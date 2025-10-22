Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wyniki sondażu dotyczącego postrzegania Donalda Trumpa?

W ramach przeprowadzonego przez Public Religion Research Institute sondażu, na który powołuje się stacja CNN, Amerykanów poproszono, by ocenili, czy – ich zdaniem – prezydent USA Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację” czy też „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności”. Co wynika z badania?

Sondaż: Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem”

Nowy sondaż wskazuje, że 56 proc. respondentów jest zdania, iż Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację”. Obecny prezydent USA jest zaś „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności” dla 41 proc. ankietowanych.

W marcu – kiedy przeprowadzono takie samo badanie – wariant pierwszy także wskazała większość Amerykanów, jednak przewaga takich odpowiedzi była mniejsza – odsetek ten wynosił bowiem 52 proc. Opcję drugą wybrało wówczas 44 proc. respondentów.