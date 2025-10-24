Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 24.10.2025 16:27 Publikacja: 24.10.2025 16:00
Ostatnio byłem na koncercie amerykańskiego pianisty jazzowego Aarona Parksa. To muzyk, który współpracował m.in. z Terence’em Blanchardem i Joshuą Redmanem, ale wydał też wiele znakomitych solowych płyt. Koncert był świetny. Parks jest liderem zespołu, ale nie stara się wybijać na pierwszy plan, nie epatuje wirtuozerią. Po koncercie ponownie sięgnąłem po jego ostatnią płytę „Little Big III”, wydaną przez słynną wytwórnię Blue Note. To doskonały album – rzecz obowiązkowa dla fanów gatunku.
