Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Orbán rozmawiał z Putinem. Węgry przygotowują się do spotkania przywódców USA i Rosji

Premier Viktor Orbán odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Szef węgierskiego rządu przekazał, że przygotowania do szczytu między Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem w Budapeszcie „idą pełną parą”.

Publikacja: 17.10.2025 12:52

Viktor Orbán i Władimir Putin

Viktor Orbán i Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Przemysław Malinowski

Do rozmowy Viktora Orbána z Władimirem Putinem doszło po ogłoszeniu, że w najbliższych tygodniach w Budapeszcie dojdzie do spotkania Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

W piątek rzecznik Putina poinformował, że do spotkania Trump – Putin może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ obie strony rozumieją, że „nie należy tego odkładać na później”. 

Węgry gospodarzem szczytu Trump – Putin

Wczoraj Trump odbył z Putinem rozmowę telefoniczną, a dziś amerykański prezydent spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewnia, że rozmowa była  „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym – jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” – napisał prezydent USA.

Reklama
Reklama

Jurij Uszakow przekazał, że czwartkowa rozmowa telefoniczna trwała ponad dwie godziny, a Putin miał argumentować, że Rosja posiada strategiczną przewagę w Ukrainie, co skłoniło „reżim w Kijowie” do uciekania się do aktów terroryzmu i wymusiło reakcję Moskwy. Putin ponownie podkreślił, że dostarczenie Ukrainie przez USA rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk nie zmieni sytuacji militarnej, ale spowoduje poważne szkody w stosunkach dwustronnych między Moskwą a Waszyngtonem.

Według nieoficjalnych informacji to Trump zaproponował Budapeszt jako miejsce ich następnego szczytu.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump
Polityka
Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?

Orbán, który sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i utrzymuje ciepłe stosunki z Rosją, nazwał spotkanie „wspaniałą wiadomością dla miłujących pokój ludzi na świecie”, dodając, że Budapeszt jest „gotowy” na przyjęcie przywódców.

Władimir Putin na Węgrzech mimo nakazu aresztowania wydanego przez MTK

Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny od marca 2023 r. Sąd w Hadze wydał nakaz aresztowania, który w praktyce oznacza, że każde z państw stron Statutu rzymskiego (dokument założycielski MTK) powinno na swoim terytorium ten nakaz wykonać.

Nie należy spodziewać się, że na Węgrzech dojdzie do zatrzymania Putina. Władze Węgier odmówiły w tym roku zatrzymania premiera Izraela Beniamina Netanjahu,  który również jest poszukiwany przez MTK w związku z zarzutami o zbrodnie przeciwko ludzkości w konflikcie w Strefie Gazy. Orbán zapowiedział w kwietniu, że  jego kraj rozpocznie proces wycofywania się z Trybunału.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Europoseł PiS o spotkaniu Donald Trump-Władimir Putin: To gra, nie ekscytować się

Administracja Trumpa nałożyła sankcje na głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karima Khana, kilku sędziów MTK oraz dwóch jego zastępców. Trump oskarża Trybunał o „nielegalne i bezpodstawne działania” wymierzone w USA i Izrael. Trump wcześniej nałożył sankcje na poprzedniczkę Khana, Fatou Bensoudę, podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Administracja Joe Bidena później te sankcje zniosła.

Rosja również odrzuca jurysdykcję Trybunału i wydała nakaz aresztowania dla Khana oraz sędziego MTK, który podpisał nakaz aresztowania Putina.

Putin podróżował już za granicę od czasu wydania nakazu w 2023 r. , w tym do Mongolii – państwa będącego członkiem MTK. Odwiedził także Chiny i Koreę Północną, które nie należą do Trybunału.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Węgry Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Viktor Orban Władimir Putin Donald Trump

Do rozmowy Viktora Orbána z Władimirem Putinem doszło po ogłoszeniu, że w najbliższych tygodniach w Budapeszcie dojdzie do spotkania Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

W piątek rzecznik Putina poinformował, że do spotkania Trump – Putin może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ obie strony rozumieją, że „nie należy tego odkładać na później”. 

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gen. He Weidong
Polityka
Chiny: Trzęsienie ziemi na szczycie armii. Czołowy generał wyrzucony z partii
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Donald Trump
Polityka
Tomahawki oddalają się od Ukrainy. Donald Trump zabrał głos po rozmowie z Władimirem Putinem
John Bolton
Polityka
Były współpracownik, który dziś krytykuje Donalda Trumpa, postawiony w stan oskarżenia
Potężny niegdyś klan byłego ministra obrony Siergieja Szojgu został zlikwidowany
Polityka
Rosja. Niszczące „czystki” w elitach. „Są teczki na wszystkich"
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Prezydent Donald Trump
Polityka
Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie