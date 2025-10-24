Rzeczpospolita

Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty

W „Twórcy” Garetha Edwardsa mamy klasyczny motyw: ludzie kontra sztuczna inteligencja. Uderzyło mnie to, że negatywnymi bohaterami są Amerykanie.

Publikacja: 24.10.2025 16:00

Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty

Foto: WOJCIECH CZEMPIK

Wojciech Chmielewski

Ostatnio byłem na koncercie amerykańskiego pianisty jazzowego Aarona Parksa. To muzyk, który współpracował m.in. z Terence’em Blanchardem i Joshuą Redmanem, ale wydał też wiele znakomitych solowych płyt. Koncert był świetny. Parks jest liderem zespołu, ale nie stara się wybijać na pierwszy plan, nie epatuje wirtuozerią. Po koncercie ponownie sięgnąłem po jego ostatnią płytę „Little Big III”, wydaną przez słynną wytwórnię Blue Note. To doskonały album – rzecz obowiązkowa dla fanów gatunku.

„Potwór: Historia Eda Geina", Max Winkler, Ian Brennan, dystr. Netflix
„Potwór: Historia Eda Geina": Pornografia śmierci
„Kontinental'25", reż. Radu Jude, dystr. Aurora Films
„Kontinental'25": Mieć czy być
Zdobyć Nagrodę Nobla u boku Marii Skłodowskiej-Curie
Zdobyć Nagrodę Nobla u boku Marii Skłodowskiej-Curie
Największa kolekcja mody w Polsce
Największa kolekcja mody w Polsce
