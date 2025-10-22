Koniec papierowego awiza. Od 1 stycznia kolejny etap rewolucji w e-doręczeniach

Aktualizacja: 22.10.2025 21:19 Publikacja: 22.10.2025 20:04
skrzynka pocztowa, list, awizo, poczta, korspondencja,
System e-Doręczeń ma w przyszłości docelowo zastąpić m.in. korespondencję elektroniczną przez ePUAP
Foto: Adobe Stock
Dotychczas podmioty publiczne mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń, chociaż w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. W takiej sytuacji korespondencja będzie mogła być kierowana w dotychczasowy sposób, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie rozwiązanie obowiązuje jedynie do końca 2025 roku. Okres przejściowy wynikał z nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która miała pomóc podmiotom publicznym dostosować się do e-doręczeń. Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez e-Doręczenia.
Jak obywatel i przedsiębiorca odbiorą korespondencję z urzędu?
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji od 1 stycznia korespondencja do obywateli i przedsiębiorców będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Każda taka przesyłka ma moc prawną równą tradycyjnemu listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru.
Rozwiązanie to ma zapewniać wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Korzyści mają odnieść wszyscy. „Dla administracji publicznej wprowadzenie e-Doręczeń oznacza oszczędności i uproszczenie procesów obsługi korespondencji. Dla obywateli – koniec z papierowym awizo i koniecznością wizyty na poczcie. Dla przedsiębiorców – sprawniejszą obsługę i uporządkowaną dokumentację” - zachwala resort cyfryzacji.
Do najważniejszych korzyści z e-Doręczeń, oprócz oszczędności czasu i papieru, należą także: bezpieczeństwo treści (ochrona przed nieuprawnionymi zmianami w korespondencji), jednoznaczna identyfikacja nadawcy i adresata, przejrzystość procesów (każdą czynność potwierdza kwalifikowany znacznik czasu).
Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?
e-Doręczenia umożliwiają odbiór pism z urzędów w formie elektronicznej. Ale tylko aktywni użytkownicy systemu otrzymają korespondencję cyfrowo. Warto więc założyć sobie adres i darmową e-skrzynkę. Wniosek o założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych można złożyć w pełni online, w zaledwie kilka minut na stronie e-Doręczeń. Weryfikacja tożsamości jest prowadzona za pomocą Profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub mObywatela.
