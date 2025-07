Na podobny ruch zdecydowała się Lufthansa, która rzadziej, niż latem 2024 r., lata do Chicago i Nowego Jorku. Ale cały wysiłek marketingowy Niemcy skierowali na rynek USA, gdzie są w stanie drożej sprzedać bilety. Bo Amerykanie nadal chcą latem lecieć do Europy. W tym roku przede wszystkim chodzi im o to, żeby obejrzeć Wenecję, gdzie Jeff Bezos poślubił Lauren Sanchez. Albo zatrzymać się w San Domenico Palace w sycylijskiej Taorminie, gdzie był kręcony serial „Biały Lotos”. Właśnie dlatego włoskie linie ITA nadal nie mają problemu z wypełnieniem samolotów latających nad Atlantykiem.

Takiego szczęścia nie mają już British Airways, które na tegoroczne lato (czyli do końca października 2025 r.) nie tylko musiały obniżyć ceny, ale i zawiesić loty do Las Vegas. Rzadziej też latają do Orlando i Filadelfii.

Zaczęło się na wiosnę

Jak przyznają europejskie służby konsularne, amerykańska straż graniczna jeszcze wiosną otrzymała nowe rozporządzenia, a kontrole – obojętne, czy dotyczą wjeżdżających na ESTA (amerykański Elektroniczny System Autoryzacji Podróży) czy wiz wielokrotnych – są bardziej restrykcyjne, pytania urzędników zaś bardziej dociekliwe. — Wygląda na to, jakby amerykańska administracja chciała wysłać ostrzeżenie — mówił w CNN anonimowo jeden z konsulów z Unii Europejskiej.

US Customs and Border Protection (CBP) zapewnia ze swojej strony, że podróżni, którzy mają dokumenty w porządku, nie mają się czego obawiać. Hilton Beckham, szefowa komunikacji w CBP, mówi jednak wprost: — Jeśli ktoś chce przekroczyć granicę amerykańską i ma zamiar oszukiwać, to lepiej, żeby nawet nie próbował tego robić — ostrzega. Bo każdy posiadacz paszportu ma swoją historię i Amerykanie łatwo do niej docierają.