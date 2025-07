W 2024 r. dziennikarze śledczy portalu Projekt pisali, że prezydent regularnie zażywa kąpieli w krwi pozyskanej z poroża jelenia syberyjskiego. Tę metodę, która ma rzekomo odmładzać skórę i poprawiać układ krążenia, pokazał mu w 2000 r. ówczesny minister ds. sytuacji nadzwyczajnych Siergiej Szojgu podczas jednej ze wspólnych wypraw w góry Ałtaju. Prezydenta na krok ma też nie odstępować sztab lekarzy różnych specjalizacji. Do momentu swojej śmierci w 2024 r. jednym z nich był prof. Władimir Czawinson, szef Instytutu Bioregulacji i Gerontologii, nazywany przez media „osobistym gerontologiem Putina”. Naukowiec, który zasłynął badaniami nad peptydami i ich rolą w walce z procesem starzenia, miał obiecać prezydentowi, że spokojnie dożyje setki.

W czerwcu 2025 r. podczas wręczania państwowych odznaczeń Putin przyznał, że raz do roku przechodzi kompleksowe badania kontrolne, na które poświęca całe dwa dni. Sprawność prezydenta ma także związek z funkcjonowaniem stworzonego przez niego systemu. Przez ponad dwie dekady stał się on tak silnie spersonalizowany, że postać Putina i jego charyzma stanowią jeden z czynników spajających elity i zapewniających władzom poparcie Rosjan. – Nie miałoby to takiego znaczenia w przypadku, gdyby wizerunek Putina się stopniowo zmieniał, ale on tego nie chce. Stara się sprawiać wrażenie równie aktywnego i młodego co kiedyś. I staje się to coraz bardziej zauważalne – mówi „Plusowi Minusowi” Andriej Piercew, doświadczony dziennikarz śledczy portalu Meduza. Widoczne są szczególnie kolejne zabiegi wstrzykiwania botoksu, którym poddaje się Putin.

Kwestia starzenia się nie dotyczy tylko prezydenta Federacji Rosyjskiej. Większość jego zauszników jest w podobnym co on wieku. Jednym z nich jest Jurij Kowalczuk, właściciel największej rosyjskiej telewizji Pierwyj Kanał, nazywany „osobistym bankierem Putina”. Potężny oligarcha ma 73 lata. Z kolei wpływowi biznesmeni i znajomi Putina z lat młodości bracia Boris i Andriej Rotenbergowie mają odpowiednio 68 i 73 lata. Zresztą nawet gdy na Kremlu dochodzi do przetasowań, to jeden „emeryt” zamienia innego. Tak było w przypadku usunięcia 74-letniego Nikołaja Patruszewa z funkcji sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Polityk, który ostatecznie został jednym z doradców Putina, został zastąpiony przez 70-letniego Siergieja Szojgu. Tego z kolei na fotelu ministra obrony podmienił 66-letni Andriej Biełousow. Co więcej, nawet najmłodsi przedstawiciele ścisłej elity, jak dyrektor największego rosyjskiego banku Sbierbanku, German Gref, mają na karku już sześćdziesiątkę. Wokół Putina pojawiają się co prawda 40- czy 50-letni politycy, ale na razie nie zajmują oni najbardziej wpływowych i eksponowanych stanowisk.

Jakby tego było mało, co jakiś czas prezydent podnosi wiek emerytalny różnych urzędników albo pozwala im pracować po jego przekroczeniu. Najlepszym przykładem jest szef komitetu śledczego Aleksander Bastrykin (71 lat), który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2011 r. i powinien z niej ustąpić po osiągnięciu 65. roku życia. W zeszłym roku Duma „na prośbę” prezydenta wydłużyła mu ten okres. – Putin od dawna otacza się ludźmi, których dobrze zna i których zachowanie potrafi przewidzieć. Jego wiek też ma w tym znaczenie. Na starość chce się, żeby wszystko wokół było znajome i zrozumiałe. Najlepszym przykładem jest minister spraw zagranicznych, 75-letni Siergiej Ławrow, który od dawna chce odejść i ma nawet potencjalnych następców – zauważa Piercew.

Michaił Kowalczuk – człowiek, który zaczadził Putina obsesją długowieczności

Ideą wiecznej młodości miał Putina zarazić jego bliski przyjaciel Michaił Kowalczuk. Według śledztwa niezależnego portalu Meduza, to on, owładnięty obsesją na punkcie technologii powstrzymywania starzenia, pobiegł do prezydenta i przekonał go, by finansować badania nad tym zagadnieniem. 78-letni Michaił, z wykształcenia fizyk, jest dyrektorem Narodowego Centrum Badawczego „Instytutu Kurczatowa” zajmującym się rozwojem energii atomowej oraz genetyki. W Rosji Kowalczuk zasłynął także jako zwolennik wszelkich możliwych teorii spiskowych. W 2015 r. grzmiał, że zachodnie elity w tajemnicy tworzą nowy gatunek „ludzi poddanych”, którzy mają mieć ograniczoną świadomość i być gotowi wykonać każde polecenie. Innym razem twierdził, że on i jego ludzie odkryli, a ponadto wyodrębnili „genotyp Rosjanina”. Ostrzegał także, że Amerykanie po cichu od lat zbierają od Rosjan ich biomateriał i wykorzystują do modyfikowania owadów, jak komary i pluskwy tak, by ich zarażały i pozbawiały płodności. Fiksacją na punkcie wiecznej młodości i nieśmiertelności miał go z kolei zarazić jego podwładny z instytutu Konstantin Skriabin. Rosyjskie niezależne media zauważają, że Władimirowi Putinowi wiele razy zdarzało się w przeszłości „mówić Kowalczukiem”. Wszystko wskazuje na to, że i w sprawie wiecznej młodości też posłuchał przyjaciela.