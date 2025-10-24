Rzeczpospolita

„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”: Mężczyzna na dwa tapczany

Z pewnością wolałoby się, żeby życie Perepeczki ułożyło się inaczej, ale jak wiadomo, nie znosi ono happy endów.

Publikacja: 24.10.2025 16:50

„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”, Marek Szymański, wyd. Rebis

Foto: mat.pras.

Marek Oramus

Na pierwszy rzut oka Marek Perepeczko z trudem nadaje się na biografię: wielkie, mocne chłopisko powinno wszak mieć życie nieskomplikowane i prostoduszne. Książka Marka Szymańskiego „Samotność Janosika” pokazuje, jak złudne może być takie przypuszczenie. Istotnie, do pewnego momentu taki model w przypadku Perepeczki się sprawdzał: studia aktorskie, zaraz po nich angaże w głośnych filmach, do połowy lat 70. XX wieku „Perep”, jak go czasem nazywa autor, stał się jednym z najbardziej wziętych aktorów polskich. Jego sławę ugruntowała rola Janosika w serialu i filmie – ale potem coś się zacięło. Dla biografii dobrze, dla jej bohatera – niekoniecznie.

