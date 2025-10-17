Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są skutki czystek w rosyjskich elitach podczas trwającej wojny?

„Ministrowie strzelają sobie w łeb, by uniknąć aresztowania, w regionach wsadzają do więzienia wicegubernatorów włącznie” – opisuje sytuację w Rosji ekspertka Tatiana Stanowaja, na swoje szczęście znajdująca się w Berlinie.

„Wszystko to wygląda na nową jakość systemu sprawowania władzy w czasie wojny. (…) Kraj potrzebuje zasobów (finansowych) i bardzo wiele sprawiedliwości na pokaz” – dodaje.

Konfiskowanie majątków bogatym dla wzmocnienia budżetu nadwerężonego przez wojnę

Wśród głównych motywów trwającej od początku roku fali aresztowań wyższych rangą urzędników prawnicy wskazują ich majątki zdobyte za pomocą korupcji. – Po rozpoczęciu wojny władze celowo zwiększyły liczbę artykułów kodeksu karnego, które umożliwiają konfiskaty majątków – mówi adwokat Jewgienij Smirnow.

W rezultacie, w ciągu ostatnich trzech wojennych lat wyroki sądowe z takimi konfiskatami wzrosły prawie pięciokrotnie. Analitycy wskazują, że na przykład w samym rosyjskim ministerstwie obrony „został rozgromiony potężny niegdyś klan byłego ministra obrony Siergieja Szojgu”, słynny z przekrętów na dostawach do armii. Pół miliarda rubli (równowartość ponad 46 mln zł) zabrano byłemu głównemu kadrowemu rosyjskiej armii, gen. Jurijowi Kuzniecowowi, właśnie z „klanu Szojgu”.