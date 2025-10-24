Na pierwszy rzut oka Marek Perepeczko z trudem nadaje się na biografię: wielkie, mocne chłopisko powinno wszak mieć życie nieskomplikowane i prostoduszne. Książka Marka Szymańskiego „Samotność Janosika” pokazuje, jak złudne może być takie przypuszczenie. Istotnie, do pewnego momentu taki model w przypadku Perepeczki się sprawdzał: studia aktorskie, zaraz po nich angaże w głośnych filmach, do połowy lat 70. XX wieku „Perep”, jak go czasem nazywa autor, stał się jednym z najbardziej wziętych aktorów polskich. Jego sławę ugruntowała rola Janosika w serialu i filmie – ale potem coś się zacięło. Dla biografii dobrze, dla jej bohatera – niekoniecznie.