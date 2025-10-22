Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Trump to „potencjalnie niebezpieczny dyktator”? Wiemy, co uważają Amerykanie

56 proc. amerykańskich respondentów jest zdania, iż Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację” – wskazuje nowy sondaż Public Religion Research Institute.

Publikacja: 22.10.2025 22:06

Sondaż: Trump to „potencjalnie niebezpieczny dyktator”? Wiemy, co uważają Amerykanie

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są wyniki sondażu dotyczącego postrzegania Donalda Trumpa?
  • Jakie grupy społeczne najczęściej postrzegają Donalda Trumpa jako „silnego przywódcę”?
  • Jak respondenci oceniają poszczególne aspekty polityki Donalda Trumpa, takie jak kontrola granic i gospodarka?
  • Jak wypada obecna popularność Donalda Trumpa na tle innych prezydentów USA w historii?

W ramach przeprowadzonego przez Public Religion Research Institute sondażu, na który powołuje się stacja CNN, Amerykanów poproszono, by ocenili, czy – ich zdaniem – prezydent USA Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację” czy też „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności”. Co wynika z badania?

Sondaż: Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem” 

Nowy sondaż wskazuje, że 56 proc. respondentów jest zdania, iż Donald Trump jest „potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację”. Obecny prezydent USA jest zaś „silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności” dla 41 proc. ankietowanych. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Jednoznaczna odpowiedź Polaków

W marcu – kiedy przeprowadzono takie samo badanie – wariant pierwszy także wskazała większość Amerykanów, jednak przewaga takich odpowiedzi była mniejsza – odsetek ten wynosił bowiem 52 proc. Opcję drugą wybrało wówczas 44 proc. respondentów.

Co nie jest zaskoczeniem, wariant pierwszy w najnowszym sondażu wybierają przede wszystkim wyborcy Demokratów (91 proc.) oraz wyborców niezależnych (65 proc.). Zwolennicy Republikanów w większości zgadzają się zaś z drugim stwierdzeniem dotyczącym Trumpa (82 proc.). 

Jak Amerykanie oceniają pracę Donalda Trumpa? Wyniki sondażu

Pracę Donalda Trumpa na stanowisku głowy państwa nie pochwala większość respondentów, bo 56 proc. – wskazuje sondaż Public Religion Research Institute. Zadowolonych z działań amerykańskiego przywódcy jest 86 proc. Republikanów, 32 proc. wyborców niezależnych oraz zaledwie 8 proc. Demokratów.

Decyzje Trumpa w zakresie kontroli granicy popiera około czterech na dziesięciu Amerykanów (44 proc.). Jeśli chodzi o imigrację, jest to 43 proc., gospodarkę – 39 proc., zaś  politykę zagraniczną – 39 proc.

Czytaj więcej

Aż 55 proc. sympatyków Donalda Trumpa najbardziej go ceni za to, że twardą ręką oczyszcza Amerykę z
Polityka
Donald Trump traci poparcie. Coraz więcej Amerykanów obawia się o gospodarkę

Jak Donald Trump wypada na tle innych prezydentów USA?

Ostatni sondaż Reutersa i Ipsos, przeprowadzony między 18 a 20 września, wskazywał na niewielki spadek popularności amerykańskiego prezydenta. Jego poczynania popierało wówczas 41 proc. wyborców, w porównaniu z 42 proc. na początku września. To jedno z wielu badań opinii publicznej, które odnotowało kurczenie się popularności amerykańskiego prezydenta w ostatnich tygodniach.

Choć spadki są niewielkie, to – jak podkreślają analitycy – nawet niewielkie zmiany w notowaniach mogą mieć istotne znaczenie w silnie podzielonym elektoracie, zwłaszcza w przypadku postaci polaryzującej, takiej jak Trump

Głównym powodem mniejszego zaufania do prezydenta odnotowanego wśród respondentów wielu sondaży jest niepokój o stan amerykańskiej gospodarki. W tym o to, czy Republikanie są w stanie zatrzymać wzrost cen.

W drugiej kadencji średni poziom poparcia dla Donalda Trumpa oscyluje wokół 42 proc. i jest podobny do tego, jaki miał Joe Biden. Niemniej jednak jest niższy niż to, jakim cieszyli się wszyscy ich poprzednicy począwszy od Harry'ego Trumana, wynika z analizy Gallupa.

Do najbardziej lubianych prezydentów ostatniego stulecia, biorąc pod uwagę średnią poparcia przez cały czas urzędowania, Gallup zalicza Johna Kennedy'ego (średnio 70,1 proc. poparcia), Dwighta Eisenhowera (65 proc.), George'a H.W. Busha (60,9 proc.) oraz Lyndona Johnsona i Billa Clintona (55,1 proc.).







