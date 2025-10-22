Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koniec papierowego awiza. Od 1 stycznia kolejny etap rewolucji w e-doręczeniach

Od Nowego Roku podmioty publiczne będą miały obowiązek stosowania systemu e-Doręczenia jako podstawowego kanału dostarczania korespondencji do obywateli i firm. "To symboliczny koniec papierowych awizo i początek jednolitego, cyfrowego standardu komunikacji w urzędach" - obwieściło Ministerstwo Cyfryzacji.

Publikacja: 22.10.2025 20:04

System e-Doręczeń ma w przyszłości docelowo zastąpić m.in. korespondencję elektroniczną przez ePUAP

skrzynka pocztowa, list, awizo, poczta, korspondencja,

System e-Doręczeń ma w przyszłości docelowo zastąpić m.in. korespondencję elektroniczną przez ePUAP

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Dotychczas podmioty publiczne mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń, chociaż w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. W takiej sytuacji korespondencja będzie mogła być kierowana w dotychczasowy sposób, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  Takie rozwiązanie obowiązuje jedynie do końca 2025 roku. Okres przejściowy wynikał z nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która miała pomóc podmiotom publicznym dostosować się do e-doręczeń. Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez e-Doręczenia.

Czytaj więcej

E-doręczenia opóźnione. Poczta Polska: to przez nadawców i adresatów
Prawo dla Ciebie
E-doręczenia opóźnione. Poczta Polska: to przez nadawców i adresatów

Jak obywatel i przedsiębiorca odbiorą korespondencję z urzędu?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji od 1 stycznia korespondencja do obywateli i przedsiębiorców będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Każda taka przesyłka ma moc prawną równą tradycyjnemu listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru. 

Rozwiązanie to ma zapewniać wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Korzyści mają odnieść wszyscy. „Dla administracji publicznej wprowadzenie e-Doręczeń oznacza oszczędności i uproszczenie procesów obsługi korespondencji. Dla obywateli – koniec z papierowym awizo i koniecznością wizyty na poczcie. Dla przedsiębiorców – sprawniejszą obsługę i uporządkowaną dokumentację” - zachwala resort cyfryzacji.

Reklama
Reklama

Do najważniejszych korzyści z e-Doręczeń, oprócz oszczędności czasu i papieru, należą także: bezpieczeństwo treści (ochrona przed nieuprawnionymi zmianami w korespondencji), jednoznaczna identyfikacja nadawcy i adresata, przejrzystość procesów (każdą czynność potwierdza kwalifikowany znacznik czasu).

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

e-Doręczenia umożliwiają odbiór pism z urzędów w formie elektronicznej. Ale tylko aktywni użytkownicy systemu otrzymają korespondencję cyfrowo. Warto więc założyć sobie adres i darmową e-skrzynkę. Wniosek o założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych można złożyć w pełni online, w zaledwie kilka minut na stronie e-Doręczeń. Weryfikacja tożsamości jest prowadzona za pomocą Profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub mObywatela. 

Czytaj więcej

List z urzędu on-line. Co, jeśli nie mamy aktywnej skrzynki do e-Doręczeń?
W sądzie i w urzędzie
List z urzędu on-line. Co, jeśli nie mamy aktywnej skrzynki do e-Doręczeń?


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Poczta e-doręczenia

Dotychczas podmioty publiczne mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń, chociaż w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. W takiej sytuacji korespondencja będzie mogła być kierowana w dotychczasowy sposób, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  Takie rozwiązanie obowiązuje jedynie do końca 2025 roku. Okres przejściowy wynikał z nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która miała pomóc podmiotom publicznym dostosować się do e-doręczeń. Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez e-Doręczenia.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Prawo karne
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Sądy i trybunały
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Internet i prawo autorskie
Organizacje twórców apelują do minister kultury. „Pani decyzja przejdzie do historii"
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie