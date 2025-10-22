Aktualizacja: 22.10.2025 22:42 Publikacja: 22.10.2025 22:06
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
W ramach przeprowadzonego przez Public Religion Research Institute sondażu, na który powołuje się stacja CNN, Amerykanów poproszono, by ocenili, czy – ich zdaniem – prezydent USA Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację” czy też „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności”. Co wynika z badania?
Nowy sondaż wskazuje, że 56 proc. respondentów jest zdania, iż Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację”. Obecny prezydent USA jest zaś „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności” dla 41 proc. ankietowanych.
Czytaj więcej
Czy Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla? - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu I...
W marcu – kiedy przeprowadzono takie samo badanie – wariant pierwszy także wskazała większość Amerykanów, jednak przewaga takich odpowiedzi była mniejsza – odsetek ten wynosił bowiem 52 proc. Opcję drugą wybrało wówczas 44 proc. respondentów.
Co nie jest zaskoczeniem, wariant pierwszy w najnowszym sondażu wybierają przede wszystkim wyborcy Demokratów (91 proc.) oraz wyborców niezależnych (65 proc.). Zwolennicy Republikanów w większości zgadzają się zaś z drugim stwierdzeniem dotyczącym Trumpa (82 proc.).
Pracę Donalda Trumpa na stanowisku głowy państwa nie pochwala większość respondentów, bo 56 proc. – wskazuje sondaż Public Religion Research Institute. Zadowolonych z działań amerykańskiego przywódcy jest 86 proc. Republikanów, 32 proc. wyborców niezależnych oraz zaledwie 8 proc. Demokratów.
Decyzje Trumpa w zakresie kontroli granicy popiera około czterech na dziesięciu Amerykanów (44 proc.). Jeśli chodzi o imigrację, jest to 43 proc., gospodarkę – 39 proc., zaś politykę zagraniczną – 39 proc.
Czytaj więcej
Prezydentowi Stanów Zjednoczonych nie brakuje pewności siebie w dyskursie i działaniu, ale nie pr...
Ostatni sondaż Reutersa i Ipsos, przeprowadzony między 18 a 20 września, wskazywał na niewielki spadek popularności amerykańskiego prezydenta. Jego poczynania popierało wówczas 41 proc. wyborców, w porównaniu z 42 proc. na początku września. To jedno z wielu badań opinii publicznej, które odnotowało kurczenie się popularności amerykańskiego prezydenta w ostatnich tygodniach.
Choć spadki są niewielkie, to – jak podkreślają analitycy – nawet niewielkie zmiany w notowaniach mogą mieć istotne znaczenie w silnie podzielonym elektoracie, zwłaszcza w przypadku postaci polaryzującej, takiej jak Trump.
Głównym powodem mniejszego zaufania do prezydenta odnotowanego wśród respondentów wielu sondaży jest niepokój o stan amerykańskiej gospodarki. W tym o to, czy Republikanie są w stanie zatrzymać wzrost cen.
W drugiej kadencji średni poziom poparcia dla Donalda Trumpa oscyluje wokół 42 proc. i jest podobny do tego, jaki miał Joe Biden. Niemniej jednak jest niższy niż to, jakim cieszyli się wszyscy ich poprzednicy począwszy od Harry'ego Trumana, wynika z analizy Gallupa.
Do najbardziej lubianych prezydentów ostatniego stulecia, biorąc pod uwagę średnią poparcia przez cały czas urzędowania, Gallup zalicza Johna Kennedy'ego (średnio 70,1 proc. poparcia), Dwighta Eisenhowera (65 proc.), George'a H.W. Busha (60,9 proc.) oraz Lyndona Johnsona i Billa Clintona (55,1 proc.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ramach przeprowadzonego przez Public Religion Research Institute sondażu, na który powołuje się stacja CNN, Amerykanów poproszono, by ocenili, czy – ich zdaniem – prezydent USA Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację” czy też „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności”. Co wynika z badania?
Kreml zbiera u siebie autokratów wygnanych z własnych krajów, próbując ich wykorzystywać w swych politycznych gr...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Korea Północna wystrzeliła w środę kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Była to pierwsza próba rakiet...
Europejscy sojusznicy Ukrainy wspólnie z władzami w Kijowie pracują nad nową propozycją zawieszenia broni z Rosj...
Paul Ingrassia, wyznaczony w maju przez Donalda Trumpa do tego, by kierować Biurem Specjalnego Radcy, wycofał sw...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Na Kremlu za wszelką cenę próbują odwrócić uwagę prezydenta USA od wojny w Ukrainie, kusząc nawet najbardziej ab...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas