Ukraińscy uchodźcy w pensjonatach i hotelikach w małopolskich uzdrowiskach. Ile to kosztowało Polskę?

Opłacanie uchodźcom pobytu wraz z wyżywieniem w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego (tzw. OZZ) to kosztowny projekt. W ubiegłym roku państwo wydało na ten cel ponad 804 mln zł, a w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku – ponad 267 mln zł – wynika z danych MSWiA. Najwyższy rachunek wystawił w ubiegłym roku wojewoda małopolski – 221,9 mln zł w 2024 r. (i blisko 76,5 mln zł do lipca tego roku), a także pomorski – 90 mln zł za 2024 r. i 26,8 mln zł za pierwsze półrocze 2025 r. oraz śląski: 82,2 mln zł za rok ubiegły i 24,4 mln zł za sześć miesięcy tego roku. Najmniej w 2024 r. wydano w województwie zachodniopomorskim – zaledwie 3 mln zł i podkarpackim – ponad 6 mln zł. Skąd tak wysokie rozbieżności w kosztach między regionami?

ponad 804 mln zł koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w 2024 r.

– Koszty są związane bezpośrednio z liczbą osób mieszkających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przemnożoną przez stawkę za osobę w poszczególnych ośrodkach – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego.

Najwięcej uchodźców w ośrodkach mieszka w Małopolsce – m.in. Rabce-Zdroju, Krynicy, Limanowej. To gminy uzdrowiskowe, żyjące przede wszystkim z turystyki sanatoryjnej. Umieszczenie tysięcy Ukraińców w opłacanych przez państwo pensjonatach, domach wczasowych i hotelikach, to dla wielu właścicieli prawdziwa żyła złota.

Według danych z grudnia 2024 r. w województwie mazowieckim w OZZ mieszkało – 3341 osób, śląskim – 3061 osób, a w małopolskim – 7092 osób. W efekcie nowelizacji ustawy liczba ta znacząco spadła. Jak przekazuje nam Joanna Paździo na początku grudnia w 121 ośrodkach małopolskich przebywało już tylko 4146 osób, a więc o połowę mniej niż przed rokiem.

Podobny spadek widać na Śląsku. W 2024 r. w województwie śląskim zarejestrowanych było 125 miejsc zakwaterowania, w których przebywało 3135 Ukraińców. Jak podaje nam Iwona Matuszewska, rzeczniczka wojewody śląskiego obecnie działają tylko 53 miejsca zakwaterowania w których mieszkają 1672 osoby z Ukrainy.