez USA rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk nie zmieni sytuacji militarnej, ale spowoduje poważne szkody w stosunkach dwustronnych między Moskwą a Waszyngtonem.
Według nieoficjalnych informacji to Trump zaproponował Budapeszt jako miejsce ich następnego szczytu.
Orbán, który sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i utrzymuje ciepłe stosunki z Rosją, nazwał spotkanie „wspaniałą wiadomością dla miłujących pokój ludzi na świecie”, dodając, że Budapeszt jest „gotowy” na przyjęcie przywódców.
Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny od marca 2023 r. Sąd w Hadze wydał nakaz aresztowania, który w praktyce oznacza, że każde z państw stron Statutu rzymskiego (dokument założycielski MTK) powinno na swoim terytorium ten nakaz wykonać.
Nie należy spodziewać się, że na Węgrzech dojdzie do zatrzymania Putina. Władze Węgier odmówiły w tym roku zatrzymania premiera Izraela Beniamina Netanjahu, który również jest poszukiwany przez MTK w związku z zarzutami o zbrodnie przeciwko ludzkości w konflikcie w Strefie Gazy. Orbán zapowiedział w kwietniu, że jego kraj rozpocznie proces wycofywania się z Trybunału.
Administracja Trumpa nałożyła sankcje na głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karima Khana, kilku sędziów MTK oraz dwóch jego zastępców. Trump oskarża Trybunał o „nielegalne i bezpodstawne działania” wymierzone w USA i Izrael. Trump wcześniej nałożył sankcje na poprzedniczkę Khana, Fatou Bensoudę, podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Administracja Joe Bidena później te sankcje zniosła.
Rosja również odrzuca jurysdykcję Trybunału i wydała nakaz aresztowania dla Khana oraz sędziego MTK, który podpisał nakaz aresztowania Putina.
Putin podróżował już za granicę od czasu wydania nakazu w 2023 r. , w tym do Mongolii – państwa będącego członkiem MTK. Odwiedził także Chiny i Koreę Północną, które nie należą do Trybunału.
