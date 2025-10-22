Koniec papierowego awiza. Od 1 stycznia kolejny etap rewolucji w e-doręczeniach

Dotychczas podmioty publiczne mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń, chociaż w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. W takiej sytuacji korespondencja będzie mogła być kierowana w dotychczasowy sposób, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie rozwiązanie obowiązuje jedynie do końca 2025 roku. Okres przejściowy wynikał z nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która miała pomóc podmiotom publicznym dostosować się do e-doręczeń. Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez e-Doręczenia.

Jak obywatel i przedsiębiorca odbiorą korespondencję z urzędu?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji od 1 stycznia korespondencja do obywateli i przedsiębiorców będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Każda taka przesyłka ma moc prawną równą tradycyjnemu listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru.

Rozwiązanie to ma zapewniać wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Korzyści mają odnieść wszyscy. „Dla administracji publicznej wprowadzenie e-Doręczeń oznacza oszczędności i uproszczenie procesów obsługi korespondencji. Dla obywateli – koniec z papierowym awizo i koniecznością wizyty na poczcie. Dla przedsiębiorców – sprawniejszą obsługę i uporządkowaną dokumentację” - zachwala resort cyfryzacji.