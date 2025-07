Big Beautiful Bill prowadzi do dalszego zadłużenia Ameryki

W ustawie znalazły się co prawda drobne prezenty dla najuboższych, jak zwolnienie z podatku od napiwków czy pracy po godzinach. Najwyraźniej jednak niewielu Amerykanów się na to nabrało. Z sondażu dla Uniwersytetu Quinnipiac wynika bowiem, że 55 proc. ankietowanych jest przeciwnych BBB, a jedynie 29 proc. ją popiera. To katastrofalny wynik, biorąc pod uwagę, że chodzi o najważniejszy akt prawny drugiej kadencji Trumpa. To może być zapowiedzią utraty przez republikanów większości w obu izbach Kongresu już za nieco ponad rok. Donald Trump już raz przeżył takie doświadczenie, gdy w 2017 r. próbował obalić reformę ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy (Obamacare). I choć mu się to nie udało (rozstrzygnął głos senatora z Arizony Johna McCaina), w ogromnym stopniu właśnie z tego powodu stracił większość w parlamencie rok później.

Zarazem część republikanów do końca miała wątpliwości co do sensu BBB także z powodu załamania finansów publicznych Ameryki, do którego ustawa może doprowadzić. Już teraz dług USA, ok. 36 bln dol., odpowiada 123 proc. ich PKB. W Unii Europejskiej tylko Grecja i Włochy mają proporcjonalnie większe zobowiązania. Mało tego, w ciągu nadchodzącej dekady za sprawą wspomnianej ustawy i redukcji podatków ten dług może wzrosnąć przynajmniej o kolejne trzy biliony dolarów. Elon Musk, najbogatszy człowiek świata i do niedawna najbliższy powiernik Trumpa, ostrzega przed „niewolą długu”, w jaką może popaść Ameryka. Podobnie jak wspomniane Włochy, Amerykanie mogą uzależnić się od swoich wierzycieli, którzy już teraz domagają się coraz większej premii za ryzyko zakupu amerykańskich obligacji skarbu państwa. Stany muszą płacić teraz około bilion dolarów rocznie na obsługę zaciągniętego długu, a więc więcej niż otrzymuje np. Pentagon.

Nowa ustawa na trwałe zmienia Amerykę w kraj z wizji Donalda Trumpa

Na tym mogą się jednak nie skończyć negatywne skutki makroekonomiczne BBB. Trump twierdzi, że dzięki niej przyspieszy wzrost gospodarczy, co miałoby zniwelować ubytki w dochodach fiskalnych. Na razie to się jednak nie spełnia: zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka kraju w 2025 roku urośnie ledwie o 1,8 proc., zdecydowanie mniej, niż polska (3,2 proc.) Zdesperowany Biały Dom ma więc coraz większą pokusę, aby zmusić prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella do obniżenia stóp procentowych mimo ryzyka zwiększenia inflacji. Niezależność kolejnej instytucji państwa jest zagrożona.

Donald Trump podjął jednak ryzyko przeforsowania swojej flagowej ustawy, bo zapisuje to niejako w kamieniu jego wizję państwa. „Wielka piękna ustawa” likwiduje szereg dotacji do rozwoju odnawialnych źródeł energii wprowadzonych przez Joe Bidena na rzecz promowania paliw kopalnych. Rezerwuje także 500 mld dol. na dokończenie budowy muru na granicy z Meksykiem i deportację nawet do miliona nielegalnych imigrantów rocznie. Na dodatkowe środki może też liczyć Departament Obrony USA.