Równie radykalną zmianę widać w polityce migracyjnej. Z kraju, który czerpał swoją siłę ze zdolności do integracji kolejnych pokoleń obcokrajowców, Ameryka stała się państwem, które organizuje łapanki osób niemających udokumentowanego prawa do pobytu.

Europa wreszcie na poważnie traktuje nakłady na wojsko. Ale czy to nie z obawy, że USA przestaną jej bronić?

Trump przejmował władzę, zapowiadając, że będzie „prezydentem pokoju”. Ostatecznie kazał użyć przeciw Iranowi najpotężniejszą broń konwencjonalną, jaką ma Ameryka.

Od przejęcia władzy przez Trumpa Polska wraz z resztą wolnej Europy żyła też w obawie, że prezydent USA dojdzie kosztem Ukrainy do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Do tej pory tak się nie stało przede wszystkim dlatego, że Kreml nie chciał zejść ze swoich maksymalistycznych żądań. Trump wznowił nawet dostawy amerykańskiej broni dla Ukraińców, choć na koszt europejskich aliantów.

I to właśnie w NATO trzeba chyba szukać najbardziej pozytywnych efektów pierwszych sześciu miesięcy rządów prezydenta USA. Po latach letargu Europejczycy zaczęli na poważnie traktować obronę. Na szczycie sojuszu w Hadze zobowiązali się (poza Hiszpanią) do podniesienia w ciągu dekady nakładów na obronę i infrastrukturę jej służącą do 5 proc. PKB. A kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział budowę najpotężniejszej armii konwencjonalnej na naszym kontynencie. Pozostaje jednak pytanie, czy to efekt nacisków Trumpa czy raczej obaw, że pod jego przywództwem Ameryka przestanie bronić wolnej Europy.