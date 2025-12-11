Rzeczpospolita
Prawo
Od stycznia rewolucja w pismach z urzędu. Papierowe awizo odchodzi do lamusa

Od 1 stycznia 2026 roku podstawowym kanałem komunikacji z urzędami stają się e-Doręczenia. W najnowszym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, co to oznacza dla obywateli.

Publikacja: 11.12.2025 11:18

Foto: Fotorzepa / Radek Pasterski

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Zaczęły one powszechnie obowiązywać wraz z początkiem 2025 r. Przewidziano jednak okres przejściowy. Urzędy mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. W takiej sytuacji korespondencja mogła być kierowana w dotychczasowy sposób, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie rozwiązanie obowiązuje jedynie do końca 2025 r.

e-Doręczenia podstawowym kanałem komunikacji z urzędami – co to oznacza?

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, od 1 stycznia 2026 r. podstawowym kanałem komunikacji dla podmiotów publicznych staną się e-Doręczenia. Oznacza to, że korespondencja do obywateli i przedsiębiorców będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Każda taka przesyłka ma moc prawną równą tradycyjnemu listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru.

Resort wyjaśnia, że obywatel, który chce prowadzić z urzędem elektroniczną korespondencję, również składając wnioski za pomocą formularzy dostępnych na stronach rządowych czy samorządowych (np. zgłoszenie urodzenia dziecka), powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Jeśli nie ma takiego adresu, w trakcie realizacji e-usługi może zostać poproszony o jego założenie. Na ten adres urząd będzie wysyłał korespondencję, np. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości.

Od 1 stycznia e-Doręczenia zastąpią też korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Korespondencja elektroniczna przez ePUAP od tego dnia będzie skuteczna jedynie w przypadkach, gdy wskazują na to przepisy szczególne. W innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.

System e-Doręczeń ma w przyszłości docelowo zastąpić m.in. korespondencję elektroniczną przez ePUAP
W sądzie i w urzędzie
Koniec papierowego awiza. Nadchodzi kolejny etap rewolucji w e-doręczeniach
Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

e-Doręczenia umożliwiają odbiór pism z urzędów w formie elektronicznej. Ale tylko aktywni użytkownicy systemu otrzymają korespondencję cyfrowo. Warto więc założyć sobie adres i darmową e-skrzynkę. Wniosek o założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych można złożyć w pełni online na stronie e-Doręczeń. Weryfikacja tożsamości jest prowadzona za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub mObywatela.

List z urzędu on-line. Co, jeśli nie mamy aktywnej skrzynki do e-Doręczeń?
W sądzie i w urzędzie
List z urzędu on-line. Co, jeśli nie mamy aktywnej skrzynki do e-Doręczeń?

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji e-doręczenia
